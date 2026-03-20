Si vives en Nueva York o vas seguido a visitar a tu familia en el Alto Manhattan, seguramente ya conoces el ritual: das vueltas y vueltas por las mismas cuadras, miras el reloj, revisas los letreros de “Alternate Side Parking” una y otra vez, te metes detrás de un carro con las luces intermitentes por si se va, y aun así puedes pasar 30 o 40 minutos sin conseguir un espacio. Para muchos neoyorquinos, especialmente hispanos que viven en barrios como Washington Heights, Inwood, Harlem o el Bronx y dependen del carro para ir a trabajar en Queens, Nueva Jersey o Long Island, encontrar estacionamiento en la calle no es solo una molestia: es casi parte de la vida diaria en la ciudad. Hay quienes se levantan de madrugada para mover el auto por las reglas de limpieza, otros regresan del segundo turno de trabajo cerca de la medianoche y se dan otra “vuelta al bloque” antes de poder irse a dormir.

Pues bien, esa realidad podría cambiar pronto. Las autoridades de la ciudad están avanzando con una propuesta que busca transformar por completo cómo se estaciona en varias zonas residenciales del norte de Manhattan, una medida que, te adelanto, está generando tantas expectativas como dudas entre conductores, familias inmigrantes y vecinos de toda la vida que ya sienten la presión del aumento de la renta y ahora miran con atención qué pasará con los pocos espacios libres en la calle.

Millones de ciudadanos de Nueva York se movilizan en auto (Foto: AP) / Seth Wenig

¿QUÉ PROPONE EXACTAMENTE LA NUEVA LEY?

El proyecto, conocido como Int 0529-2026, está siendo evaluado por el Consejo de la Ciudad de Nueva York. La iniciativa, impulsada por la concejala dominicana Carmen De La Rosa, representante de partes de Washington Heights, Inwood y Marble Hill, busca algo bastante claro: que los espacios en la calle sean, principalmente, para quienes viven en esos barrios.

En otras palabras, se quiere frenar una práctica muy común: conductores que vienen desde fuera de la ciudad o desde otros condados, estacionan gratis en zonas residenciales y luego continúan su trayecto en metro, ya sea usando la línea 1, A, C, B o D para bajar al Midtown o al Downtown y evitar pagar otros costos de transporte.

CAMBIOS CLAVE QUE DEBES ENTENDER

Si este proyecto se aprueba, esto es lo más importante que debes tener en cuenta:

Prioridad para residentes

La mayoría de los espacios en la calle estarán reservados para personas con permiso de residencia en la zona. Es decir, si vives en el barrio, tendrás más posibilidades de encontrar espacio frente a tu edificio o en las cuadras cercanas, algo que hoy muchos sienten que ya es casi imposible.

Área de aplicación

La medida cubriría prácticamente todo lo que está al norte de la calle 60, incluyendo zonas como:

Harlem

Washington Heights

Inwood

En la práctica, afectaría a buena parte del Alto Manhattan, donde se concentra una de las comunidades latinas más grandes de la ciudad, con muchos residentes dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, ecuatorianos y de otros países que usan el carro para combinarlo con el subway o el bus.

Permisos pagos

Los residentes tendrían que pagar una tarifa anual, que todavía no está definida, pero se ha descrito como “accesible”. El modelo se parece a sistemas de “resident parking permit” que ya existen en ciudades como Boston o Washington D.C., donde tener el sticker en el parabrisas te permite parquear en ciertas zonas sin arriesgarte a multas.

Espacios para visitantes

Al menos el 20% de los estacionamientos seguirán disponibles para no residentes. Generalmente serán de corta duración (90 minutos o menos), pensados para personas que van a hacer diligencias rápidas, visitar a un familiar, ir a una cita médica o trabajar por unas horas sin quedarse todo el día ocupando el mismo espacio.

¿POR QUÉ AHORA?

Aquí es donde el contexto importa. Durante años, el norte de Manhattan ha funcionado, en la práctica, como un gran estacionamiento gratuito para personas que vienen desde Nueva Jersey, Westchester o incluso desde más lejos. Muchos dejan el carro en barrios residenciales y luego se bajan al Midtown en subway.

Esto ha provocado:

Más tráfico innecesario

Estacionamiento en doble fila

Mayor contaminación

En calles muy transitadas del Alto Manhattan, como Broadway, Saint Nicholas, Wadsworth o Amsterdam, no es raro ver carros dando vueltas a la misma manzana, u otros detenidos con las luces intermitentes bloqueando un carril mientras esperan que alguien salga de un espacio. Para quienes viven allí, esto significa ruido, estrés y un riesgo mayor de accidentes, sobre todo para personas mayores y niños que cruzan hacia la escuela o el parque.

Pero hay un factor reciente que acelera todo: la implementación del sistema de tarificación por congestión en zonas más bajas de Manhattan. La lógica es simple: muchos conductores prefieren dejar el auto antes de pagar ese peaje, lo que desplaza el problema hacia barrios residenciales. Para comunidades latinas que llevan décadas en estos sectores, la preocupación es clara: no quieren que su barrio se convierta en el “parqueo barato” de quien viene solo a trabajar al centro y se va al final del día.

¿QUÉ PASARÁ CON QUIENES NO VIVEN ALLÍ?

Una preocupación común es si la ciudad se volverá inaccesible para visitantes, amigos y familiares que vienen desde otros condados o estados a pasar el fin de semana, traer a los niños a ver a los abuelos o ir a misa, a la bodega, al salón o a un restaurante de comida latina. La respuesta corta es no, y te explico por qué.

Zonas comerciales sin cambios

Las áreas destinadas a comercio u oficinas no exigirán permisos. Esto significa que en corredores comerciales clave, donde están muchos negocios latinos, restaurantes, supermercados, bodegas y salones de belleza, el flujo de clientes no debería verse afectado de forma directa por este sistema de permisos.

Parquímetros siguen funcionando

El estacionamiento regulado con parquímetro no se verá afectado. Seguirás pudiendo usar los “meters” como hasta ahora, pagando por hora y respetando el límite de tiempo. Para muchos que solo van de paso, esto seguirá siendo la opción más práctica.

Excepciones importantes

Vehículos con permisos para personas con discapacidad estarán exentos. Esto es clave para familias que dependen del carro para trasladar a personas mayores o con movilidad reducida, muy comunes en comunidades inmigrantes donde varias generaciones viven cerca unas de otras.

Posible reinversión del dinero

Se plantea que los ingresos por permisos se utilicen en:

Mejora de calles

Parques

Proyectos comunitarios

Si esto se concreta, parte del dinero que los residentes paguen por el permiso podría volver al propio barrio en forma de aceras más seguras, mejores luces, más áreas verdes o programas locales, algo que muchas organizaciones comunitarias del norte de Manhattan vienen reclamando desde hace años.

Siempre hay complicaciones en Nueva York para encontrar estacionamiento (Foto: AFP)

¿EN QUÉ PUNTO ESTÁ LA PROPUESTA?

Ahora mismo, el proyecto está en revisión dentro del Comité de Transporte e Infraestructura del Consejo de la Ciudad de Nueva York. No es la primera vez que se intenta algo así, pero esta vez hay más presión para sacarlo adelante por el impacto del nuevo sistema de congestión y por las quejas constantes sobre la falta de estacionamiento en barrios residenciales.

Eso sí, incluso si se aprueba, no entrará en vigor de inmediato. Se estima un plazo mínimo de 120 días antes de su implementación, tiempo en el que el Departamento de Transporte (DOT) tendría que definir detalles clave: cómo se solicitarán los permisos, cuánto costarán, cómo se fiscalizará y qué calles específicas estarán incluidas.

LO QUE DEBES TENER EN EL RADAR

Si vives en estas zonas o planeas moverte en auto por allí, te conviene estar atento a:

Reuniones de juntas comunitarias

Definición del costo del permiso

Zonas exactas donde aplicará

Es probable que organizaciones, iglesias, asociaciones de padres y grupos comunitarios en barrios como Washington Heights, Inwood y Harlem comiencen a discutir el tema en reuniones locales, ya que muchos residentes latinos trabajan por turnos, tienen varios trabajos o combinan carro y transporte público, y cualquier cambio en el estacionamiento les afecta directamente.

Porque, siendo honestos, este cambio puede ser un alivio enorme para residentes que llevan años peleando por un espacio frente a su edificio… pero también un dolor de cabeza si no estás preparado, si recibes visitas frecuentes o si usas el carro solo algunos días y no sigues de cerca las nuevas reglas.