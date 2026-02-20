Nueva York sigue consolidándose como una de las ciudades con más oportunidades laborales en el sector público de Estados Unidos, especialmente para la comunidad hispana que ya vive en la ciudad o está pensando en mudarse desde otros estados. En barrios como Washington Heights, el Bronx, Corona o Sunset Park, muchas familias latinas buscan cada año trabajos estables, con buenos beneficios y posibilidades de crecimiento, pero a veces se desaniman al escuchar que casi todo en el gobierno de la ciudad exige exámenes de servicio civil, procesos largos o mucha experiencia previa. Lo que no todos saben es que, revisando con calma el portal oficial de empleos de New York City, es posible encontrar vacantes que no requieren examen, que se pueden solicitar completamente en línea y que, aun así, ofrecen salarios competitivos —en algunos casos cercanos a los US$100,000 anuales— más seguro médico, pensión y otros beneficios que son muy valorados por quienes quieren “asegurar el futuro” en Estados Unidos.

Más del 80% de los puestos en la ciudad requieren aprobar un examen de servicio civil, según datos oficiales del propio gobierno local. Sin embargo, revisando el portal de empleos de la ciudad, hay varias vacantes activas que no exigen presentar examen y que ofrecen salarios que pueden llegar hasta los US$97,593 al año, además de beneficios atractivos.

A continuación, te explico cuáles son esos trabajos, qué requisitos piden y cómo puedes postularte, para que evalúes si alguno encaja con tu perfil y con tu situación actual en la ciudad.

EMPLEOS SIN EXAMEN DISPONIBLES EN NUEVA YORK

Actualmente hay varias posiciones abiertas en distintas agencias municipales. Estas son algunas de las más destacadas:

Puesto Agencia Ubicación Salario anual ¿Examen requerido? Conserje (Caretaker X) New York City Housing Authority (NYCHA) Manhattan US$38,291 – US$53,779 No Gerente de Oficina Administration for Children’s Services (ACS) Manhattan US$62,868 – US$97,593* No Asistente Especial Department of Citywide Administrative Services (DCAS) Todos los distritos US$72,298 No

*En el caso del Gerente de Oficina, el salario ofrecido inicialmente se ubica entre US$62,868 y US$72,298, aunque el rango completo del puesto alcanza los US$97,593.

El puesto de Caretaker X en la New York City Housing Authority (NYCHA) está disponible en Manhattan y es de tiempo completo. Para muchos residentes de vivienda pública —incluyendo a miles de familias dominicanas, puertorriqueñas, mexicanas y ecuatorianas que viven en complejos de NYCHA— este tipo de trabajo suele ser una primera puerta de entrada al empleo estable con la ciudad.

Funciones principales:

Conducir vehículos de la propiedad.

Apoyar en la recolección de escombros.

Recoger materiales y suministros.

Asistir en la remoción de nieve en emergencias.

Preparar apartamentos para desocupación.

Requisitos:

Licencia de conducir válida.

Capacidad para manejar transmisión manual.

No se requiere educación formal ni experiencia previa.

Un punto interesante es que no hay requisito de residencia y se anima a los residentes de NYCHA a postularse. Para quienes buscan estabilidad y no cuentan con estudios universitarios, esta puede ser una opción muy atractiva, sobre todo si ya están acostumbrados al día a día de los proyectos de vivienda de la ciudad y quieren un ingreso fijo con beneficios.

La Ciudad de Nueva York está ofreciendo un puesto indispensable en su esquema laboral. Si bien no tiene un salario alto, te abre el camino al empleo público y todos sus beneficios (Foto: NYC)

La Administración para Servicios de Niños (ACS) cumple un rol clave en la protección y bienestar infantil en la ciudad, una realidad que muchas familias conocen por los casos que suelen aparecer en las noticias locales o en conversaciones comunitarias. Dentro de esta agencia, el puesto de Office Manager se desempeña en la Unidad de Derecho Laboral.

Entre sus responsabilidades están:

Manejo de información confidencial.

Coordinación de reuniones virtuales (MS Teams, Zoom, Webex).

Apoyo en contratación y procesos de incorporación.

Gestión de correspondencia oficial.

Coordinación con agencias externas como: EEOC, NYSDHR, NYCHRC.

Es un trabajo administrativo de alto nivel, con contacto frecuente con abogados, sindicatos y otras entidades gubernamentales, ideal para personas con experiencia en oficinas, recursos humanos o trabajo comunitario que ya conocen el sistema de la ciudad.

Requisitos mínimos:

Título universitario y dos años de experiencia en trabajo comunitario; o

Diploma de secundaria y seis años de experiencia relevante; o

Combinación equivalente de educación y experiencia (con al menos un año de experiencia específica).

Además, es importante saber que la ley estatal exige verificar antecedentes relacionados con reportes de abuso infantil para quienes trabajen en áreas con contacto con menores, algo habitual en este tipo de agencias en Nueva York.

El Department of Citywide Administrative Services (DCAS) es la agencia que administra edificios públicos, compras gubernamentales y recursos clave para más de 80 agencias municipales. Si alguna vez has ido a una oficina de la ciudad en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island, es muy probable que DCAS haya tenido algo que ver con ese edificio.

El puesto de Special Assistant apoya directamente al liderazgo en temas legislativos y de relaciones intergubernamentales.

Principales funciones:

Seguimiento de prioridades legislativas.

Preparación de informes y documentos para el Concejo Municipal.

Coordinación con City Hall y otras oficinas públicas.

Gestión de consultas comunitarias.

Apoyo en proyectos especiales estratégicos.

Los mismos criterios académicos y de experiencia que el puesto de Community Coordinator:

Título universitario y dos años de experiencia; o

Secundaria y seis años de experiencia; o

Combinación equivalente (con mínimo un año de experiencia relevante).

El salario es fijo: US$72,298 anuales, una cifra que resulta competitiva para estándares de trabajo municipal en la ciudad, considerando que además se suman los beneficios.

BENEFICIOS DE TRABAJAR PARA LA CIUDAD

Algo que muchas personas no consideran son los beneficios. A los 90 días de haber comenzado, los empleados municipales acceden a:

Seguro médico.

Cuentas de gastos médicos.

Plan de pensión.

Vacaciones pagadas.

Licencia por enfermedad.

Posible elegibilidad para programas federales de perdón de préstamos estudiantiles.

En la mayoría de los casos, también se exige residencia en la ciudad dentro de los 90 días posteriores a la contratación, aunque existen excepciones para empleados con cierta antigüedad. Para muchos trabajadores hispanos que ya viven en los cinco boroughs y pagan renta en la ciudad, este requisito no suele ser un problema y, de hecho, puede ser una ventaja frente a candidatos que viven fuera.

¿CÓMO POSTULARTE?

Si te interesa alguna de estas vacantes, el proceso es completamente en línea y se realiza a través de los portales oficiales del gobierno de la ciudad, tal como se acostumbra para la mayoría de los empleos públicos en Nueva York.

Pasos para aplicar:

Ingresar al portal oficial: 👉 www.nyc.gov/careers

Buscar por número de oferta.

Crear una cuenta o iniciar sesión.

Completar la solicitud y adjuntar los documentos requeridos.

En el caso de empleados actuales de la ciudad, la postulación se realiza a través del sistema interno www.nyc.gov/ess .

Si estás buscando otras ofertas laborales en la Ciudad de Nueva York, puedes acceder a esta web: https://cityjobs.nyc.gov/ .

