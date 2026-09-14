Millones de residentes de Nueva York comenzarán a recibir próximamente una ayuda económica destinada a aliviar el impacto de las elevadas facturas de energía. El estado anunció que empezará a enviar cheques de hasta $200 como parte de una iniciativa que busca reducir la presión sobre los hogares ante el aumento del costo de vida.

El beneficio llegará a un total de 8.2 millones de personas y, según el anuncio publicado en el sitio web del Gobierno, los envíos comenzarán la próxima semana. No será necesario presentar una solicitud adicional ni realizar trámites especiales para recibir el dinero, ya que los cheques serán enviados automáticamente a las personas que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Por qué Nueva York entregará este dinero?

La iniciativa forma parte del programa “Protecting Our Wallets Energy Rebate”, conocido como POWER, que contempla un presupuesto de $1,000 millones para brindar alivio económico a las familias del estado. La gobernadora Kathy Hochul explicó que uno de los objetivos es ayudar a los residentes a enfrentar los gastos de calefacción durante el invierno y de aire acondicionado en el verano.

A esta situación se suman los elevados precios del gas, que representan una preocupación adicional para los hogares. Hochul defendió la entrega directa de estos recursos como parte de su agenda para reducir la presión económica sobre las familias neoyorquinas.

“Demasiadas familias tienen dificultades para afrontar el aumento de las facturas de energía del hogar y los precios disparados de la gasolina; por eso estamos devolviendo dinero directamente a los bolsillos de los neoyorquinos mediante el envío de cheques de reembolso energético a millones de familias, como parte de nuestra agenda de asequibilidad”, declaró Hochul el lunes.

El beneficio forma parte del programa POWER, creado para aliviar el impacto de los mayores costos de energía. (Foto referencial: Freepik)

¿De cuánto será el cheque?

El monto dependerá tanto del tipo de declaración de impuestos presentada como de los ingresos reportados. Las parejas que declaren conjuntamente y tengan ingresos inferiores a $150,000 recibirán $200, mientras que aquellas con ingresos de entre $150,000 y $300,000 obtendrán $150.

Por otro lado, las personas que presentaron su declaración de impuestos de manera individual y reportaron ingresos inferiores a $150,000 recibirán un cheque de $100. El pago será emitido como un cheque de crédito anticipado, de acuerdo con las condiciones del programa.

¿Quiénes califican para recibirlo?

Para acceder al reembolso, el residente debe haber presentado a tiempo su declaración del impuesto sobre la renta del estado correspondiente al año fiscal 2024. También debe haber sido residente de tiempo completo de Nueva York durante ese año y encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos para el programa.

Además, la persona no puede haber sido declarada como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente. Estos criterios serán utilizados para determinar quiénes tienen derecho a recibir el pago.

Los primeros cheques comenzarán a llegar la próxima semana y el proceso de envío se extenderá hasta diciembre. (Foto referencial: Freepik)

¿Hay que solicitar el cheque?

No. Una de las características principales de esta ayuda es que los residentes que cumplan con los requisitos no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Los cheques serán enviados automáticamente por correo a las personas elegibles.

El proceso de distribución no será inmediato para todos los beneficiarios: los envíos comenzarán la próxima semana y continuarán hasta diciembre.

En total, el estado prevé distribuir los pagos a 8.2 millones de residentes como parte de su programa de alivio frente al aumento de los costos energéticos.