A partir del 1 de julio de 2026 entrará en vigor en Nueva York una nueva norma que obligará a miles de negocios a modificar las rejas y persianas metálicas con las que protegen sus locales cuando cierran. La disposición, contemplada en la llamada Ley Local 75, alcanza a tiendas de barrio, restaurantes, bodegas y otros establecimientos a pie de calle en distintos sectores de la ciudad, y marcará un cambio importante en la forma en que lucirán muchas fachadas. En esta nota te explicamos lo que se sabe sobre esta ley y cuál será su impacto.

¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA LEY LOCAL 75?

La Ley Local 75 es una norma de la ciudad de Nueva York que obliga a miles de comercios a cambiar sus clásicas puertas enrollables metálicas por rejas de seguridad que sean al menos 70% transparentes. Esto quiere decir que las persianas metálicas totalmente cerradas que tapan por completo una tienda cuando baja la reja ya no se considerarán válidas.

Se trata de una ley municipal aprobada en 2009 que da 17 años de plazo para que los negocios se adapten; por lo tanto, el límite para cumplir es el 1 de julio de 2026.

El objetivo es mejorar la estética urbana, reducir el grafiti en las fachadas y facilitar la visibilidad de lo que ocurre dentro del local cuando está cerrado, como parte de una estrategia de seguridad y diseño urbano.

De esta forma, quienes tengan cortinas metálicas sólidas en sus locales comerciales a pie de calle (tiendas, bancos, oficinas, pequeños negocios, etc.) deberán reemplazarlas por mallas abiertas, rejas de barras o sistemas similares que permitan ver el interior al menos en un 70% desde la acera.

Cambiar las rejas metálicas sólidas por otras más visibles supone una inversión importante y abre el debate sobre hasta qué punto las medidas de diseño urbano deben considerar la realidad económica de los pequeños comercios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO PARA LOS NEGOCIOS?

Los propietarios de los negocios criticaron a las autoridades por no haber realizado suficientes actividades de divulgación ante la llegada de la fecha límite. Ahora están preocupados al tener menos de dos meses para aplicar la normativa.

Randy Goldstein, quien abrió la tienda Compact Disk Shoppe en 1992 y, con el tiempo, la amplió para incluir su agencia de seguros en el local contiguo, afirmó a CBS News que esa fue la última ocasión en la que cambió su puerta metálica enrollable. “¿O sea que todos los que tenemos puertas normales de acceso tenemos que sustituirlas en dos meses? ¡¿Perdón?!”, indicó.

A continuación, detallamos los diversos impactos que generará esta nueva ley en la ciudad de Nueva York:

Costos económicos: cambiar toda la reja o cortina puede ser caro, sobre todo para pequeños negocios que aún se recuperan de la pandemia.

cambiar toda la reja o cortina puede ser caro, sobre todo para pequeños negocios que aún se recuperan de la pandemia. Multas e inspecciones: a partir del 1 de julio, la ciudad puede empezar a inspeccionar y sancionar a quienes no cumplan.

a partir del 1 de julio, la ciudad puede empezar a inspeccionar y sancionar a quienes no cumplan. Preocupación por la seguridad: algunos comerciantes temen que, al ser más visibles y con menos “blindaje” metálico, sus vitrinas queden más expuestas a vandalismo o rotura de vidrios.

algunos comerciantes temen que, al ser más visibles y con menos “blindaje” metálico, sus vitrinas queden más expuestas a vandalismo o rotura de vidrios. Cambio urbano y de imagen: la ciudad defiende que escaparates visibles, aunque el local esté cerrado, mejoran la sensación de seguridad en la calle, reducen grafitis sobre láminas metálicas y modernizan la imagen de los barrios comerciales.

Aunque la ciudad defiende que la Ley Local 75 ayudará a reducir grafitis y facilitará que la policía y los bomberos vean qué ocurre dentro de un local cerrado, muchos comerciantes temen por la seguridad de sus vitrinas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!