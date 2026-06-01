La ciudad de Nueva York destinará 12 millones de dólares para ampliar los servicios de recuperación dirigidos a personas con trastornos por consumo de sustancias. La inversión permitirá contratar y capacitar a cientos de especialistas pares, trabajadores que vivieron experiencias de adicción y ahora ayudan a otros a iniciar o mantener su proceso de recuperación.

Nueva York apuesta por ampliar la red de apoyo contra las sobredosis

El plan anunciado por el alcalde Zohran Kwame Mamdani contempla la creación de aproximadamente 500 nuevos puestos de trabajo durante los próximos cuatro años. Según el sitio web oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York, estos especialistas serán incorporados a organizaciones comunitarias de los cinco distritos con el objetivo de acercar ayuda a personas en riesgo de sufrir una sobredosis y fortalecer los programas de apoyo existentes.

Al presentar la iniciativa, Mamdani destacó la importancia de ofrecer atención accesible a quienes atraviesan problemas relacionados con el consumo de sustancias.

“Todo neoyorquino merece acceso a atención, dignidad y apoyo, sin importar en qué etapa de su proceso de recuperación se encuentre. Esta inversión de 12 millones de dólares ayudará a conectar a los neoyorquinos con servicios que salvan vidas, al mismo tiempo que crea cientos de empleos bien remunerados basados en la experiencia vivida y la confianza de la comunidad”, afirmó.

Los fondos permitirán crear alrededor de 500 puestos para especialistas pares, personas que han superado problemas de adicción y ahora apoyan a otros en su recuperación. (Foto referencial: Pixabay)

El papel de los especialistas pares

Los especialistas pares son personas que han enfrentado trastornos por consumo de sustancias y que, gracias a capacitación profesional, pueden orientar a otros en situaciones similares. Su trabajo incluye acompañar a quienes buscan tratamiento, ayudar a desarrollar herramientas para enfrentar crisis y facilitar el acceso a recursos de recuperación.

“Los especialistas pares entienden cómo es la recuperación porque la han vivido ellos mismos, y su liderazgo ayudará a más neoyorquinos a encontrar atención, mantenerse conectados y construir futuros estables. Durante el Mes de Concientización sobre la Salud Mental recordamos que la recuperación no es lineal y que no existe una puerta equivocada para buscar ayuda”, agregó el alcalde.

Fondos provenientes del acuerdo por la crisis de opioides

La inversión será financiada con recursos obtenidos a través del Fondo de Acuerdo sobre Opioides. Según la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, la doctora Helen Arteaga, estos fondos permitirán reforzar la fuerza laboral dedicada a la recuperación y ampliar los programas de alcance comunitario en toda la ciudad.

“Cada sobredosis es prevenible, y la ciudad debe seguir invirtiendo en las personas y los programas que salvan vidas”, señaló Arteaga.

Por su parte, el comisionado de Salud de la ciudad, el doctor Alister Martin, indicó que “esta inversión pone más recursos en manos de mensajeros de confianza que brindan los servicios directos que los neoyorquinos con trastorno por consumo de sustancias necesitan desesperadamente”.

El financiamiento proviene del Fondo de Acuerdo sobre Opioides y será distribuido entre organizaciones comunitarias de los cinco distritos de la ciudad. (Foto referencial: Pixabay)

Organizaciones comunitarias recibirán apoyo

Los fondos serán distribuidos entre centros de recuperación y programas de alcance comunitario administrados por diversas organizaciones sin fines de lucro. El dinero servirá para contratar personal, ampliar servicios móviles, ofrecer becas de capacitación y fortalecer las oportunidades laborales para nuevos especialistas pares.

La iniciativa forma parte de HealthyNYC, una estrategia municipal que busca reducir las muertes por sobredosis en un 25% para 2030. D

atos preliminares muestran que la ciudad registró 2,192 muertes por sobredosis en 2024, una disminución importante frente a las 3,056 reportadas en 2023, la primera reducción significativa observada en casi una década.

La medida forma parte de la estrategia HealthyNYC, que busca reducir las muertes por sobredosis en un 25% para 2030. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo buscar ayuda en Nueva York

Las autoridades recordaron que cualquier persona que necesite apoyo relacionado con salud mental o consumo de sustancias puede comunicarse con la línea 988 en cualquier momento.

El servicio ofrece asistencia confidencial a través de llamadas o mensajes de texto y conecta a los usuarios con consejeros capacitados y recursos disponibles en su comunidad.

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