Encontrar una oportunidad laboral en Nueva York sin diploma universitario ni historial profesional puede ser difícil, en especial para quienes recién llegan al país o los que revisan ofertas diariamente desde Queens, el Bronx, Brooklyn o Manhattan y se topan con requisitos de años de trayectoria. Sin embargo, la NYC tiene dos convocatorias para el cargo de City Laborer, una función de apoyo operativo que no exige estudios ni experiencia formal como condición mínima. El pago anunciado es de US$331.92 diarios, aunque los aspirantes deben cumplir requisitos específicos, incluido tener una licencia de conducir vigente del estado.

Las vacantes están publicadas en NYC Jobs, la plataforma oficial del gobierno local. Una corresponde al Department of Citywide Administrative Services, conocido como DCAS, y está relacionada con actividades oficiales en los cinco boroughs. La otra pertenece al Department of Health and Mental Hygiene, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad, y tiene sede en Woodside, Queens.

Antes de presentar la solicitud, es importante entender que la falta de requisitos académicos o de experiencia no convierte estas plazas en empleos administrativos. Las dos alternativas incluyen tareas de carga, traslado de materiales, manejo de vehículos y labores de logística, por lo que se necesita buena condición física y disposición para trabajar en diferentes puntos de la Gran Manzana.

LA VACANTE DE NUEVA YORK SIN EXPERIENCIA

La convocatoria más reciente corresponde al Department of Citywide Administrative Services. Esta entidad ayuda a mantener operativa la estructura municipal mediante la administración de edificios públicos, recursos, propiedades, compras y otros servicios utilizados por distintas agencias.

DCAS busca un Laborer para su unidad ceremonial, adscrita al área de eventos especiales. El equipo brinda soporte a actividades de la Alcaldía, organismos gubernamentales y celebraciones organizadas en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

El anuncio está identificado con el Job ID 791270, es de tiempo completo y no requiere presentar un examen de servicio civil para enviar la candidatura.

Dato Información Puesto Laborer / City Laborer Agencia NYC Department of Citywide Administrative Services Salario US$331.92 por día Jornada Tiempo completo Experiencia No se exige experiencia formal Educación No se exige requisito formal Examen No requerido Licencia Licencia de conducir válida de Nueva York CDL Preferida, no obligatoria Job ID 791270 Fecha límite 11 de octubre de 2026 Ubicación 1 Centre St., Manhattan Área de trabajo Eventos especiales y unidad ceremonial

La publicación apareció el 11 de septiembre de 2026. Aunque la sede indicada está en 1 Centre St., Manhattan, el puesto puede requerir desplazamientos a cualquiera de los cinco boroughs.

¿QUÉ HACE UN CITY LABORER EN DCAS?

El nombre del cargo puede resultar amplio, pero la descripción oficial muestra que es una función física y práctica. La persona contratada colaborará en el montaje y desarrollo de eventos municipales, deberá seguir instrucciones y completar labores dentro de los horarios asignados.

Entre las responsabilidades señaladas por la agencia figuran:

Mover, levantar y transportar objetos de distintos pesos y tamaños.

Realizar actividades manuales que demandan esfuerzo físico.

Utilizar herramientas de mano y equipos motorizados.

Conducir vehículos durante determinadas asignaciones.

Cumplir indicaciones verbales y procedimientos establecidos.

Aprender tareas mediante observación, práctica y entrenamiento.

Desempeñarse tanto de manera individual como junto a otros trabajadores.

Para una persona que vive en la ciudad y busca ingresar al sector público, la tarifa diaria puede parecer atractiva. Aun así, conviene evaluar las exigencias del cargo, ya que no se trata de una plaza remota ni de escritorio, sino de un rol vinculado con trabajo manual y logística.

El city laborer en NYC realiza algunos trabajos físicos en la ciudad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL REQUISITO QUE SÍ DEBES CUMPLIR

La oferta de DCAS no pide carrera universitaria, certificación académica ni experiencia previa. No obstante, hay una condición obligatoria: contar con una licencia de conducir válida emitida por el estado de Nueva York.

El aviso también incluye condiciones médicas y físicas ligadas a las actividades del cargo. Por ese motivo, aunque alguien pueda aplicar sin experiencia laboral formal, debe poder realizar tareas de traslado, carga y operación de materiales de forma segura.

Tener una Commercial Driver License, o CDL, no es indispensable para esta plaza. Aun así, la agencia la considera una habilidad preferida, por lo que podría representar una ventaja frente a otros candidatos en un proceso competitivo.

Otro punto relevante es la residencia. En términos generales, los empleados de la Ciudad de Nueva York deben establecer domicilio dentro de los cinco boroughs en los 90 días posteriores al nombramiento. Existen excepciones según el título, la agencia y otras condiciones aplicables.

OTRA VACANTE CON EL MISMO SALARIO EN QUEENS

La segunda convocatoria pertenece al NYC Health Department. La posición está ubicada en Woodside, Queens, un sector conectado por trenes, autobuses y líneas del subway, con acceso cercano desde áreas como Sunnyside, Jackson Heights, Corona y Elmhurst.

El cargo forma parte del Bureau of Facilities Planning and Administrative Services, dentro de la unidad de transporte del Departamento de Salud. Tiene el Job ID 783698, ofrece US$331.92 diarios y tampoco solicita educación ni antecedentes profesionales formales para postular.

Dato Información Puesto City Laborer Agencia NYC Department of Health and Mental Hygiene Salario US$331.92 por día Jornada Tiempo completo Experiencia No se exige experiencia formal Educación No se exige requisito formal Licencia Licencia de conducir válida de Nueva York Job ID 783698 Fecha límite 25 de octubre de 2026 Ubicación 52-35 58th St., Woodside, Queens Número de puestos 1

El anuncio fue publicado el 26 de agosto de 2026 y tiene como fecha de cierre el 25 de octubre. El portal de empleos del gobierno local puede dejar de recibir candidaturas antes de esa fecha si la necesidad de contratación ya fue cubierta.

FUNCIONES DEL PUESTO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD

La plaza de Queens está relacionada con transporte, organización de inventario, traslado de insumos y movimiento de equipos del Departamento de Salud. La unidad se encarga de distribuir materiales, mobiliario, suministros, correo interno, vacunas y otros artículos necesarios para el funcionamiento de distintos programas municipales.

Entre las tareas descritas en la convocatoria aparecen:

Manejar vehículos de la agencia para llevar equipos y suministros.

Cargar y descargar camiones con materiales, herramientas, muebles u otros artículos.

Usar montacargas, gatos hidráulicos portátiles y equipos eléctricos.

Almacenar, ordenar y reorganizar inventario dentro de instalaciones municipales.

Colaborar en traslados de oficinas, programas y recursos operativos.

Retirar divisiones, escritorios, gabinetes y mobiliario.

Ayudar en activaciones de emergencia y labores de preparación ante situaciones de salud pública.

El perfil requiere capacidad para cumplir asignaciones con poca supervisión directa, organización y buena condición física. Por las tareas señaladas, puede resultar una opción para quienes han tenido contacto con mudanzas, almacenes, entregas, mantenimiento, distribución, mensajería o transporte.

BENEFICIOS DEL EMPLEO MUNICIPAL

El salario no es el único aspecto a considerar en la oferta del Departamento de Salud. La agencia informa que sus trabajadores pueden acceder a beneficios municipales, aunque la cobertura final depende del cargo, la unidad, el sindicato y el fondo aplicable.

Entre los beneficios mencionados se encuentran:

Seguro médico.

Plan de pensión de beneficio definido.

Programa de ahorro con impuestos diferidos.

Beneficios adicionales de salud, bienestar y finanzas, según la cobertura correspondiente.

Programas de bienestar laboral.

Posible elegibilidad para la condonación federal de préstamos estudiantiles mediante Public Service Loan Forgiveness.

Las condiciones de cada beneficio pueden variar según la situación individual del empleado. Por esa razón, es recomendable verificar los detalles de cobertura con la agencia antes de aceptar una eventual oferta de trabajo.

¿CÓMO SOLICITAR ESTOS EMPLEOS EN NUEVA YORK?

Las postulaciones se realizan por internet a través de NYC Jobs, el portal oficial de empleo del gobierno municipal. No es necesario acudir a una oficina para comenzar el trámite, aunque el proceso puede requerir documentación adicional si el candidato avanza a otras etapas.

Antes de iniciar, es útil contar con datos de contacto actualizados, historial laboral disponible, información de la licencia de conducir de Nueva York y cualquier documento solicitado por la plataforma.

Vacante de DCAS

Puesto: Laborer

Laborer Job ID: 791270

791270 Agencia: Department of Citywide Administrative Services

Department of Citywide Administrative Services Fecha límite: 11 de octubre de 2026

Vacante del NYC Health Department

Puesto: City Laborer, Bureau of Facilities Planning and Administrative Services

City Laborer, Bureau of Facilities Planning and Administrative Services Job ID: 783698

783698 Agencia: Department of Health and Mental Hygiene

Department of Health and Mental Hygiene Fecha límite: 25 de octubre de 2026

Antes de completar la candidatura, revisa el estado de cada publicación dentro de NYC Jobs. Algunas agencias pueden suspender la recepción de solicitudes antes de la fecha anunciada, según las necesidades del proceso de selección.

DATOS CLAVE DE LAS DOS VACANTES

Puesto Salario diario Experiencia Educación Requisito principal Cierre Laborer – DCAS US$331.92 No requerida No requerida Licencia de conducir válida de Nueva York 11 de octubre de 2026 City Laborer – NYC Health US$331.92 No requerida No requerida Licencia de conducir válida de Nueva York 25 de octubre de 2026

La diferencia principal está en las labores asignadas y el lugar de trabajo. El cargo de DCAS está vinculado con el respaldo logístico de eventos oficiales en los cinco boroughs, mientras que la alternativa del NYC Health Department se centra en vehículos, equipos, inventario, suministros y operaciones internas desde Woodside, Queens.