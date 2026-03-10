Cuando se habla de oportunidades laborales en Estados Unidos, muchas veces pensamos en empleos de oficina, trabajos en Wall Street o en compañías tecnológicas, pero la realidad diaria de ciudades como Nueva York es otra: aquí los oficios especializados siguen moviendo buena parte de la economía y sostienen, literalmente, los edificios donde vive mucha gente, los refugios donde duermen muchos ciudadanos y los espacios públicos que usamos a diario. Para algunas familias hispanas en la ciudad, la carpintería, la construcción y los trabajos manuales han sido la puerta de entrada al llamado “sueño americano”, ya sea en barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn o en zonas de Long Island donde viven miles de latinos que cada mañana cruzan a la ciudad a trabajar. En ese contexto, una nueva vacante publicada por las autoridades neoyorquinas puede llamar la atención de más de un carpintero con experiencia que esté buscando estabilidad, buen salario y beneficios propios del servicio público.

Hace poco, la ciudad de Nueva York abrió una convocatoria para contratar a un carpintero supervisor con un salario diario de más de US$400. El puesto está vinculado al trabajo que realiza el sistema municipal para atender a personas sin hogar, algo que en la ciudad gestiona el Department of Homeless Services (DHS).

UN TRABAJO CLAVE DENTRO DEL SISTEMA DE REFUGIOS DE NUEVA YORK

La vacante fue publicada por el Department of Homeless Services (DHS), considerado el sistema de asistencia para personas sin hogar más grande de Estados Unidos. Esta agencia trabaja junto con otras dependencias municipales y organizaciones sin fines de lucro para evitar que más personas pierdan su vivienda y para ofrecer refugio temporal a quienes lo necesitan, algo que muchos inmigrantes ven a diario en barrios como Midtown, el Lower East Side o zonas de Brooklyn donde se concentran varios albergues.

Dentro de esta estructura existe un área clave llamada División de Instalaciones y Logística, encargada de garantizar que los edificios y refugios funcionen correctamente: que las puertas cierren bien, que no haya filtraciones, que los espacios sean seguros y habitables. Es ahí donde entra el puesto de Supervisor de Carpintería, una posición pensada para coordinar trabajos de mantenimiento y reparación dentro de las instalaciones que administra la ciudad.

Para que te hagas una idea más clara del puesto, estos son algunos datos básicos de la vacante:

Puesto: Supervisor de Carpintería

Institución: Department of Homeless Services

Salario: US$436.59 por día

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Lugar de trabajo: instalaciones y refugios de la ciudad de Nueva York

El puesto de carpintero se ha vuelto una prioridad para Nueva York (Foto: Freepik)

¿QUÉ TAREAS TENDRÍA QUE REALIZAR EL CARPINTERO SUPERVISOR?

Aquí no se trata solo de construir o reparar piezas de madera. El puesto implica liderar un equipo de trabajo y coordinar múltiples tareas dentro de los refugios y edificios administrados por la ciudad.

Entre las responsabilidades principales están:

Dirigir a carpinteros y otros trabajadores asignados a proyectos de construcción y mantenimiento.

Instalar y reparar elementos como puertas, pisos, molduras, marcos de ventanas y divisiones internas.

Supervisar la instalación de techos suspendidos y estructuras metálicas para muros.

Preparar calendarios de trabajo y distribuir tareas al equipo.

Realizar inspecciones en campo para revisar avances y detectar necesidades de mantenimiento.

Además, hay responsabilidades administrativas que forman parte del trabajo diario:

Elaborar órdenes de trabajo.

Solicitar herramientas y materiales.

Supervisar el funcionamiento del taller del departamento.

Coordinar con contratistas, inspectores y fabricantes cuando sea necesario.

Algo importante es que todos los proyectos deben cumplir con las normas de seguridad establecidas por varias agencias de la ciudad, como el New York City Department of Buildings (DOB), el New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH) y el Fire Department of the City of New York (FDNY). Para quien ya ha trabajado en obras en la ciudad o en remodelaciones de edificios residenciales en Queens o el Bronx, estos nombres seguramente resultan familiares.

REQUISITOS PARA POSTULAR AL EMPLEO

Si alguien está pensando en aplicar, hay un requisito que destaca por encima de los demás: la experiencia. El gobierno de Nueva York pide un historial sólido en el oficio, algo común en los trabajos sindicalizados o de servicio civil de la ciudad.

Requisitos principales:

Al menos 7 años de experiencia reciente y a tiempo completo como carpintero.

De esos años, mínimo 2 deben haber sido en funciones de supervisión.

También se acepta una combinación equivalente de experiencia laboral.

Además, se consideran especialmente valiosas ciertas habilidades para el puesto:

Experiencia en carpintería dentro de edificios residenciales (por ejemplo, multifamiliares o shelters).

Conocimiento de las normas del DOB, DOHMH y FDNY.

Capacidad de liderazgo para dirigir equipos.

Habilidades para resolver problemas en obra.

Experiencia interpretando planos y diagramas técnicos.

Buena comunicación y coordinación con otros oficios (electricistas, plomeros, etc.).

También se valora experiencia previa en entornos de servicio público o en instalaciones vinculadas con programas sociales, algo que muchas organizaciones comunitarias con presencia latina en Nueva York conocen bien.

BENEFICIOS Y CONDICIONES ADICIONALES

Como ocurre con muchos empleos municipales en Estados Unidos, el puesto puede ofrecer ciertos beneficios vinculados al servicio público, lo que suele ser muy atractivo para trabajadores que buscan estabilidad a largo plazo.

Entre ellos:

Posible acceso al programa federal Public Service Loan Forgiveness, que permite la condonación de préstamos estudiantiles para trabajadores del sector público.

Programas estatales de asistencia para el pago de deudas educativas.

En cuanto a la residencia, normalmente los empleados de la ciudad deben establecerse en Nueva York dentro de los 90 días posteriores a su contratación. Esto incluye barrios donde se concentra buena parte de la comunidad hispana, como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, Sunset Park o partes del Bronx.

Sin embargo, después de cierto tiempo de servicio, algunos trabajadores pueden vivir en condados cercanos como:

Nassau County

Suffolk County

Westchester County

Rockland County

Orange County, New York

Putnam County, New York

Muchos trabajadores latinos que han ido mejorando su situación económica con el tiempo han optado por mudarse a estas zonas, manteniendo su empleo en la ciudad.

¿CÓMO APLICAR A LA VACANTE?

Si alguien cumple con los requisitos y está interesado en el puesto, la postulación se realiza a través del portal oficial de empleos de la ciudad de Nueva York.

En términos simples, el proceso consiste en:

Ingresar al sitio de NYC Jobs.

Buscar la vacante de Supervisor de Carpintería del Department of Homeless Services.

Crear o iniciar sesión en la cuenta del portal.

Completar la solicitud y adjuntar la experiencia laboral correspondiente.

Como ocurre con muchos empleos del servicio civil, quienes sean contratados de forma provisional deberán aprobar el examen correspondiente cuando esté disponible para poder continuar en el cargo.

Al final del día, esta vacante muestra algo que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de trabajo en Estados Unidos: los oficios especializados siguen siendo fundamentales para que una ciudad tan grande y compleja como Nueva York funcione correctamente. Y, en este caso, además de ser un trabajo técnico bien remunerado, también tiene un impacto directo en la calidad de los espacios donde se brinda apoyo a personas que están atravesando momentos difíciles, incluyendo a muchos migrantes latinoamericanos que hoy dependen del sistema de refugios de la ciudad.

Se está ofreciendo un buen salario a la persona que quede elegida (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!