El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, participó en el inicio de las obras de Casanova Residence, un nuevo complejo de viviendas asequibles y de apoyo que se construirá en el barrio de Hunts Point, en El Bronx. El proyecto contará con 96 apartamentos destinados a personas y familias que necesitan un hogar estable, además de servicios de apoyo dentro del mismo edificio.

Según el portal de internet oficial del Gobierno de la Ciudad de Nueva York, la iniciativa se desarrolla en colaboración con la organización The Doe Fund y forma parte del plan de vivienda de la administración Mamdani para enfrentar la crisis habitacional que atraviesa la ciudad.

La construcción de Casanova Residence se integra en la estrategia Block by Block, mediante la cual el gobierno municipal busca ampliar la oferta de viviendas asequibles y preservar las ya existentes.

Como parte de este plan, la ciudad destinará 1.000 millones de dólares durante los próximos dos años fiscales para crear y conservar viviendas de apoyo, un aumento del 60 % respecto al periodo anterior.

Mamdani destacó la importancia de estas inversiones y afirmó: “La vivienda asequible y de apoyo es la forma en que construimos una ciudad donde todos los neoyorquinos puedan vivir con dignidad. Estamos realizando inversiones históricas en hogares que darán a los neoyorquinos la estabilidad que merecen y demostrarán lo que es posible cuando el gobierno afronta la crisis de la vivienda con urgencia en lugar de con excusas. El inicio de estas obras es otro paso hacia una ciudad más asequible”.

La iniciativa forma parte del plan Block by Block, que contempla una inversión de 1.000 millones de dólares en vivienda de apoyo. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

La mayoría de los apartamentos ofrecerán servicios de apoyo

Del total de viviendas, 58 apartamentos estarán destinados a personas y familias que viven con enfermedades mentales, trastornos por consumo de sustancias o condiciones médicas incapacitantes. Además de un alquiler asequible, los residentes recibirán atención y acompañamiento profesional.

Las 38 viviendas restantes estarán disponibles para trabajadores y familias de ingresos moderados mediante el sistema de lotería de vivienda de la ciudad de Nueva York.

El edificio ofrecerá programas de administración de casos, capacitación laboral, apoyo educativo y otros servicios sociales directamente en sus instalaciones. También contará con internet gratuito, gimnasio, espacios al aire libre con jardines y áreas comunitarias administradas por The Doe Fund.

Las autoridades consideran que estos recursos ayudarán a que los residentes logren una mayor estabilidad y mejoren su calidad de vida.

La administración de Zohran Mamdani busca crear y preservar 400.000 viviendas asequibles durante la próxima década. (Foto: AFP)

Autoridades destacan el impacto del proyecto

La vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, aseguró: “La vivienda de apoyo desempeña un papel fundamental en el sistema de vivienda de la ciudad, y me alegra celebrar este hito con The Doe Fund, los futuros residentes de Casanova y la comunidad de Hunts Point”

Por su parte, la comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, Dina Levy, afirmó: “Este proyecto representa el tipo de vivienda innovadora que necesitamos para apoyar a los neoyorquinos con mayor riesgo de quedarse sin hogar o ser desplazados. Casi 100 familias e individuos tendrán un lugar seguro y asequible donde vivir”.

La presidenta y directora ejecutiva de The Doe Fund, Jennifer Mitchell, recordó que la organización trabaja en Hunts Point desde 2016 y conoce de cerca la necesidad de ampliar la oferta habitacional.

“Desde que trabajamos en la comunidad de Hunts Point en 2016, he visto de primera mano la urgente necesidad de más viviendas asequibles aquí. Por eso me emociona tanto que The Doe Fund inicie la construcción de Casanova Residence y espero dar la bienvenida a sus residentes cuando esté terminada”, señaló.

“Hoy, nuestra organización ofrece más de 1.300 viviendas asequibles y de apoyo seguras y dignas en toda la ciudad de Nueva York, como parte de casi 40 años ayudando a personas con antecedentes de falta de vivienda a construir un futuro mejor”, agregó.

El proyecto ofrecerá servicios sociales, capacitación laboral, internet gratuito y otros recursos para sus residentes. (Foto referencial: Magnific)

El plan busca crear 400.000 viviendas en una década

La residencia Casanova también forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la vivienda de apoyo en Nueva York.

Este año, la ciudad lanzó un programa para preservar edificios existentes y acelerar la construcción de nuevos proyectos, reduciendo hasta en dos años los tiempos previos al inicio de las obras.

Con el plan Block by Block, la administración de Mamdani busca crear 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década, además de fortalecer la vivienda pública, ampliar las oportunidades para acceder a una vivienda propia y mejorar la protección de los inquilinos.