Nueva York ya tiene definido su calendario escolar para el ciclo 2026-2027, una información que muchas familias suelen revisar con bastante anticipación porque, en una ciudad donde todo se organiza con semanas —y a veces meses— de margen, saber cuándo empieza el curso, qué días no habrá clases y en qué momentos llegarán los recesos puede hacer una gran diferencia en la rutina del hogar. Para padres que trabajan, estudiantes que participan en actividades extracurriculares y familias que dependen de guarderías, abuelos o redes comunitarias, este tipo de anuncio del New York City Department of Education no es un simple trámite: es una hoja de ruta que ayuda a planificar viajes, citas médicas, celebraciones familiares, y hasta esos días en que toca resolver todo con la misma coordinación con la que muchos latinos en la ciudad se organizan entre escuela, trabajo y casa.

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Si estás en Nueva York y vives el día a día entre el metro, el tráfico de la ciudad y la agenda familiar, este calendario te va a servir bastante. Aquí te dejamos lo más importante, ordenado y claro.

INICIO Y FIN DEL AÑO ESCOLAR

Evento Fecha Primer día de clases 10 de septiembre de 2026 Último día de clases 28 de junio de 2027

Con estas fechas, el calendario escolar de New York City Public Schools vuelve a marcar un año largo, como suele ocurrir en el sistema educativo de la ciudad más poblada del país.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

PRIMERAS SEMANAS DEL CICLO

El arranque del curso no solo incluye el regreso a las aulas. También trae reuniones importantes entre padres y maestros, algo que muchas familias hispanas en Queens, Brooklyn, el Bronx y Manhattan suelen tener muy presente porque ahí se resuelven dudas sobre rendimiento, conducta y adaptación escolar.

Actividad Fecha Conferencias de padres y maestros en escuelas intermedias 23 de septiembre Conferencias de padres y maestros en escuelas secundarias 24 de septiembre Conferencias de padres y maestros en escuelas primarias 30 de septiembre

Además, el primer receso del calendario llega poco después:

21 de septiembre: no hay clases por Yom Kippur.

FERIADOS Y DÍAS SIN CLASES

Este es uno de los apartados más importantes para las familias que necesitan organizar trabajo, turnos y cuidado de los hijos. El calendario incluye feriados nacionales, religiosos y días de observancia cultural.

Fecha Motivo 21 de septiembre Yom Kippur 12 de octubre Día de la Herencia Italiana / Día de los Pueblos Indígenas 11 de noviembre Día de los Veteranos 26 y 27 de noviembre Acción de Gracias 24 de diciembre al 1 de enero Vacaciones de invierno 18 de enero Día de Martin Luther King Jr. 15 al 19 de febrero Receso de invierno 9 de marzo Eid al-Fitr 26 de marzo Viernes Santo 22 al 30 de abril Receso de primavera 17 de mayo Eid al-Adha 31 de mayo Memorial Day

También hay días con ajustes administrativos o académicos:

8 de junio: día administrativo para varios niveles.

10 de junio: jornada de desarrollo profesional del personal, sin estudiantes.

Un detalle importante: el 3 de noviembre, día de las elecciones, habrá clases, pero en modalidad remota.

RECESOS ESCOLARES

Para muchas familias, estos bloques son los que terminan definiendo vacaciones, visitas a otros estados, y hasta el regreso de los niños a la casa de los abuelos.

Receso Fechas Vacaciones de invierno 24 de diciembre al 1 de enero Receso de mitad de invierno 15 al 19 de febrero Vacaciones de primavera 22 al 30 de abril

Son pausas distribuidas a lo largo del año, algo muy típico en el calendario escolar estadounidense y que suele ayudar a equilibrar estudio y descanso.

OTROS DÍAS IMPORTANTES

Más allá de los feriados, también hay fechas que conviene tener en el radar:

1 de febrero: día de desarrollo profesional, algunos estudiantes no asisten.

2 de febrero: inicio del semestre de primavera.

Periodos de exámenes Regents: finales de enero y junio.

Además, hay dos puntos que las familias deben considerar:

Si hay mal clima o una emergencia, las clases pueden pasar a formato remoto.

Las fechas de reuniones con padres pueden variar según cada escuela.

UNA GUÍA ÚTIL PARA ORGANIZARSE

En una ciudad como Nueva York, donde muchas familias hispanas combinan dos trabajos, tiempos largos de traslado y compromisos escolares, tener este calendario a la mano puede evitar más de un apuro. No es raro que, entre el turno de la mañana, la recogida de los niños y las actividades después de clase, cada fecha cuente.

En resumen, el calendario escolar 2026-2027 de Nueva York ya está listo y ofrece una estructura bastante clara, con feriados religiosos, culturales y nacionales bien repartidos. Para padres, estudiantes y docentes, revisarlo con tiempo puede marcar la diferencia entre una rutina improvisada y una planificación tranquila.

Estudiantes de escuelas públicas en Nueva York ya conocen su calendario oficial de clases para el próximo ciclo (Foto: iStock)

CALENDARIO COMPLETO

Calendario oficial de New York City Public Schools para el ciclo 2026-2027 (Foto: New York City Public Schools)

Calendario oficial de New York City Public Schools para el ciclo 2026-2027 (Foto: New York City Public Schools)

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