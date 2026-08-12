Nueva York destinará $7.25 millones para garantizar servicios legales a unos 1,400 niños inmigrantes no acompañados que quedaron en riesgo de perder a sus abogados tras la expiración de un contrato de la administración de Donald Trump. La medida fue anunciada el miércoles por autoridades estatales, locales y organizaciones defensoras de los inmigrantes.

Durante casi dos décadas, el gobierno federal ha tenido la obligación legal de proteger a estos menores. Las autoridades de Nueva York señalaron que contar con representación legal es especialmente importante porque los niños que llegan solos al país tienen un mayor riesgo de sufrir abuso, explotación o trata.

Nueva York cubrirá el vacío dejado por el gobierno federal

La Oficina de Nuevos Americanos del estado de Nueva York (ONA) firmará contratos por un total de $7.25 millones con una coalición de organizaciones de servicios legales encabezada por Hispanic Federation. El financiamiento permitirá continuar atendiendo a los menores que anteriormente estaban cubiertos por el programa federal.

“No debería haber ningún niño en nuestro estado que tenga que enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores ni apoyo legal de su lado”, afirmó la gobernadora Kathy Hochul. “Mientras la administración Trump se aleja de estos niños, Nueva York está dando un paso al frente para ayudar a cerrar la brecha y garantizar que sigan teniendo acceso a los servicios que necesitan y merecen. Cuando perdemos de vista nuestra responsabilidad compartida de proteger a los niños, perdemos de vista quiénes somos como país, y como gobernadora, no permitiré que eso suceda”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también defendió la decisión durante la conferencia de prensa y recordó su experiencia representando a un menor que logró ganar su caso migratorio y que actualmente es un graduado universitario casado.

“Nueva York nunca se quedará de brazos cruzados mientras los niños vulnerables quedan a su suerte para navegar nuestro sistema migratorio”, dijo James. “Seguiremos luchando para proteger a los neoyorquinos inmigrantes y hacer frente al exceso de poder federal que pone en riesgo a las familias y las comunidades”.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que el financiamiento permitirá continuar atendiendo a los menores que anteriormente estaban cubiertos por el programa federal. (Foto: AFP)

Más de 20,000 niños están en riesgo en todo Estados Unidos

Según NBC 4 New York, el problema no afecta únicamente a Nueva York. Más de 20,000 menores inmigrantes no acompañados en todo Estados Unidos corren el riesgo de quedarse sin representación legal después de que la administración Trump terminara el contrato con Acacia Center for Justice, organización que trabaja con distintos proveedores de servicios legales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos retuvo $65 millones de fondos aprobados por el Congreso con apoyo bipartidista.

Según las organizaciones involucradas, esta situación las obligó a rechazar nuevos casos, especialmente de niños pequeños, y puso a algunas de ellas en riesgo de cerrar.

Mireya Moreno Rodas, directora de diseño y operaciones de programas de Acacia Center for Justice, afirmó: “Hemos estado proporcionando estos servicios legales desde noviembre de 2025 sin recibir pago”.

En Nueva York, casi $6 millones de los fondos aprobados por el Congreso estaban destinados al estado y otros $4 millones a la ciudad.

The Door, una organización de desarrollo juvenil de Nueva York que forma parte de la red de Acacia, representa a 277 menores y aseguró que el gobierno federal le debe $2 millones.

Nueva York advierte sobre las consecuencias para los menores

La situación también preocupa por el impacto que puede tener para los niños que deben presentarse ante un juez de inmigración sin un abogado.

Antonio Fernández, director ejecutivo de Catholic Charities, explicó: “[Los niños] pueden ser citados a los tribunales a los 2, 5, 10 y 15 años para comparecer ante un juez; a veces, a pesar de no hablar inglés, se les hacen preguntas en inglés y no pueden responder porque no tienen a nadie que los apoye”.

“Es una cuestión bicultural y bilingüe, y una que considero extremadamente peligrosa para estos menores, que ahora serán deportados mucho más rápidamente a otros países”, agregó Fernández.

Según The Door, los niños que no cuentan con abogados consiguen el derecho a permanecer en Estados Unidos en menos del 10% de los casos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también participó en el anuncio y aseguró que la ciudad seguirá ampliando sus esfuerzos.

“Nueva York se niega a quedarse de brazos cruzados mientras el gobierno federal abandona a los niños inmigrantes y los deja vulnerables a la explotación y la deportación”, afirmó.

Mamdani añadió que la ciudad destinó una cifra récord de $153 millones a representación legal para inmigrantes, ha ampliado la información sobre derechos en decenas de idiomas y reforzó la separación entre las agencias municipales y las autoridades federales de inmigración.