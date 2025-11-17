En Nueva York, la entrega de pavos antes del Día de Acción de Gracias es una tradición que cada año reúne a decenas de organizaciones benéficas, despensas de alimentos, iglesias, fundaciones comunitarias e incluso equipos deportivos y supermercados.
No es la ciudad la que regala pavos directamente, sino una amplia red de grupos que organizan eventos gratuitos conocidos como Turkey Giveaways para apoyar a familias de bajos recursos en los distintos condados: Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island.
Estas iniciativas comienzan a realizarse días antes del feriado y buscan asegurar que más personas puedan disfrutar de una cena completa en Acción de Gracias. Muchas de ellas solicitan confirmar asistencia o reparten los pavos por orden de llegada, ya que las donaciones suelen agotarse rápidamente.
A partir del 17 de noviembre, varias organizaciones tendrán puntos de distribución. Entre ellas, el Commonpoint Bronx Center, que entregará pavos el 17 de noviembre a las 6 p.m. en 1665 Hoe Avenue, Bronx. En este caso, se requiere confirmación de asistencia y la entrega será hasta agotar existencias.
Ese mismo día, el Queens Borough President organizará otro evento a la 1:00 p.m. en NYCHA Latimer Gardens, Queens, con recomendación de confirmar participación y distribución por orden de llegada.
El 20 de noviembre también habrá varias actividades. Los New York Red Bulls harán su entrega de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. en el estacionamiento este del estadio Sports Illustrated, ingresando por la puerta D, en Nueva Jersey. Se sugiere confirmar asistencia.
La misma fecha, el Queens Community Justice Center distribuirá pavos en dos ubicaciones: 162-04 Tuskegee Airmen Way, Jamaica, y 10-27 Beach 20th St, Far Rockaway, con entregas por orden de llegada durante todo el día.
El 21 de noviembre, el Queensborough Community College realizará una entrega de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. en 222-05 56th Ave, frente al Edificio Administrativo.
Ese mismo día, los New York Mets distribuirán más de 8,700 pavos mediante varias organizaciones: West Side Campaign Against Hunger en Manhattan, New York Common Pantry en el Bronx, Project Hospitality en Staten Island y City Harvest en Brooklyn.
Las entregas continúan el 22 de noviembre con la Lionel D. Pickens Foundation, que estará presente a las 11:00 a.m. en Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway.
Ese día también participará The Gardiner Foundation Inc., de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en St. James Park, Bronx, con apertura de puertas a las 7:30 a.m., y el Goke Food Pantry, desde las 9 a.m. en 622 Cortelyou Road, Brooklyn, con distribución por orden de llegada.
Finalmente, el 25 de noviembre, Harlem Grown ofrecerá pavos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. en 116 W 134th Street, donde se requerirá confirmación de asistencia.
Para más detalles sobre cada evento, se recomienda consultar las páginas oficiales de cada organización o acercarse a los bancos de comida y despensas disponibles en cada comunidad.
