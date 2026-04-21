Más de 6,500 espacios para estacionar serán eliminados en Nueva York, según anunció el alcalde Zohran Mamdani. La decisión inquieta a miles de conductores, que contarán con menos zonas gratuitas o de fácil acceso para dejar sus vehículos, lo que implicará más tiempo dando vueltas en busca de un lugar y, en muchos casos, un mayor gasto en parquímetros o garajes privados. El anuncio llega en un contexto de quejas constantes por la falta de estacionamiento en varios barrios y de crecientes costos de vida en la ciudad, por lo que muchos residentes temen que su rutina diaria se vuelva aún más complicada, especialmente quienes dependen del auto para trabajar o trasladar a sus familias. Pero ¿por qué se implementará este cambio y qué implicará para los neoyorquinos en los próximos años? La respuesta, en esta nota.

¿POR QUÉ ELIMINARÁN MÁS DE 6,500 LUGARES PARA ESTACIONAR EN NUEVA YORK?

Mamdani planea eliminar más de 6,500 lugares de estacionamiento en Nueva York para instalar contenedores de residuos cerrados (“Empire Bins”) en la calle, con el objetivo de limpiar las aceras y frenar la proliferación de roedores. Según la administración local, esta medida es una inversión en salud pública que permite reemplazar las bolsas en la vereda por recipientes herméticos y reducir de forma drástica la presencia de ratas y los malos olores, tal como ocurrió en West Harlem, donde la instalación de unos 1,100 contenedores provocó una caída significativa en los avistamientos de estos animales.

Contenedores en la calle en lugar de autos

El plan de la alcaldía es “containerizar” la basura de la ciudad. ¿De qué manera? Colocando más de 6,500 contenedores Empire Bins en los cinco condados antes de finales de 2032, como extensión de un piloto iniciado en Manhattan. Esos contenedores se ubican junto al bordillo, justo donde hoy se estacionan muchos vehículos, por eso el Departamento de Sanidad reconoce que se perderán miles de espacios de parqueo en toda la ciudad.

Los barrios que están incluidos en este proyecto son:

El Bronx: Hunts Point, Longwood, University Heights, Mount Hope, Morris Heights y Fordham Heights

Hunts Point, Longwood, University Heights, Mount Hope, Morris Heights y Fordham Heights Staten Island: St. George, West Brighton y Port Richmond.

St. George, West Brighton y Port Richmond. Queens: Sunnyside, Hunters Point y Woodside.

Sunnyside, Hunters Point y Woodside. Manhattan: West Village, SoHo, Little Italy y Greenwich Village.

West Village, SoHo, Little Italy y Greenwich Village. Brooklyn: Prospect Heights, Crown Heights y Weeksville.

Lo que hoy es el lugar habitual donde muchos neoyorquinos dejan su vehículo, pronto podría convertirse en un módulo de basura cerrado (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ SON LOS EMPIRE BINS?

Los Empire Bins son contenedores de basura metálicos grandes cerrados, fijos en la calle, diseñados para reemplazar las bolsas de residuos que hoy se amontonan en las aceras de Nueva York. Están asignados a edificios de mediana y alta densidad, normalmente con más de 30 unidades de vivienda.

Cada edificio tiene su propio contenedor o grupo de contenedores, ubicados en el bordillo, donde antes había espacio de estacionamiento. Vale precisar que solo los administradores o encargados del inmueble tienen acceso para abrirlos y depositar las bolsas de basura; los residentes no los abren directamente.

¿Cómo funcionan?

Los residuos se almacenan dentro del contenedor, en lugar de dejar bolsas en la vereda, lo que ayuda a reducir olores, suciedad y acceso de ratas.

El Departamento de Saneamiento (DSNY) los vacía con camiones de carga lateral automatizada, que levantan el contenedor y vacían su contenido de forma mecánica.

¿CÓMO AFECTARÁ A LOS CONDUCTORES Y LOS RESIDENTES ESTA ELIMINACIÓN DE LUGARES PARA EESTACIONAR?

La eliminación de más de 6,500 plazas de estacionamiento para colocar Empire Bins va a complicar el día a día de muchos conductores, pero también traerá algunos beneficios para residentes y peatones.

Para los conductores

Habrá menos lugares gratuitos o relativamente fáciles para dejar el auto en las zonas donde se instalen los contenedores, lo que significa más tiempo buscando un espacio y, si no lo encuentra, pagar parquímetros o garajes privados.

En varios barrios, donde mucha gente depende del auto para trabajar o moverse (por horarios o falta de buen transporte público), la pérdida de estacionamiento en la calle puede sentirse como un golpe directo al bolsillo.

Para los residentes

Al sacar las bolsas de basura de la acera y meterlas en contenedores cerrados, se espera menos olor, menos suciedad y una caída notable en la presencia de ratas y otros roedores, algo que ya se vio en las zonas piloto de Manhattan.

Menos estacionamiento en la calle abre espacio físico para otros usos urbanos: carriles bici, áreas para carga y descarga, terrazas, árboles o ampliación de veredas, lo que puede hacer más agradable caminar y vivir en esos barrios.

La apuesta de Mamdani busca mejorar la salud pública, aunque a costa de miles de plazas de estacionamiento en barrios clave de la ciudad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

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