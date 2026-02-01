Nueva York podría estar a punto de vivir su ola de frío más prolongada en 65 años si se cumplen los pronósticos que se extienden hasta el próximo fin de semana. Los expertos advierten que la ciudad atraviesa un período de temperaturas extremas que no se veía desde hace décadas. Según meteorólogos de AccuWeather, la ciudad habría registrado 15 días consecutivos con temperaturas de 32 grados o menos para el sábado 7 de febrero, lo que convertiría a este episodio en uno de los más largos de frío intenso en más de medio siglo.

“Esperamos que la temperatura máxima esté en o por debajo de los 32 grados hasta el próximo sábado, lo que la ubicaría como la segunda racha más larga con máximas iguales o inferiores a 32 grados en años”, explicó el meteorólogo Chad Merrill en conversación con el New York Post.

El especialista señaló que la última vez que Nueva York soportó una racha similar fue en 1881, en una jornada marcada también por un ciclón bomba que intensificó el frío con fuertes vientos y temperaturas de un solo dígito. Aun así, el episodio actual quedaría apenas por debajo del récord absoluto de 16 días consecutivos bajo cero, registrado en 1961.

Meteorólogos advierten que la racha quedaría apenas por debajo del récord absoluto registrado en 1961. (Foto: TIMOTHY A.CLARY / AFP)

Merrill adelantó que el patrón podría cambiar hacia finales del próximo fin de semana.

“Probablemente haya un cambio de patrón a fines del próximo fin de semana o a comienzos de la semana siguiente que empuje las temperaturas por encima del punto de congelación durante un par de días”, dijo. “Creo que esta racha podría terminar el domingo o el lunes”.

Las temperaturas en la ciudad no han superado los 32 grados Fahrenheit (0 °C)desde el 24 de enero y no se espera que eso cambie en los próximos días.

El fenómeno está impulsado por aire ártico que desciende directamente desde el norte y ha alimentado tormentas invernales severas. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Este frío persistente está siendo impulsado por sistemas de alta presión ubicados sobre Groenlandia y el oeste de Estados Unidos que canalizan aire ártico directamente hacia la costa este.

“Estamos recibiendo una conexión directa desde las regiones del norte, donde se origina la masa de aire, que desciende casi en línea recta desde cerca del Círculo Polar Ártico hasta el este de Estados Unidos”, explicó Merrill.

El impacto ya se siente en la ciudad, con sensaciones térmicas bajo cero y varias muertes asociadas a la exposición al frío. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

Este patrón causó tormentas invernales severas, como la tormenta Fern y un posterior ciclón bomba que intensificó los vientos helados en la ciudad.

Con sensaciones térmicas bajo cero y temperaturas que seguirán en los 20 grados durante el día y en valores de un dígito por la noche, el impacto del frío ha sido duro, con al menos 14 personas que habrían muerto al aire libre durante este período extremo.

¿Cuándo aumentarán las temperaturas?

Aunque las condiciones todavía son muy frías, los modelos meteorológicos indican que el aire extremadamente ártico podría empezar a ceder hacia finales de la próxima semana, con máximas acercándose o superando el punto de congelación antes de volver a bajar.

NBC New York informa que, según meteorólogos, si se mantiene la tendencia actual, la ciudad podría ver temperaturas más templadas a mediados de la próxima semana, cuando los vientos fríos del Ártico se debiliten temporalmente y permitan que el mercurio suba ligeramente por encima de 0 °C. Esta subida sería breve y parte de una dinámica típica de invierno, en la que los periodos de frío intenso pueden alternar con intervalos relativamente más suaves.

Sin embargo, aunque los días más cálidos puedan retornar por momentos, la “tregua” del frío no significa calor de primavera: seguirán siendo temperaturas frescas para la estación y la sensación térmica podría permanecer baja en las mañanas y noches.

Lo que sí es seguro es que el cambio definitivo hacia temperaturas primaverales suele ocurrir más adelante en la temporada, típicamente ya entrado marzo según Fox 5 Nueva York.

Tormenta invernal de EE. UU. en imágenes

Los visitantes hacen cola para tomarse fotos con la escultura 'Charging Bull' en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 26 de enero de 2026. (Foto: EFE) / SARAH YENESEL

Niños juegan en la nieve en Broad Street en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 26 de enero de 2026. (Foto: EFE)

Un joven juega con un trineo en Fort Reno Park en Washington, DC, EE.UU., el 26 de enero de 2026. (Foto: EFE)

La nieve se acumula frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE. UU., 29 de enero de 2026. (Foto: EFE)

Es importante considerar que las condiciones climáticas pueden variar de forma repentina. Se recomienda seguir las actualizaciones en tiempo real a través del National Weather Service (NWS) en weather.gov.

