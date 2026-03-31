Legisladores demócratas del estado de Nueva York están impulsando un aumento en los impuestos a las empresas como una forma de ayudar al alcalde Zohran Mamdani, quien enfrenta un déficit proyectado de 5.4 mil millones de dólares en el presupuesto de la ciudad, según indicaron fuentes cercanas al tema. La idea de subir el impuesto corporativo ha ido ganando fuerza dentro de las conversaciones políticas.

“Hay un gran interés en aumentar el impuesto corporativo”, declaró al New York Post una fuente que recientemente se reunió con líderes clave del estado. “Es la opción más popular dentro del conjunto de impuestos que se están considerando”, añadió el funcionario.

Otra persona cercana a las negociaciones aseguró que los legisladores están “discutiendo seriamente” esta posibilidad. De hecho, dentro de la Asamblea estatal, los demócratas se muestran firmes en su intención de avanzar con algún tipo de aumento fiscal.

Sin embargo, esta postura podría generar un choque directo con la gobernadora Kathy Hochul, quien se mostró en contra de subir significativamente los impuestos. En un año electoral, su prioridad es evitar que empresas y contribuyentes con altos ingresos abandonen el estado.

La propuesta, que gana respaldo en la Asamblea y el Senado, choca con la gobernadora Kathy Hochul, quien rechaza nuevas cargas fiscales en un año electoral. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Las preocupaciones del sector empresarial ya comienzan a hacerse visibles.

“Algunos en Albany pueden estar impulsando una victoria política al subir impuestos solo para decir que afectaron a las corporaciones, pero la realidad es que la economía de Nueva York pierde si seguimos aumentando impuestos cuando no es necesario”, dijo Steven Fulop, líder de una organización empresarial, según el medio citado.

“Estamos obligando a que los empleos se vayan de Nueva York, como vimos esta semana con Apollo, lo que solo profundiza la crisis de asequibilidad. La gobernadora tiene razón al oponerse, y esperamos que mantenga su postura”, agregó.

En medio de este debate, se conoció que la firma financiera Apollo Global Management, que gestiona activos por unos 900 mil millones de dólares, está evaluando establecer una segunda sede en otra región de Estados Unidos, mientras Mamdani promueve mayores impuestos para grandes corporaciones.

Empresarios advierten que subir impuestos podría acelerar la salida de compañías y empleos del estado. (Foto referencial: Freepik)

Las propuestas incluyen no solo subir impuestos a empresas, sino también a millonarios y herencias. En particular, se discutió elevar la tasa del impuesto corporativo para grandes compañías de 7.25% a 11.5%, así como otros incrementos diferenciados por sector, que podrían generar alrededor de 1.5 mil millones de dólares anuales.

A nivel estatal, tanto la Asamblea como el Senado tienen propuestas similares para aumentar los impuestos a empresas con altos ingresos; no obstante, la oficina de Hochul reiteró que la gobernadora mantiene su rechazo a estas medidas, aunque está dispuesta a trabajar con el alcalde y los legisladores en alternativas para apoyar a la ciudad.

Las negociaciones presupuestarias siguen en curso y podrían extenderse más allá de la fecha límite del 1 de abril. Mientras tanto, el estado cuenta con un fondo de emergencia de 14.6 mil millones de dólares que podría utilizarse si es necesario para cerrar brechas.

En este contexto delicado, incluso Mamdani evitó participar en eventos políticos sobre impuestos para no tensar aún más la relación con la gobernadora.

¿Por qué Nueva York tiene un déficit de $5,400 millones?

El déficit proyectado de 5.4 mil millones de dólares en Nueva York no tiene una sola causa, sino que responde a varios factores acumulados en los últimos años. Según el portal Vital City, uno de los principales es el uso de ingresos temporales, como ayudas federales tras la pandemia, para financiar programas permanentes. Cuando ese dinero dejó de llegar, la ciudad tuvo que cubrir esos gastos con su propio presupuesto, generando un desbalance.

Otro factor importante es la mala planificación presupuestaria y el aumento del gasto. Expertos señalan que administraciones anteriores subestimaron costos reales y mantuvieron niveles de gasto elevados, lo que terminó ampliando el agujero fiscal. Además, el presupuesto de la ciudad creció considerablemente en los últimos años, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas.

Finalmente, también influyen decisiones políticas y nuevas propuestas de gasto, junto con la falta de ingresos suficientes para cubrirlos. Algunas iniciativas costosas, programas sociales y la necesidad de mantener servicios incrementaron el gasto, mientras que los ingresos no han crecido al mismo ritmo.

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