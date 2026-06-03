La llegada del Mundial de la FIFA 2026 desatará una mezcla de emoción, fútbol y —para muchos— trastornos en la movilidad cotidiana de la ciudad que nunca duerme. Más allá de los hinchas que vendrán a alentar a sus selecciones, la celebración traerá a Midtown y áreas aledañas miles de autobuses, caravanas y operaciones logísticas que obligaron a las autoridades a declarar oficialmente ocho “Gridlock Alert Days”. Si vives, trabajas o dependes del transporte en Nueva York —ya sea que tomes el metro desde Jackson Heights, un bus desde Sunset Park o un Uber desde Washington Heights— conviene planear con tiempo: los cierres de calles, corredores exclusivos para autobuses, restricciones para camiones y cambios en semáforos podrán alterar seriamente los tiempos de viaje y las operaciones comerciales. Este artículo recoge día por día las medidas, zonas afectadas, exenciones y alternativas recomendadas por NYC DOT, MTA y NYPD, con tips prácticos pensados para la comunidad hispana de la ciudad (desde cómo reorganizar entregas para restaurantes dominicanos en Washington Heights hasta evitar pasear por Herald Square en hora pico si quieres ver el partido en casa con la familia).

Mira también: El plan de Nueva York para reducir el tráfico durante el Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 no solo traerá a miles de aficionados de todo el mundo al área metropolitana de Nueva York. También supondrá uno de los mayores desafíos logísticos y de movilidad que ha enfrentado la ciudad en los últimos años. Con partidos programados en el estadio que albergará encuentros del torneo en Nueva Jersey, las autoridades ya pusieron en marcha un amplio plan para controlar el tráfico y facilitar el desplazamiento de los espectadores.

Si vives, trabajas o tienes que desplazarte por Manhattan durante las próximas semanas, conviene prestar atención a las medidas anunciadas por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Las restricciones afectarán especialmente a Midtown Manhattan en los días de partido, con cierres de calles, corredores exclusivos para autobuses y limitaciones para vehículos comerciales.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

LAS FECHAS EN QUE ESTARÁN VIGENTES LOS GRIDLOCK ALERT DAYS

Las autoridades declararon oficialmente los ocho días de partido como Gridlock Alert Days, una designación que se utiliza cuando se espera una congestión vehicular extraordinaria en la ciudad.

Fecha Día 13 de junio Sábado 16 de junio Martes 22 de junio Lunes 25 de junio Jueves 27 de junio Sábado 30 de junio Martes 5 de julio Domingo 19 de julio Domingo

Durante estas jornadas, los responsables de tránsito realizarán ajustes en tiempo real a los semáforos para intentar mantener el flujo vehicular. Sin embargo, la recomendación oficial es clara: evitar conducir en Midtown siempre que sea posible.

Nueva York prevé una enorme congestión vehicular en sus calles durante el Mundial 2026. Por eso, el alcalde Zohran Mamdani elaboró un extenso plan para mitigar esos efectos (Foto: MTA)

LA PRINCIPAL RECOMENDACIÓN: NO CONDUCIR POR MIDTOWN

Si algo han repetido las autoridades es que manejar por Midtown Manhattan durante los días de partido podría convertirse en una tarea complicada. La combinación de miles de aficionados, autobuses especiales y cierres temporales hará que el tráfico sea considerablemente más lento de lo habitual.

Por ello, la ciudad recomienda priorizar:

El metro.

Los autobuses públicos.

La bicicleta.

Los desplazamientos a pie.

Los servicios de taxi o transporte compartido cuando sea necesario.

CALLES CERRADAS Y CORREDORES EXCLUSIVOS PARA AUTOBUSES

Para transportar a decenas de miles de aficionados hacia el estadio a través del Lincoln Tunnel, la ciudad habilitará corredores exclusivos para autobuses. Estas medidas comienzan seis horas antes del inicio de cada partido y permanecen activas hasta tres horas después de que termine el encuentro.

Corredores exclusivos para autobuses Ubicación Restricción 42nd Street First Avenue — Twelfth Avenue Exclusiva para autobuses Sixth Avenue 42nd Street — 59th Street Los dos carriles más al este exclusivos para autobuses Fifth Avenue 42nd Street — 59th Street Aplicación estricta de carriles exclusivos West 40th Street 8th Avenue — 11th Avenue Solo autobuses West 41st Street 8th Avenue — 10th Avenue Solo autobuses

El acceso estará limitado a:

Autobuses lanzadera oficiales del estadio.

Vehículos de la MTA.

Vehículos oficiales del Mundial.

Servicios de emergencia.

Algunos corredores de Nueva York pasarán a ser exclusivos para el transporte público (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

CIERRES ALREDEDOR DE PENN STATION

Otra zona que experimentará cambios importantes será el entorno de Penn Station, uno de los principales centros de transporte de la ciudad. Se esperan cierres temporales en calles donde los trenes y autobuses concentran grandes flujos de pasajeros.

Calles afectadas Restricción 33rd Stree Cierre total para vehículos entre Sixth Avenue y Eighth Avenue. Tramo entre 7th Avenue y 8th Avenue permanecerá cerrado hasta tres horas después de cada partido. 32nd Street Cierre entre Sixth Avenue y Seventh Avenue.

Las calles alrededor de Penn Station también van a sufrir variaciones durante los partidos de la Copa del Mundo (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

RESTRICCIONES PARA CAMIONES Y VEHÍCULOS COMERCIALES

Quienes realizan entregas o manejan operaciones logísticas en Manhattan deberán planificar con anticipación. Durante los días de partido se aplicará una prohibición temporal para camiones en una amplia zona de Midtown.

Área afectada Desde / Hasta Zona de prohibición para camiones Desde la calle 30 hasta la calle 60; desde el río Hudson hasta el East River.

Horarios de prohibición:

Fecha Horario 13 de junio 12:00 p.m. - 11:00 p.m. 16 de junio 9:00 a.m. - 8:00 p.m. 22 de junio 2:00 p.m. - 1:00 a.m. 25 de junio 10:00 a.m. - 9:00 p.m. 27 de junio 11:00 a.m. - 10:00 p.m. 30 de junio 11:00 a.m. - 10:00 p.m. 5 de julio 10:00 a.m. - 9:00 p.m. 19 de julio 8:00 a.m. - 11:00 p.m.

VEHÍCULOS EXENTOS

No todos los vehículos estarán sujetos a estas restricciones. Entre las excepciones figuran:

Automóviles particulares.

Furgonetas convencionales.

Bicicletas de carga.

Vehículos de emergencia.

Servicios públicos esenciales.

Operaciones oficiales vinculadas a la FIFA.

Entregas críticas para hospitales y servicios de salud.

Servicios relacionados con infraestructura y manejo de residuos.

Refugios y centros de atención comunitaria.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS AUTOBUSES ESPECIALES PARA LOS AFICIONADOS?

Los aficionados con entradas podrán utilizar servicios exprés de autobuses que conectarán directamente Manhattan con el estadio a través del Lincoln Tunnel. Los puntos de salida estarán ubicados en tres zonas estratégicas:

Port Authority Bus Terminal.

Midtown North, cerca de Columbus Circle.

Midtown East, en las inmediaciones de Grand Central Terminal.

Estos servicios operarán de forma continua para facilitar el traslado de los espectadores antes y después de los encuentros.

MAYOR SEGURIDAD DURANTE EL MUNDIAL

La movilidad no será el único aspecto reforzado durante el torneo. El NYPD también anunció medidas especiales de seguridad en las áreas con mayor concentración de personas. Entre los protocolos previstos se incluyen acciones para proteger espacios concurridos frente a amenazas con drones y otros riesgos asociados a eventos masivos.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA COMUNIDAD HISPANA DE NY

Si trabajas en restaurantes o tiendas en Midtown (Times Square, Koreatown, Garment District), reprograma entregas para la mañana temprano o la noche fuera de horarios de partido.

Si vas a ver el partido en grupo, arma un “watch party” en un bar del barrio (Jackson Heights, Corona o Sunset Park tienen locales con comunidad colombiana, dominicana y puertorriqueña donde se vive el fútbol con mucha pasión).

Evita enviar personal a recoger suministros en horarios de cierre; considera servicios locales de mensajería en bicicleta o camionetas pequeñas (estas están exentas).

Usa Citymapper o la app oficial de la MTA para alertas en tiempo real; activa notificaciones sobre cambios en estaciones clave (Penn, Grand Central).

Si vas al estadio, llega con varias horas de anticipación y lleva agua y cargador portátil —los puntos de recarga a veces colapsan en multitudes.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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