La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina llegó con una preocupación extra que está afectando la vida cotidiana en la región: una densa nube de humo procedente de cientos de incendios en Ontario, Canadá. En las últimas jornadas, la bruma y el olor a quemado se han hecho presentes desde los paseos del Hudson hasta los parques y patios de los bares latinos, alterando planes de vecinos y turistas por igual. Para miles de hinchas que ya están en la ciudad —desde familias que pasan la tarde en el Hudson River Park hasta grupos que se reúnen en bares de Chelsea, Washington Heights, Sunset Park o Jackson Heights para ver los partidos— la pregunta es la misma: ¿podrá celebrarse la final sin riesgos para la salud y el espectáculo?

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Las autoridades locales, meteorólogos y organismos sanitarios siguen monitoreando los niveles de partículas finas (PM2.5). Aunque los primeros días mostraron índices preocupantes que forzaron alertas sanitarias, los modelos indican una tendencia a la mejora antes del domingo, lo que por ahora reduce la probabilidad de una suspensión del partido en el MetLife Stadium. Aun así, la comunidad hispana —incluyendo a seguidores llegados desde España y Argentina— debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones, sobre todo por la combinación de calor veraniego y humo.

En la imagen se observa humo de incendios forestales entre el horizonte de Manhattan y el Puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York (Foto: EFE) / CHRISTOPHER NEUNDORF

¿POR QUÉ NUEVA YORK TIENE UNA CALIDAD DE AIRE TAN MALA?

El origen del problema son incendios forestales activos en la provincia de Ontario. Vientos fuertes han transportado hacia el sur grandes cantidades de humo y fragmentos finos que han cubierto áreas urbanas como Manhattan, Bronx, Brooklyn, Newark y Jersey City. Las partículas finas (PM2.5) pueden agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y por eso se emitieron alertas de salud en varias jurisdicciones.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (AQI)?

Día AQI aproximado Categoría Jueves Más de 200 Muy insalubre Viernes por la mañana Alrededor de 160 Insalubre Pronóstico para el domingo En mejora Moderado o bueno

Qué indican las agencias

AirNow: un AQI superior a 150 se considera perjudicial para toda la población.

EPA: recomienda limitar actividades al aire libre y reducir el esfuerzo físico en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Departamentos de Salud de NY y NJ: emitieron recomendaciones de precaución y monitoreo continuo.

Nueva York y Nueva Jersey han emitido alertas por la mala calidad del aire en sus localidades (Foto: EFE) / SARAH YENESEL

¿ESTÁ EN PELIGRO LA FINAL ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA?

Con la información disponible al momento, la final no parece en riesgo inminente de ser suspendida. Meteorólogos locales estiman que el humo se desplazará fuera del área triestatal antes del domingo. El National Weather Service pronostica una jornada mayormente soleada y AccuWeather anticipa una mejora significativa en la calidad del aire para el día del partido en East Rutherford.

¿QUÉ DICE LA FIFA?

Hasta ahora, la FIFA no ha divulgado públicamente un umbral concreto de contaminación atmosférica que obligue a posponer o suspender un partido. Durante la Copa del Mundo 2022 en Qatar, la organización monitorizó las condiciones ambientales, por lo que se espera que en esta final exista seguimiento constante y comunicación entre organizadores, autoridades sanitarias y meteorólogos.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES OFICIALES

La aplicación oficial de seguridad del New York New Jersey Host Committee envió alertas preventivas a aficionados y residentes durante el jueves y viernes. La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York pidió prestar atención a síntomas relacionados con la exposición al humo y recomendó:

Limitar el tiempo al aire libre.

Evitar actividades físicas intensas.

Permanecer en lugares con aire acondicionado cuando sea posible.

Mantenerse hidratado.

Buscar atención médica si hay dificultad para respirar.

Además, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, solicitó extremar precauciones por la combinación de calor y humo, especialmente para personas mayores y con enfermedades previas.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, es una de las autoridades locales que han salido al frente para pedir que se extremen las precauciones por la mala calidad de aire presente (Foto: AP)

EL HUMO YA AFECTÓ OTROS EVENTOS DEPORTIVOS

Evento Qué ocurrió MLS Se aplazó el partido Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps por AQI alto. NWSL Washington Spirit vs. Gotham FC se jugó en Queens con pausas adicionales. Chicago (ciudad) Registro de AQI hasta 638, entre los más altos de la semana.

En la NWSL una imagen que recorrió redes fue la de Trinity Rodman usando una mascarilla de oxígeno en una pausa, símbolo de lo serio de las condiciones.

EL CLIMA Y LA LOGÍSTICA DEL MUNDIAL: UN DESAFÍO ADICIONAL

La final se disputa en julio, en pleno verano estadounidense, y el MetLife Stadium es un recinto abierto, lo que reaviva el debate sobre las dificultades de organizar eventos masivos al aire libre durante temporadas de calor extremo, tormentas y, en este caso, humo transfronterizo. Las últimas semanas han tenido olas de calor, tormentas eléctricas y episodios de alta humedad que complican la operación y la seguridad sanitaria de grandes concentraciones.

¿QUÉ ESPERAR EL DOMINGO SEGÚN LOS PRONÓSTICOS?

Aspecto Pronóstico Temperatura Cerca de 82 °F (28 °C) Estado del cielo Soleado con algunas nubes Calidad del aire Mejor que jueves y viernes Riesgo de suspensión Bajo, según las condiciones actuales

ESCENARIO DE CONTINGENCIA

Si los niveles de PM2.5 volvieran a empeorar, las autoridades y la FIFA podrían implementar medidas como:

Recomendaciones explícitas a espectadores para permanecer en interiores.

Puntos de atención médica y asistencia dentro del estadio.

Pausas adicionales para hidratación si el calor y la calidad del aire afectan a jugadores.

En último caso extremo, la postergación del inicio del partido o su suspensión, aunque hoy esto se considera poco probable.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO 2026?

La final entre España y Argentina se jugará el domingo, en horario vespertino local: 3:00 p. m. (hora de la costa este de EE. UU.). Para quienes vienen desde España y Argentina, y para la comunidad hispana en Nueva York, eso significa planificar trayectos y reuniones con margen extra para llegar al estadio o a los puntos de encuentro donde se verá el partido.

¿DÓNDE ES LA FINAL?

La final tendrá lugar en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York. Es el estadio que sirve a millones de personas que viajan desde Manhattan, Queens, el Bronx, Staten Island y el norte de Nueva Jersey.

El MetLife Stadium será el recinto que albergará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España este domingo 19 de julio (Foto: AFP)

CÓMO LLEGAR Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOS HINCHAS

Transporte público: muchos hinchas llegarán en tren (NJ Transit desde Penn Station) o en buses especiales; se recomienda salir con tiempo por posibles demoras y para evitar exposición innecesaria al aire exterior.

Rideshares y taxis: buena opción para grupos, pero pueden sufrir congestión en horas punta y cierres viales.

Puntos de reunión en NYC: bares y centros culturales latinos en Washington Heights, Jackson Heights, Sunset Park y North Bergen suelen ser puntos de encuentro para seguidores españoles y argentinos.

Qué llevar: mascarillas N95/KF94 para quienes deseen protección extra contra partículas finas, agua, documentación y un plan alternativo para regresar a la ciudad si hay retrasos.

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