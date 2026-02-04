Hablar de licencias de conducir en Nueva York nunca es un tema menor, sobre todo para la comunidad hispana que vive y trabaja en la ciudad y sus alrededores, desde el Bronx y Queens hasta Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Yonkers o Long Island. Para muchos latinos, el carro es mucho más que un simple medio de transporte: es la forma de llegar al trabajo de madrugada, de hacer entregas como repartidor, de manejar en Uber, Lyft o taxi de base, de llevar a los niños a la escuela, a la iglesia o al “after school”, e incluso de visitar a la familia en New Jersey o Connecticut los fines de semana. En barrios donde el transporte público no siempre llega a tiempo o donde los turnos empiezan antes del primer tren, la licencia de conducir se convierte en una pieza clave de la vida diaria y de la estabilidad económica del hogar. Por eso, cualquier cambio en las reglas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) pega directo al bolsillo, a la rutina y a la sensación de seguridad de quienes dependen del volante para sostenerse. A partir de febrero de 2026, el estado pondrá en marcha una normativa más estricta que busca reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de obligaciones legales, pero que al mismo tiempo reduce el margen de error: ciertos descuidos —algunos financieros, otros administrativos— podrán terminar en la suspensión indefinida de la licencia de conducir, algo que para muchos inmigrantes significa, en la práctica, perder la posibilidad de trabajar, moverse con libertad y seguir cumpliendo con las responsabilidades de la vida cotidiana.

Y esto es justamente lo que está ocurriendo: el nuevo esquema no solo mira cómo manejas, sino también cómo respondes a tus deudas, tus trámites y tus obligaciones legales como contribuyente y como padre o madre. Lo que antes podía parecer “solo un papel pendiente” o “una multa que luego veo” ahora puede convertirse en un bloqueo total de tus privilegios de manejo, afectando directamente a quienes trabajan largas jornadas, encadenan varios empleos o dependen del carro para cruzar de un borough a otro.

¿QUÉ SIGNIFICA UNA SUSPENSIÓN INDEFINIDA DEL DMV EN NUEVA YORK?

Cuando el DMV de Nueva York habla de suspensión indefinida, no se refiere a una sanción permanente, sino a una medida que no tiene una fecha de finalización automática. La licencia queda suspendida hasta que la persona regulariza la situación que originó el castigo, ya sea una deuda, un trámite pendiente o un problema de seguro.

Esto la diferencia de una suspensión “definitiva” o por plazo fijo, que se levanta una vez cumplido un período determinado sin que el conductor tenga que hacer mucho más que esperar. En la suspensión indefinida, el reloj no corre a tu favor: nada cambia hasta que el conductor actúa y demuestra al DMV que resolvió la causa del bloqueo.

LAS DEUDAS QUE PUEDEN DEJARTE SIN LICENCIA EN FEBRERO DE 2026

Según información oficial del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York y de abogados especializados en licencias suspendidas, hay varias deudas que pueden detonar una suspensión indefinida. Para muchos hispanos que trabajan “on the road”, estas reglas pasan desapercibidas hasta que llega una carta del DMV.

Motivos financieros de suspensión indefinida:

Deudas tributarias estatales. Si el conductor debe US$10,000 o más en impuestos estatales, incluyendo intereses y multas, el Departamento de Impuestos puede instruir al DMV a suspender la licencia hasta que se resuelva la deuda o se acuerde un plan de pagos.

Falta de pago de manutención infantil. Estar al menos cuatro meses atrasado en la pensión alimenticia habilita a los tribunales de familia a ordenar la suspensión de la licencia de conducir como medida de presión para el pago. En comunidades latinas de Nueva York esto no es raro, sobre todo cuando hay trabajos informales o ingresos variables.

Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA). Esta tarifa anual se aplica a quienes acumulan 6 o más puntos en un período de 18 meses; con la reforma de 2026, la estructura de puntos se endurece, pero la lógica de la DRA se mantiene. No pagar esta evaluación puede generar una suspensión automática que se mantiene activa hasta cancelar o ponerse al día con el plan establecido.

Multas de tránsito no resueltas. Aunque reformas previas limitaron la suspensión solo por incapacidad de pago, el DMV sí puede suspender la licencia si el conductor ignora una citación, no se declara culpable o no comparece ante el tribunal. Esto pasa mucho con multas recibidas fuera de la ciudad, por ejemplo, en carretera cuando se viaja a trabajos de construcción o limpieza en otros condados.

OTROS ERRORES ADMINISTRATIVOS QUE TAMBIÉN PESAN

Además de las deudas, hay errores administrativos que el DMV toma muy en serio y que, para muchos conductores hispanos, parecen simples descuidos.

El DMV puede aplicar una suspensión indefinida si el conductor:

No presentó un informe de accidente automovilístico cuando era obligatorio, por ejemplo, en choques con daños superiores al mínimo legal o con lesionados.

No cuenta con seguro de responsabilidad civil para el vehículo, algo que las aseguradoras y el DMV detectan rápido cuando hay lapsos en la póliza.

Mantuvo la matrícula activa sin seguro vigente, lo que para el sistema se interpreta como un vehículo potencialmente en circulación sin cobertura.

Son detalles que muchos conductores pasan por alto, especialmente quienes trabajan largas jornadas entre entregas, construcción o limpieza, pero el sistema los detecta con rapidez y sin margen para excusas.

UN NUEVO SISTEMA DE PUNTOS: FEBRERO LLEGA CON REGLAS MÁS DURAS

El endurecimiento no se limita a las deudas o a los papeles en regla. Desde febrero de 2026 entra en vigor una reforma clave al sistema de puntos, conocida como el nuevo DMV Point System, que cambia cómo se evalúa el historial de manejo en todo el estado. Esto afectará tanto a quienes manejan dentro de los cinco boroughs como a quienes se mueven a diario por autopistas hacia New Jersey, Connecticut o Long Island.

Cambios principales en el sistema de puntos:

Umbral de suspensión más bajo: Antes el límite para considerar la suspensión era de 11 puntos acumulados en 18 meses; con las nuevas reglas, se baja a 10 puntos en un período de 24 meses, ampliando la ventana de análisis del DMV.

Período de revisión más largo: El DMV ahora revisará los últimos 24 meses, y no solo 18, lo que permite que infracciones más antiguas sigan “contando” al momento de decidir sobre una suspensión.

Infracciones con más peso: Faltas como exceder la velocidad en zonas de construcción o adelantar un autobús escolar pasan a sumar hasta 8 puntos de una sola vez, lo que puede acercar rápidamente al conductor al umbral de suspensión.

Esto significa que una infracción que antes “se olvidaba” más rápido, ahora puede combinarse con una nueva y dar como resultado una sanción más severa, incluso para quienes manejan con relativa prudencia, pero cometen errores aislados.

¿QUIÉNES SON LOS CONDUCTORES MÁS AFECTADOS?

La reforma alcanza a todos los conductores con licencia vigente en Nueva York, sin importar si usan un vehículo particular, comercial o si manejan para plataformas como Uber, Lyft o servicios de entrega de comida. No hay excepciones por antigüedad del registro ni por el tipo de automóvil.

Las infracciones que más puntos acumulan siguen siendo las mismas, pero ahora permanecen activas por más tiempo y pesan más en el historial:

Exceso de velocidad, especialmente en zonas de trabajo y autopistas muy transitadas por repartidores y conductores de rideshare.

No respetar semáforos o señales de alto, algo frecuente en intersecciones congestionadas de barrios como Jackson Heights, Washington Heights o el sur del Bronx.

Infracciones en zonas escolares, incluyendo no detenerse adecuadamente ante autobuses escolares con luces intermitentes.

Conducción imprudente o peligrosa, como maniobras agresivas, uso del celular al volante o cambios de carril bruscos en tráfico pesado.

¿CÓMO RECUPERAR UNA LICENCIA SUSPENDIDA DE FORMA INDEFINIDA?

El propio DMV aclara que en la notificación de suspensión se detallan los pasos concretos para regularizar la situación según el motivo de la sanción. Aun así, conviene tener un mapa general de qué hacer, algo especialmente útil para quienes no dominan el inglés o dependen de asesoría en español en organizaciones comunitarias.

Multas de tránsito en Nueva York (TVB): Declararse culpable, negociar o pagar la multa en línea, o presentarse ante la Traffic Violations Bureau si se desea disputar el ticket.

Multas fuera de la ciudad de Nueva York: Contactar directamente al tribunal local indicado en la citación, ya que cada condado maneja sus propios procesos y costos.

Manutención infantil adeudada: Comunicarse con la agencia local de manutención o con la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado de Nueva York para establecer un plan de pago o revisar el caso.

Falta de seguro o problemas con la matrícula: Presentar el comprobante de seguro vigente en línea o por los canales indicados por el DMV; si el vehículo ya no estaba asegurado ni en uso, entregar las placas y cancelar la matrícula para detener sanciones adicionales.

En muchos casos, especialmente cuando hay deudas altas de impuestos o child support, puede ser clave buscar ayuda legal o asesoría financiera antes de aceptar cualquier acuerdo, algo que organizaciones y abogados comunitarios en zonas con alta población latina ya empiezan a recomendar.

UN CAMBIO QUE OBLIGA A ESTAR MÁS ATENTOS

El mensaje del Gobierno estatal y del DMV de Nueva York es claro: el control será más exhaustivo y el margen de error, mucho más pequeño. Las infracciones no cambiaron por completo, pero ahora permanecen activas por más tiempo, suman más puntos y se combinan con mayor facilidad para llegar a una suspensión.

Por eso, más allá de manejar con prudencia, hoy es clave mantener al día las obligaciones fiscales, responder cualquier citación de tránsito y revisar periódicamente el historial de puntos con el DMV, algo que muchos conductores latinos ya hacen desde su celular entre viaje y viaje. En un sistema más estricto, descuidarse puede salir muy caro, y no solo en dinero, sino también en movilidad, estabilidad laboral y calidad de vida para familias que dependen del carro para sostenerse en Nueva York.

