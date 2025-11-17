En Nueva York, la entrega de pavos antes del Día de Acción de Gracias es una tradición que cada año reúne a decenas de organizaciones benéficas, despensas de alimentos, iglesias, fundaciones comunitarias e incluso equipos deportivos y supermercados.

No es la ciudad la que regala pavos directamente, sino una amplia red de grupos que organizan eventos gratuitos conocidos como Turkey Giveaways para apoyar a familias de bajos recursos en los distintos condados: Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island.

Estas iniciativas comienzan a realizarse días antes del feriado y buscan asegurar que más personas puedan disfrutar de una cena completa en Acción de Gracias. Muchas de ellas solicitan confirmar asistencia o reparten los pavos por orden de llegada, ya que las donaciones suelen agotarse rápidamente.

(Foto: AFP)

A partir del 17 de noviembre, varias organizaciones tendrán puntos de distribución. Entre ellas, el Commonpoint Bronx Center, que entregará pavos el 17 de noviembre a las 6 p.m. en 1665 Hoe Avenue, Bronx. En este caso, se requiere confirmación de asistencia y la entrega será hasta agotar existencias.

Ese mismo día, el Queens Borough President organizará otro evento a la 1:00 p.m. en NYCHA Latimer Gardens, Queens, con recomendación de confirmar participación y distribución por orden de llegada.

El 20 de noviembre también habrá varias actividades. Los New York Red Bulls harán su entrega de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. en el estacionamiento este del estadio Sports Illustrated, ingresando por la puerta D, en Nueva Jersey. Se sugiere confirmar asistencia.

(Foto: AFP)

La misma fecha, el Queens Community Justice Center distribuirá pavos en dos ubicaciones: 162-04 Tuskegee Airmen Way, Jamaica, y 10-27 Beach 20th St, Far Rockaway, con entregas por orden de llegada durante todo el día.

El 21 de noviembre, el Queensborough Community College realizará una entrega de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. en 222-05 56th Ave, frente al Edificio Administrativo.

Ese mismo día, los New York Mets distribuirán más de 8,700 pavos mediante varias organizaciones: West Side Campaign Against Hunger en Manhattan, New York Common Pantry en el Bronx, Project Hospitality en Staten Island y City Harvest en Brooklyn.

Las entregas continúan el 22 de noviembre con la Lionel D. Pickens Foundation, que estará presente a las 11:00 a.m. en Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway.

(Foto: AFP)

Ese día también participará The Gardiner Foundation Inc., de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en St. James Park, Bronx, con apertura de puertas a las 7:30 a.m., y el Goke Food Pantry, desde las 9 a.m. en 622 Cortelyou Road, Brooklyn, con distribución por orden de llegada.

Finalmente, el 25 de noviembre, Harlem Grown ofrecerá pavos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. en 116 W 134th Street, donde se requerirá confirmación de asistencia.

Para más detalles sobre cada evento, se recomienda consultar las páginas oficiales de cada organización o acercarse a los bancos de comida y despensas disponibles en cada comunidad.

