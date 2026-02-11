El invierno más crudo comienza a debilitarse en Nueva York tras semanas marcadas por temperaturas extremas, viento helado y acumulaciones de nieve persistentes. En los últimos días, la ciudad empezó a mostrar señales de un cambio en el patrón climático que había mantenido a millones de personas en alerta. Desde este martes, los termómetros comenzaron a subir de forma sostenida y los especialistas esperan valores más moderados en comparación con lo registrado a inicios de este año.

Las temperaturas se mantendrán por encima del punto de congelación durante varios días, un alivio notable tras el frío severo que se hizo presente durante gran parte de enero y comienzos de febrero.

Según los expertos, este cambio será clave para que la ciudad deje atrás el paisaje invernal.

“Los dos factores más importantes que provocan el derretimiento más rápido de la nieve son un viento cálido sobre la capa de nieve y la niebla, con temperaturas por encima del punto de congelación”, explicó al New York Post el meteorólogo de AccuWeather Chad Merrill.

Los meteorólogos anticipan varios días con valores por encima del punto de congelación. (Foto: Angela Weiss / AFP)

“Veremos un período de vientos moderados con temperaturas sobre cero desde la noche del martes hasta el miércoles, lo que ayudará al derretimiento”, añadió.

Actualmente, Nueva York tiene una profundidad promedio de nieve de unos 12 centímetros, aunque en algunas zonas los montículos formados por las quitanieves son mucho más altos.

“Es probable que toda la nieve y el hielo se derritan por completo en la ciudad hacia finales de la próxima semana”, señaló Merrill, destacando el momento en que el invierno comenzaría a retirarse definitivamente.

De acuerdo con AccuWeather, las temperaturas máximas se moverán entre los 38 y 46 grados Fahrenheit (3 a 8 °C) desde este martes y durante buena parte de la próxima semana.

El viento más cálido y la humedad jugarán un papel decisivo en el derretimiento de la nieve acumulada. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

En las calles, el cambio ya se siente. “El viento, hace dos días, era como que apenas salías y sentías que se te congelaban las mejillas”, dijo al medio citado Kayleigh Arthur, de 31 años, en Manhattan.

“Pero hoy no llevo gorro ni guantes. Fresco, pero cómodo. Incluso estoy tomando un café helado”, contó.

Aunque se espera un último descenso moderado de temperaturas hacia finales de febrero e inicios de marzo, los expertos descartan un regreso al frío extremo.

“Otro período de temperaturas por debajo del promedio regresará la última semana del mes y a inicios de marzo, pero no tendrá la misma magnitud del frío que ya experimentamos”, afirmó Merrill, mientras el aire más templado empieza a dejar atrás los rastros de la tormenta invernal Fern.

Según los expertos, la ciudad podría despedirse por completo del hielo y la nieve hacia finales de la próxima semana. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

¿Por qué está haciendo tanto frío en Estados Unidos?

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar, una masa de aire gélido que normalmente permanece atrapada en el Ártico. Este año, un fenómeno de calentamiento súbito en la estratósfera debilitó la “barrera” de vientos que mantiene ese aire frío en el norte, provocando que el vórtice se deforme y se desplace hacia el sur.

Lo anterior permitió que lenguas de aire ártico desciendan directamente sobre gran parte del país, alcanzando incluso estados del sur como Florida y Texas y rompiendo récords de temperaturas bajas.

Además, esta situación se ve agravada por una corriente en chorro (jet stream) muy ondulada, que actúa como un tobogán para las tormentas invernales. Al volverse más inestable y lenta, esta corriente atrapa las masas de aire frío sobre regiones específicas por periodos prolongados, generando eventos severos como la reciente tormenta “Fern”.

Aunque pueda parecer contradictorio, muchos científicos señalan que el calentamiento global contribuye a este fenómeno: al derretirse el hielo marino del Ártico, el calor liberado altera los patrones de viento y hace que el vórtice polar sea más propenso a “romperse” y enviarnos su aire congelado.

