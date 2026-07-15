La gobernadora Kathy Hochul anunció que el estado de Nueva York comenzará a distribuir nuevas tarjetas EBT con tecnología de chip a partir de los primeros meses de 2027. La medida busca reforzar la seguridad de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y reducir el robo de beneficios mediante la clonación de tarjetas, una modalidad de fraude que ya ha afectado a miles de familias.

La Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA) firmó un contrato con la empresa Fidelity Information Services, LLC (FIS) para fabricar las nuevas tarjetas que incorporarán la misma tecnología de chip utilizada en las tarjetas bancarias.

El sistema federal de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) ya es compatible con este tipo de tarjetas, por lo que la entrega a los beneficiarios comenzará durante el primer trimestre de 2027. Se estima que alrededor de dos millones de tarjetas serán emitidas.

La medida está dirigida a todos los beneficiarios actuales en los programas de SNAP y Asistencia Pública, quienes recibirán su nueva tarjeta con chip conforme avance el despliegue del programa.

“Estamos comprometidos a proteger a los neoyorquinos del robo de beneficios y modernizar nuestro sistema EBT es la herramienta más eficaz que tenemos para evitar que criminales sin escrúpulos se aprovechen de algunos de nuestros residentes más vulnerables. Mientras la administración federal sigue socavando los esfuerzos para abordar la inseguridad alimentaria y el hambre, Nueva York mantiene su enfoque en apoyar a las familias y garantizar que reciban la ayuda necesaria para alimentar a sus familias”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado.

La tecnología reemplazará las tarjetas actuales y dificultará la clonación utilizada para robar beneficios. (Foto: AFP)

Nueva York se suma a los estados con tarjetas EBT más seguras

Con esta iniciativa, Nueva York se convierte en uno de los pocos estados del país que implementan tarjetas EBT con chip. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cinco estados ya utilizan esta tecnología y otros cinco, incluido Nueva York, avanzan en su adopción.

Los recursos para financiar esta transición fueron aprobados dentro del Presupuesto del Año Fiscal 2027.

La OTDA ya comenzó a contactar a supermercados, comercios e instituciones financieras para que actualicen sus terminales de pago antes de que las nuevas tarjetas entren en circulación.

Además, los beneficiarios recibirán un aviso previo con instrucciones sobre el reemplazo de su tarjeta y el proceso de activación.

Por qué cambia el sistema EBT

Durante los últimos años, los casos de robo de beneficios mediante dispositivos de clonación aumentaron considerablemente. Los delincuentes copian la información de la banda magnética y el número PIN para retirar los fondos antes de que los beneficiarios puedan utilizarlos.

La situación se agravó después de que el gobierno federal dejara de financiar el reemplazo de beneficios robados a finales de 2024, por lo que las nuevas tarjetas con chip buscan ofrecer una protección mucho más efectiva frente a este tipo de fraude.

Las autoridades también pidieron a los comercios actualizar sus sistemas para aceptar las nuevas tarjetas. (Foto: Estado de Nueva Jersey / USDA)

Recomendaciones para proteger los beneficios

Mientras llega esta nueva tecnología, las autoridades recuerdan que los usuarios pueden reforzar la seguridad de sus cuentas utilizando la función de bloqueo y desbloqueo de la tarjeta disponible en la aplicación ebtEDGE y en el portal para titulares de tarjetas.

También pueden bloquear compras realizadas por internet o fuera del estado. Asimismo, la OTDA enfatizó que nunca solicitará por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto el número de la tarjeta ni el PIN, por lo que cualquier comunicación de ese tipo debe considerarse una posible estafa.

Autoridades destacan el impacto de la medida

La comisionada de la OTDA, Barbara C. Guinn, afirmó: “Los beneficiarios de SNAP, la mayoría de los cuales son niños, adultos mayores o personas con discapacidad, dependen de SNAP cada mes para alimentar a sus familias. Ante el alto costo de los alimentos, el alquiler y los servicios públicos, agradecemos el liderazgo de la gobernadora Hochul al proteger a los neoyorquinos vulnerables del flagelo del robo de beneficios”.

La senadora Roxanne J. Persaud agregó: “Desde 2021, he estado abogando por las tarjetas SNAP EBT con chip, y afortunadamente su implementación está cada vez más cerca. Agradezco a la gobernadora Hochul y a la comisionada Guinn por haber destinado los fondos necesarios en el presupuesto de este año para establecer un sistema EBT más seguro que proteja los beneficios esenciales de SNAP de los neoyorquinos vulnerables. Las tarjetas con chip son un paso necesario para prevenir el robo de datos en el futuro”.