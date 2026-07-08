Encontrar un lugar para aparcar en la ciudad de Nueva York ya es un reto para miles de conductores, pero ahora ese escenario cambiará todavía más. La administración municipal confirmó un ambicioso plan para transformar la manera en que se recoge la basura en los cinco distritos: se instalarán decenas de miles de contenedores cerrados (“Empire Bins”) junto al borde de la acera, lo que obligará a eliminar un número importante de plazas de estacionamiento en la vía pública. Para vecinos y vecinas que viven en edificios con portero, propietarios de pequeñas bodegas y restaurantes familiares, repartidores de delivery y conductores que suelen dar vueltas por horas buscando un espacio, esto significa ajustes en la rutina diaria y, en algunos casos, un costo adicional si tienen que alquilar un garage. Al mismo tiempo, las autoridades prometen calles más limpias, menos bolsas en las aceras y menos ratas, una mejora que muchos residentes hispanos de barrios como el Upper East Side, el Upper West Side o Sunset Park esperan ver en su cuadra.

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Si vives, trabajas o conduces con frecuencia por Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx o Staten Island, conviene conocer qué ocurrirá durante los próximos años. El proyecto forma parte de la estrategia del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY) para eliminar las tradicionales bolsas de basura que permanecen sobre las aceras y reemplazarlas por grandes contenedores cerrados conocidos como Empire Bins, una medida impulsada originalmente durante la administración del exalcalde Eric Adams y que continúa bajo el gobierno del alcalde Zohran Mamdani.

¿POR QUÉ NUEVA YORK ELIMINARÁ CASI 30 MIL ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO?

La razón es sencilla: los nuevos contenedores necesitan espacio permanente junto al borde de las calles. El plan contempla la instalación de aproximadamente 66.000 Empire Bins distribuidos en los cinco distritos de Nueva York. Para hacerlo posible, la ciudad calcula que desaparecerán 29.842 espacios legales de estacionamiento, lo que representa alrededor del 1,52% de los cerca de 1,96 millones de espacios públicos disponibles actualmente.

Desde el DSNY sostienen que el beneficio será considerable. En lugar de montones de bolsas negras acumuladas sobre las aceras, los residuos permanecerán dentro de contenedores sellados, reduciendo la presencia de ratas, mejorando la limpieza urbana y facilitando el trabajo de los nuevos camiones de carga lateral utilizados por el departamento.

Cientos de estacionamientos en Nueva York se van a eliminar para la instalación de grandes contenedores de basura (Foto: Freepik)

ASÍ FUNCIONAN LOS NUEVOS EMPIRE BINS

Los Empire Bins son grandes contenedores metálicos instalados junto a la acera. El personal de los edificios accede a ellos mediante tarjetas electrónicas y deposita allí los residuos, que posteriormente son retirados por camiones especialmente adaptados. Inicialmente, el programa está dirigido principalmente a edificios residenciales de mediana y alta densidad.

Tipo de edificio y sistema de recolección:

Tipo de edificio Sistema de recolección Más de 30 viviendas Empire Bins obligatorios Entre 10 y 30 viviendas Podrán elegir entre Empire Bins o contenedores con ruedas (“wheelie bins”) Entre 1 y 9 viviendas Continúan utilizando los wheelie bins ya exigidos por la ciudad

Según explicó el alcalde Zohran Mamdani, el objetivo es que ninguna acera de Nueva York permanezca cubierta por bolsas de basura, consolidando un sistema completamente contenerizado durante los próximos años.

BROOKLYN INICIA LA SIGUIENTE GRAN ETAPA DEL PROYECTO

El programa piloto comenzó durante el verano de 2023 en West Harlem, dentro del Manhattan Community District 9. Ahora la ciudad avanza hacia una nueva fase de expansión. Desde el 1 de julio de 2026, el Department of Sanitation (DSNY) abrió el período de inscripción para propietarios y administradores de edificios con diez o más viviendas ubicados en Brooklyn Community District 2.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2026, mientras que la instalación de aproximadamente 1.700 nuevos contenedores está prevista para el otoño.

Barrios incluidos en la etapa de Brooklyn:

Barrios Downtown Brooklyn DUMBO Vinegar Hill Brooklyn Heights Fort Greene Clinton Hill Boerum Hill Fulton Ferry Brooklyn Navy Yard

Además, Brooklyn servirá como prueba para un nuevo sistema de Empire Bins compartidos, mediante el cual varios edificios pequeños podrán utilizar un mismo contenedor instalado sobre la calle.

Así son los Empire Bins que colocará la ciudad de Nueva York en espacios donde se acostumbraba estacionar autos (Foto: New York City Department of Sanitation)

LOS BARRIOS DONDE DESAPARECERÁN MÁS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO

Aunque la reducción será relativamente pequeña considerando toda la red vial de la ciudad, el impacto no será igual en todos los distritos. Las mayores pérdidas previstas son las siguientes:

Zonas donde desaparecerán más espacios de estacionamiento:

Zona Espacios afectados Upper East Side Cerca de 1.500 espacios (10% del total del barrio) Upper West Side Cerca de 1.500 espacios (10% del total del barrio) East 76th Street, cerca de Second Avenue Hasta el 20% del estacionamiento en la calle desaparecerá Sheepshead Bay / Marine Park 569 espacios menos Staten Island (todo el distrito) Aproximadamente 285 espacios menos

El informe ambiental de la ciudad también advierte que algunos residentes del Upper East Side y del Upper West Side podrían verse obligados a alquilar estacionamientos privados, con costos cercanos a 270 dólares mensuales adicionales en algunos casos.

CRONOGRAMA COMPLETO DEL PROYECTO

La ciudad pretende eliminar completamente las bolsas de basura en las aceras para el año 2031. Estas son las principales fechas del calendario oficial:

Fecha Etapa Verano de 2023 Inicio del programa piloto en West Harlem (Manhattan CD9) Julio de 2026 Registro de edificios en Brooklyn Community District 2 Otoño de 2026 Entrada en funcionamiento del sistema en Downtown Brooklyn y barrios vecinos Finales de 2027 Expansión a seis nuevos distritos comunitarios Año 2031 Implementación completa en toda la ciudad de Nueva York

LOS PRÓXIMOS BARRIOS QUE SE SUMARÁN

Manhattan Community District 2

West Village

SoHo

Little Italy

Greenwich Village

Nolita

Brooklyn Community District 8

Prospect Heights

Crown Heights

Weeksville

Queens Community District 2

Sunnyside

Hunters Point

Woodside

Bronx Community Districts 2 y 5

Hunts Point

Longwood

University Heights

Mount Hope

Morris Heights

Fordham Heights

Staten Island Community District 1

North Shore

En definitiva, el proyecto busca transformar por completo la gestión de residuos en Nueva York. Es cierto que muchos conductores perderán espacios de estacionamiento en la calle, especialmente en algunos sectores de Manhattan y Brooklyn, pero las autoridades sostienen que el beneficio será una ciudad más limpia, con menos basura expuesta y una reducción importante de la presencia de roedores. Durante los próximos cinco años, la instalación de los Empire Bins cambiará de forma visible el paisaje urbano de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

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