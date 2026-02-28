La ciudad de Nueva York podría enfrentar un nuevo episodio de nieve y temperaturas extremadamente bajas este fin de semana, antes de que llegue un alivio durante los próximos días. Los pronósticos indican que el cambio será rápido: primero frío intenso y luego un repunte que acercará los termómetros a valores más típicos de marzo. De acuerdo con AccuWeather, la nieve podría aparecer entre el final de la mañana y primeras horas de la tarde del domingo, especialmente en las zonas suburbanas al norte de la ciudad.

La lluvia prevista a primeras horas podría transformarse en una mezcla invernal con algunas ráfagas de nieve ligera antes de disiparse.

“No esperamos ningún tipo de acumulación significativa”, dijo Jonathan Porter, meteorólogo de AccuWeather, en conversación con el New York Post. “Esta no parece ser ningún tipo de tormenta importante”.

Aunque no se espera una tormenta significativa, el frío será intenso y la sensación térmica podría descender a niveles extremos. (Foto: Leonardo Munoz / AFP)

Aun así, los expertos advierten que el descenso térmico será marcado, con valores que podrían caer hasta los 18 grados Fahrenheit (-7.78 °C) durante la noche del domingo, lo que aumentaría el riesgo de carreteras resbaladizas. La sensación térmica incluso podría descender hasta los 7 grados Fahrenheit (-13.89 °C).

“Parece que quizás sea el más frío hasta el próximo invierno”, dijo Porter. Antes de ese giro brusco, el fin de semana comenzará con temperaturas cercanas a los 50 grados Fahrenheit (10 °C) en Central Park, ofreciendo una breve tregua antes de la nueva ola de frío.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la segunda mitad de la próxima semana. Según el pronóstico, las máximas comenzarán a ubicarse entre los 40 y 50 grados desde el jueves y podrían alcanzar los 55 grados el sábado.

Las autoridades advierten sobre posibles condiciones resbaladizas en la noche del domingo. (Foto: AFP)

Para el domingo siguiente, incluso se espera que los termómetros lleguen a los 61 grados Fahrenheit (16 °C), permitiendo dejar atrás los abrigos pesados.

Este posible ascenso llega tras un invierno muy duro para la ciudad, que incluyó nueve días consecutivos con temperaturas bajo cero y dos tormentas importantes.

La tormenta del fin de semana pasado dejó cerca de dos pies de nieve, marcando uno de los episodios más intensos de la temporada.

¿Por qué está haciendo tanto frío en Estados Unidos?

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar, una masa de aire gélido que normalmente permanece atrapada en el Ártico. Este año, un fenómeno de calentamiento súbito en la estratósfera debilitó la “barrera” de vientos que mantiene ese aire frío en el norte, provocando que el vórtice se deforme y se desplace hacia el sur.

Lo anterior permitió que lenguas de aire ártico desciendan directamente sobre gran parte del país, alcanzando incluso estados del sur como Florida y Texas y rompiendo récords de temperaturas bajas.

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Además, esta situación se ve agravada por una corriente en chorro (jet stream) muy ondulada, que actúa como un tobogán para las tormentas invernales. Al volverse más inestable y lenta, esta corriente atrapa las masas de aire frío sobre regiones específicas por periodos prolongados, generando eventos severos como la reciente tormenta “Fern”.

Aunque pueda parecer contradictorio, muchos científicos señalan que el calentamiento global contribuye a este fenómeno: al derretirse el hielo marino del Ártico, el calor liberado altera los patrones de viento y hace que el vórtice polar sea más propenso a “romperse” y enviarnos su aire congelado.

