Para millones de personas que viven de alquiler en la ciudad de Nueva York, el costo de la vivienda se ha convertido desde hace años en una de sus mayores preocupaciones y la verdad es que no es para menos esa conclusión. El incremento constante de los precios, sumado al aumento del costo de vida, ha puesto en aprietos a miles de familias trabajadoras que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de la renta.

Ahora, esa situación cambia para un amplio grupo de inquilinos. La Junta de Regulación de Alquileres de la Ciudad de Nueva York (Rent Guidelines Board) aprobó oficialmente la congelación del alquiler para más de un millón de apartamentos con renta estabilizada, una medida que representa una de las principales promesas de campaña del alcalde Zohran Mamdani y que ha sido celebrada por organizaciones de inquilinos, aunque también ha despertado fuertes críticas por parte del sector inmobiliario.

¿QUÉ DECIDIÓ LA JUNTA DE REGULACIÓN DE ALQUILERES?

Tal como lo informan una gran cantidad de medios locales y nacionales como ABC7 NY, CBS News, am NY, etc., la votación se realizó la noche del jueves y terminó con un resultado de 7 votos a favor y 1 en contra. La decisión establece que los contratos de alquiler estabilizado tendrán un incremento del 0%, tanto para los contratos de un año como para los de dos años, algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la ciudad para este último tipo de arrendamientos.

La medida aplicará para los contratos que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Aspecto Decisión aprobada Contratos de un año 0% de aumento Contratos de dos años 0% de aumento Vigencia Del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027 Votación 7-1 a favor Viviendas beneficiadas Más de un millón de apartamentos con renta estabilizada

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÁN CON LA CONGELACIÓN DEL ALQUILER?

No todos los residentes de Nueva York verán congelada su renta. La medida beneficia exclusivamente a quienes viven en apartamentos con alquiler estabilizado (rent-stabilized apartments), un sistema que limita los aumentos anuales autorizados por la ciudad y protege a millones de residentes frente a incrementos bruscos del mercado.

En términos generales, los beneficiarios serán:

Inquilinos que ocupan viviendas con alquiler estabilizado.

Personas que renueven contratos de uno o dos años dentro del período establecido.

Más de dos millones de neoyorquinos, distribuidos en aproximadamente un millón de apartamentos sujetos a regulación.

Quienes alquilan viviendas a precio de mercado (market-rate apartments) no están incluidos en esta decisión.

De acuerdo con datos oficiales de la ciudad de Nueva York, son 2 millones de personas las que se beneficiarán con este hecho histórico (Foto: Freepik)

UNA PROMESA CLAVE DE ZOHRAN MAMDANI

La congelación del alquiler fue uno de los compromisos más importantes asumidos por Zohran Mamdani durante su campaña política. Después de asumir el cargo, el alcalde designó a seis de los nueve integrantes de la Rent Guidelines Board, organismo encargado de fijar los aumentos anuales de las rentas estabilizadas.

Tras conocerse la decisión, Mamdani calificó la medida como una victoria histórica.

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York. Después de revisar los datos y escuchar a los neoyorquinos de toda la ciudad, la RGB ha aprobado la congelación de los contratos de un año y, por primera vez en la historia, también de los contratos de dos años. Este es el alivio que merecen los trabajadores de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde mediante un comunicado.

El mandatario también señaló que continuará impulsando políticas destinadas a construir más viviendas asequibles, reducir los costos operativos de los edificios y fortalecer los derechos de los inquilinos.

LOS PROPIETARIOS ADVIERTEN CONSECUENCIAS

Mientras los inquilinos celebraban, las asociaciones de propietarios manifestaron su rechazo. El presidente de la Real Estate Board of New York (REBNY), James Whelan, aseguró que la decisión ignora el aumento de los costos operativos que enfrentan los edificios.

Según explicó, la medida reducirá la inversión en mantenimiento y reparaciones, especialmente en inmuebles antiguos, lo que podría deteriorar las condiciones de las viviendas y agravar la crisis habitacional de la ciudad.

En la misma línea, la New York Apartment Association (NYAA) sostuvo que la congelación afectará la capacidad económica de muchos propietarios para mantener sus edificios.

Incluso el propietario Humberto Lopes afirmó que algunos dueños podrían verse obligados a reducir personal, incluyendo conserjes y trabajadores de mantenimiento, para compensar la falta de ingresos adicionales.

UNA VOTACIÓN RODEADA DE POLÉMICA

La decisión también estuvo marcada por una controversia ocurrida pocas horas antes de la votación. Christina Smyth, una de las representantes de los propietarios dentro de la Rent Guidelines Board, presentó su renuncia inmediata argumentando que el resultado ya estaba decidido debido a la nueva composición del organismo.

En una carta pública, Smyth aseguró que las audiencias, los informes técnicos y los comentarios ciudadanos no modificarían el desenlace porque, según su visión, la mayoría de integrantes nombrados por Mamdani ya tenía definido votar a favor de la congelación.

Pese a esas críticas, el alcalde insistió durante toda la jornada en que la junta actuó de manera independiente y que cada integrante tomó su decisión con base en la evidencia presentada.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA DECISIÓN PARA NUEVA YORK?

La congelación del alquiler representa uno de los cambios más importantes en materia de vivienda de los últimos años en la ciudad de Nueva York. Para millones de inquilinos supone un alivio económico inmediato frente al aumento del costo de vida, mientras que para los propietarios abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de viviendas con renta estabilizada.

Lo que parece claro es que la medida consolida una de las promesas políticas más relevantes de Zohran Mamdani y marca un precedente histórico: es la primera vez que los contratos estabilizados de uno y dos años quedan congelados al mismo tiempo, una decisión que seguirá generando debate sobre el futuro del mercado de la vivienda en Nueva York.

El alcalde Zohran Mamdani ha celebrado esta decisión como un triunfo para su mandato (Foto: AFP)

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