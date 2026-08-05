Los residentes de Nueva York podrían tener pronto una nueva forma de reducir el costo de sus recibos de electricidad. La Legislatura estatal aprobó el proyecto Solar Up Now New York (SUNNY) Act, una iniciativa que permitirá el uso de paneles solares enchufables, conocidos como balcony solar o paneles solares para balcones. Ahora, la medida solo espera la firma de la gobernadora Kathy Hochul para convertirse en ley.

La propuesta busca eliminar varios requisitos administrativos que actualmente dificultan el uso de este tipo de tecnología. Si es promulgada, los neoyorquinos podrán instalar pequeños paneles solares conectándolos directamente a un enchufe doméstico, sin necesidad de realizar complejas instalaciones en el techo de sus viviendas.

Esta alternativa beneficiaría especialmente a quienes viven en apartamentos, condominios o viviendas donde no es posible instalar sistemas solares tradicionales, ampliando el acceso a la generación de energía limpia.

Cómo funcionan los paneles solares enchufables

Los llamados paneles solares enchufables son equipos portátiles que captan la energía del sol y la envían directamente al sistema eléctrico de la vivienda mediante un tomacorriente convencional.

De esta forma, ayudan a reducir la cantidad de electricidad que debe comprarse a la red pública y, en consecuencia, disminuyen el monto de la factura mensual.

Estos sistemas han ganado popularidad en distintos países y estados porque permiten comenzar a producir energía renovable con una inversión mucho menor que la de un sistema solar instalado en el techo.

La iniciativa permitirá instalar paneles solares enchufables en balcones y otras áreas de las viviendas. (Foto referencial: Freepik)

Buscan reducir el costo de la energía

La iniciativa llega en un momento en que muchas familias enfrentan el aumento de las tarifas de gas y electricidad. Sus impulsores sostienen que facilitar el acceso a esta tecnología permitirá a más personas ahorrar dinero mientras reducen las emisiones contaminantes.

La senadora estatal Liz Krueger, principal promotora del proyecto en el Senado, afirmó: “La Ley SUNNY abrirá la puerta para que millones de neoyorquinos tengan acceso a energía solar limpia y económica, formen parte de la solución a la crisis climática y reduzcan un poco su factura de electricidad cada mes. Una vez que el mercado de paneles solares enchufables madure por completo, como ya ocurrió en Alemania, los neoyorquinos podrán simplemente entrar a una tienda, pagar unos cientos de dólares por un sistema, llevarlo a casa, enchufarlo como cualquier otro electrodoméstico y comenzar a ahorrar cientos de dólares cada año”.

Antes de la votación, organizaciones ambientales y residentes realizaron varias actividades para promover la aprobación del proyecto. En Albany, ciudadanos de distintas partes del estado participaron junto al ambientalista Bill McKibben, donde compartieron sus experiencias utilizando paneles solares enchufables y explicaron cómo estos sistemas les ayudaron a reducir el consumo eléctrico.

Además, durante las últimas semanas se realizaron demostraciones públicas en distintos puntos de Nueva York para mostrar cómo estos paneles pueden alimentar fácilmente pequeños electrodomésticos, ventiladores, radios y otros dispositivos utilizando únicamente la energía del sol.

Nueva York seguiría el ejemplo de otros estados

Si la gobernadora firma el proyecto, Nueva York se unirá a estados como Utah, Connecticut, Maine, Virginia, Colorado, New Hampshire y Maryland, que ya aprobaron leyes similares o están en la fase final del proceso legislativo. También existen iniciativas relacionadas en decenas de estados del país.

Tras recibir el respaldo mayoritario de la Legislatura, el SUNNY Act quedó a un paso de convertirse en ley. La decisión final dependerá ahora de la gobernadora Kathy Hochul.

Si da su aprobación, millones de neoyorquinos podrán acceder a una opción más sencilla y económica para producir electricidad en casa y reducir el impacto del aumento de las tarifas energéticas.