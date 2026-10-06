La gobernadora Kathy Hochul declaró una emergencia por desastre estatal en Nueva York ante el aumento de casos de sarampión, especialmente en comunidades rurales con bajos niveles de inmunización. La medida busca acelerar la respuesta de las autoridades y ampliar el acceso a la vacunación y las pruebas para contener una enfermedad altamente contagiosa.

Hasta el sábado, Nueva York registraba siete casos confirmados en la ciudad de Nueva York y otros 101 en el resto del estado durante este año. Desde mediados de julio, además, se han reportado 92 contagios en comunidades rurales con bajos niveles de inmunización distribuidas en 18 condados.

¿Qué medidas tomó Nueva York ante el brote de sarampión?

Hochul emitió una orden ejecutiva que amplía la capacidad del estado para responder al brote. Una de las principales medidas es aumentar el número de profesionales autorizados para administrar la vacuna triple vírica MMR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

“Después de revisar los últimos datos sobre los casos de sarampión en el estado de Nueva York, declaro una Emergencia por Desastre Estatal para fortalecer nuestros esfuerzos continuos para enfrentar esta enfermedad”, dijo Hochul en un comunicado.

“Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunas. Por eso he tomado medidas para aumentar el número de profesionales de la salud que pueden vacunar y realizar pruebas. Estas medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos y apoyarán a nuestros socios comunitarios mientras trabajan incansablemente para abordar la propagación de esta enfermedad.”

La orden permite que paramédicos, proveedores avanzados de servicios médicos de emergencia, farmacéuticos y parteras administren la vacuna MMR, además de los médicos. Asimismo, los enfermeros podrán solicitar pruebas para detectar el sarampión.

El estado registraba 108 casos, entre la ciudad de Nueva York y el resto del territorio, mientras 92 contagios se habían producido desde mediados de julio en 18 condados rurales. (Foto referencial: Freepik)

¿Dónde se concentran los casos?

Otsego, en el centro de Nueva York, es el condado que acumula más casos de sarampión en el estado, con 20 infecciones registradas desde enero. En total, los 92 casos detectados desde mediados de julio corresponden a comunidades rurales de 18 condados con bajos niveles de inmunización.

El estado también está proporcionando apoyo epidemiológico para investigar los contagios, realizar el seguimiento de contactos y acelerar las pruebas de laboratorio.

La emergencia en Nueva York ocurre mientras Pensilvania enfrenta su peor brote de sarampión en tres décadas, con 1.004 casos registrados este año y 106 nuevos contagios en la última semana. El brote en ese estado ha provocado cinco muertes.

¿Cómo se contagia y cómo prevenir el sarampión?

El sarampión es un virus altamente contagioso que puede propagarse por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Una persona no vacunada puede infectarse hasta dos horas después de que alguien con la enfermedad haya abandonado una habitación o espacio aéreo.

Los primeros síntomas pueden incluir fiebre, secreción nasal, tos y ojos rojos y llorosos, seguidos de una erupción. Esta puede aparecer entre tres y cinco días después del inicio de los síntomas y extenderse por la cara, el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. En casos de progresión de la enfermedad, pueden presentarse complicaciones como neumonía, infección cerebral y muerte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan dos dosis de la vacuna MMR: la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. Para quienes viajan dentro o fuera de Estados Unidos, se recomienda estar completamente vacunados contra el sarampión al menos dos semanas antes de viajar.

“Aprecio la rápida acción de la gobernadora Hochul para ayudar a abordar los casos de sarampión en curso. El personal del Departamento está trabajando estrechamente con los departamentos de salud locales y socios regionales para rastrear y contener el actual brote de sarampión”, señaló el comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. James McDonald.

“La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola es la mejor protección: protege contra la enfermedad a casi todas las personas que reciben las dosis recomendadas”, añadió McDonald.

La nueva orden amplía el grupo de profesionales autorizados para administrar la vacuna MMR y permite a los enfermeros solicitar pruebas de sarampión. (Foto referencial: Freepik)

Aumento de casos a nivel nacional

A nivel nacional, se habían registrado 3.887 casos de sarampión desde el comienzo del año, según datos de los CDC. El aumento de contagios ocurre mientras la cobertura de la vacuna MMR entre los niños de kindergarten cayó al 92,4% durante el año escolar 2025-2026, frente al 95,2% registrado en el año escolar 2019-2020.

“El preocupante aumento de los casos de sarampión se debe a una disminución de las vacunas infantiles impulsada por la desinformación y está provocando una emergencia de salud pública”, afirmó el senador estatal Gustavo Rivera.

“Apoyo los esfuerzos de la gobernadora Hochul para ampliar el acceso a las vacunas y me uno a ella para pedir a todos los neoyorquinos que se vacunen para prevenir la propagación de enfermedades como el sarampión y la gripe, que representan un mayor riesgo para las poblaciones vulnerables”, agregó.