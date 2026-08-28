Para muchos neoyorquinos, sacar las bolsas al curb ha sido durante años parte de la rutina: al volver del trabajo, antes de tomar el subway o al cerrar el negocio familiar. Pero esa escena habitual empezará a cambiar en septiembre. Desde el martes 8, el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY) comenzará a aplicar multas a las casas y pequeños edificios que dejen sus desperdicios en la acera sin usar el contenedor oficial NYC Bin. La norma abarca inmuebles de una a nueve unidades en los cinco distritos y puede costar desde US$50 en la primera infracción hasta US$200 si el incumplimiento se repite.

La medida no es nueva, aunque ahora entrará en su fase más estricta. El requisito de usar estos recipientes comenzó el 1 de junio de 2026, pero la ciudad concedió varios meses de advertencias para que propietarios, landlords y administradores pudieran organizarse. Ese plazo termina el 7 de septiembre. Al día siguiente, los inspectores ya podrán emitir sanciones.

¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR LA REGLA?

La disposición afecta a propiedades residenciales con entre una y nueve viviendas, sin importar si se trata de una casa familiar, un brownstone de Brooklyn, una vivienda de dos familias en Queens o un pequeño edificio de alquiler en el Bronx.

También incluye inmuebles de Manhattan y Staten Island. En otras palabras, si el lugar donde vives o trabajas entra en ese rango de unidades, la basura regular deberá salir en el recipiente autorizado por la ciudad.

Regla Fecha o monto Inicio del uso obligatorio del NYC Bin 1 de junio de 2026 Último día de advertencias 7 de septiembre de 2026 Comienzo de las multas 8 de septiembre de 2026 Primera infracción US$50 Segunda infracción US$100 Tercera infracción y siguientes US$200

La multa máxima no llega de inmediato. El DSNY aplicará una escala progresiva: US$50 por la primera falta, US$100 por la segunda y US$200 desde la tercera vez.

La ciudad de Nueva York empezará a emitir multas si encuentra que no se están cumpliendo las nuevas reglas (Foto: DSNY)

¿QUÉ CONTENEDOR EXIGE LA CIUDAD?

El NYC Bin es el recipiente oficial que Nueva York exige para la basura no reciclable de propiedades pequeñas. Tiene una tapa resistente, está identificado con el emblema del DSNY y fue diseñado para adaptarse al sistema mecanizado de recolección que la ciudad busca ampliar en los próximos años.

La intención es reducir la presencia de bolsas negras abiertas o rotas sobre las veredas. Para quienes viven en zonas con mucho movimiento peatonal, el cambio puede notarse especialmente en verano: menos malos olores, menos residuos esparcidos y menos oportunidades para que las ratas lleguen a la comida desechada.

Hay varios tamaños disponibles, según el espacio y la cantidad de basura que genere cada vivienda.

Tamaño Uso recomendado 25 galones Hogares con poco espacio o una menor cantidad de residuos 35 galones Casas pequeñas y viviendas unifamiliares 45 galones Inmuebles con varias unidades residenciales 13 y 21 galones Uso principal para compostaje

Para ajustarse a la regla, los propietarios de inmuebles de una a nueve unidades deben usar específicamente el NYC Bin para la basura común. No basta con tener un tacho genérico con tapa, aunque tenga una capacidad de 55 galones o menos.

Así son los nuevos contenedores de basura para la ciudad de Nueva York (Foto: DSNY)

¿DÓNDE COMPRAR EL NYC BIN?

Los recipientes oficiales se venden en los Home Depot ubicados dentro de los cinco distritos. También pueden pedirse para entrega a domicilio, según el inventario disponible para cada dirección.

Las opciones de compra incluyen servicios de entrega que muchos residentes ya usan para compras cotidianas, como DoorDash, Instacart y Uber Eats. Esto puede ser útil para quienes no cuentan con carro o viven lejos de una tienda.

Recogerlo en una tienda Home Depot de Nueva York.

Solicitarlo en línea para entrega con DoorDash.

Pedirlo por Instacart.

Ordenarlo mediante Uber Eats.

Antes de hacer la compra, vale la pena confirmar el tamaño y revisar la disponibilidad. Para una familia que vive en una casa de dos unidades, por ejemplo, un recipiente de 45 galones puede resultar más práctico que uno pequeño que se llena antes del día de recolección.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UN REEMBOLSO?

Algunos propietarios pueden recuperar el dinero gastado en la compra de un NYC Bin de 45 galones. El programa está dirigido a dueños de casas de una o dos familias que hayan recibido el beneficio fiscal STAR o Enhanced STAR en 2024 o 2025.

El reembolso es de US$59.30 y cubre la adquisición de un solo recipiente por persona elegible. La fecha límite para enviar la solicitud es el 8 de septiembre de 2026, el mismo día en que comenzarán las multas.

Requisito Detall Tipo de propiedad Vivienda de una o dos familias Beneficio necesario STAR o Enhanced STAR Año del beneficio 2024 o 2025 Compra cubierta Un NYC Bin oficial de 45 galones Reembolso US$59.30 Último día para solicitarlo 8 de septiembre de 2026 Prueba requerida Recibo, estado de cuenta u otra evidencia aceptada

Quienes compren el recipiente en Home Depot o mediante una plataforma de entrega deben guardar el recibo y completar el trámite con el Departamento de Finanzas. Si el comprobante se perdió, la ciudad permite presentar otros documentos que respalden la compra, como una fotografía del producto o un registro bancario.

¿QUÉ PASA CON RECICLAJE Y COMPOSTAJE?

La obligación del NYC Bin no se aplica de la misma forma a todos los residuos. La ciudad lo exige para la basura regular, es decir, aquello que no puede reciclarse ni colocarse en el programa de compostaje.

Tipo de residuo ¿Se exige NYC Bin oficial? Cómo debe sacarse Basura regular Sí En un NYC Bin oficial Reciclaje No En recipientes permitidos o bolsas autorizadas Compostaje No En un recipiente identificado y con tapa segura

Los materiales reciclables pueden colocarse en los recipientes o bolsas permitidos por la ciudad. Para restos de comida y otros desechos orgánicos, se puede usar un contenedor cerrado y señalado para compostaje.

Esta diferencia es importante en hogares donde se cocina a diario y se generan cáscaras, sobras de vegetales, café o residuos de alimentos. Separar cada material no solo evita confusiones; también ayuda a que la recolección sea más ordenada.

¿POR QUÉ NUEVA YORK CAMBIA LA RECOLECCIÓN?

El plan forma parte de la estrategia de la ciudad para modernizar el manejo de desperdicios residenciales. Durante décadas, las bolsas acumuladas frente a edificios fueron una imagen común en calles de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Ahora, el DSNY busca que los residuos permanezcan cerrados hasta que llegue el camión.

La apuesta también responde a una preocupación que cualquier vecino reconoce: las ratas. Mantener los desechos dentro de un contenedor con tapa puede reducir el acceso de roedores, evitar que las bolsas se rompan y mejorar la limpieza de las veredas, especialmente en cuadras con restaurantes, bodegas, escuelas o edificios de alta ocupación.

El sistema seguirá extendiéndose a inmuebles más grandes mediante otras alternativas, incluidos los llamados Empire Bins. Sin embargo, para las propiedades de una a nueve unidades, la decisión ya está tomada: desde el 8 de septiembre, no usar el NYC Bin puede traer una multa.

Para evitar sorpresas, propietarios y administradores deberían revisar desde ahora cómo están sacando la basura en cada día de recolección. Comprar el recipiente adecuado antes de que terminen las advertencias puede ahorrar un gasto innecesario y, al mismo tiempo, ayudar a mantener más limpia la cuadra donde viven sus vecinos.