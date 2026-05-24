La ciudad de Nueva York se viste de gala este lunes 25 de mayo para rendir tributo a los héroes nacionales en el Memorial Day 2026 . Con un profundo sentido de gratitud, las principales calles de los distintos distritos que conforman la Gran Manzana se transformarán en escenarios de orgullo comunitario, uniendo a cientos de sus ciudadanos. A continuación, te revelaré qué desfiles se desarrollarán durante el Día de los Caídos para que disfrutes de estos espectáculos.

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El Día de la Conmemoración de los Caídos suele celebrarse el último lunes de mayo de cada año. Su propósito es conmemorar a aquellos que fallecieron en combate mientras prestaron servicios en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así lo explica el portal USA GOV .

Por lo tanto, se trata de una fecha sumamente especial para el Gobierno federal y cientos de estadounidenses, ya que se pretende homenajear a aquellos soldados que realizaron labores excepcionales para proteger a su patria.

Entre las tradiciones más habituales para el Memorial Day es la visita del presidente de EE. UU. al Cementerio Nacional de Arlington para que brinde un discurso en honor a los caídos en combate y colocar la bandera del país a media ; sin embargo, también se realizan distintas actividades en cada parte del territorio estadounidense.

Si no tienes planificado una actividad recreativa para la jornada en mención, puedes disfrutar visualizando alguno de los desfiles que se desarrollarán en la Gran Manzana; es cuestión de que acudas antes de la hora pactada para que consigas una mejor ubicación.

Se trata de una fecha sumamente importante para Estados Unidos, pues se conmemora a los soldados fallecidos en combate. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Desfiles en Nueva York por Memorial Day 2026 este lunes 25 de mayo

Desfile del Día de los Caídos de Little Neck-Douglaston

El evento se realizará este lunes a las 2:00 p.m., lo que provocará el cierre de Northern Boulevard en el tramo comprendido entre Glenwood Street y la calle 244.

Desfile del Día de los Caídos en Rockaway Beach

La edición número 107 de este desfile se llevará a cabo este lunes 25 de mayo a las 12:00 p.m., lo que provocará el cierre a la circulación vehicular en Hart Boulevard, en el tramo de las avenidas Forest a Castleton, además de la avenida Forest entre Hart Boulevard y la avenida Ordell.

Desfile del Día de los Caídos de Brooklyn

La edición 159 de este desfile está programado para este lunes a las 11 a.m. Para ello, las autoridades neoyorquinas confirmaron el cierre de calles clave que incluyen las 76 a 78 (de Ridge Boulevard a 4ª Avenida), la 3ª Avenida (de la 76 a la 101), la Avenida Marina (de 3ª a 4ª Avenida), la 4ª Avenida (desde Marine Avenue hasta la 101 y viceversa) y la calle 101 entre la 4ª Avenida y Fort Hamilton Parkway.

Se trata de un espectáculo visual para el beneficio de cientos de neoyorquinos y turistas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con estas opciones brindadas, tienes la posibilidad de disfrutar un buen espectáculo; sin embargo debes tener en cuenta los recientes pronósticos climáticos: es posible que se registren lluvias en la Gran Manzana en horas de la mañana, según CBS News New York . Por esa razón, lo ideal sería acudir con un paraguas.

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