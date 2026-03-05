Las opciones de cuidado infantil en las zonas más pobres de la ciudad de Nueva York siguen expandiéndose, en un intento por aliviar la carga económica que enfrentan las familias de bajos ingresos. Tras una alianza entre la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, se lanzó el programa gratuito de cuidado infantil 2‑K. En esta nota podrás conocer qué comunidades serán beneficiadas en la primera fase, quiénes califican exactamente según residencia y edad de los menores, y cuáles son las fechas clave de inscripción para asegurar un cupo antes del inicio de clases.

NUEVA YORK INICIA PROGRAMA GRATUITO DE CUIDADO INFANTIL 2-K

El programa gratuito de cuidado infantil 2‑K está dirigido a niños de 2 años y funciona de manera similar a Pre‑K o 3‑K, pero comienza un año antes. Su objetivo es ofrecer plazas sin costo en vecindarios con mayor necesidad y brechas de acceso; por ello, se enmarca en un plan más amplio para avanzar hacia un sistema de cuidado infantil casi universal en la ciudad, reduciendo los gastos que muchas familias destinan hoy a guarderías privadas o informales.

¿Qué comunidades serán beneficiadas?

Las comunidades que recibirán este programa gratuito de cuidado infantil 2-K son cuatro:

Distrito Escolar 6: Washington Heights, Hamilton Heights e Inwood.

Washington Heights, Hamilton Heights e Inwood. Distrito Escolar 10: Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village y Kingsbridge.

Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village y Kingsbridge. Distritos Escolares 18 y 23: Canarsie, Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill.

Canarsie, Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill. Distrito Escolar 27: Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Howard Beach, Woodhaven y Rockaways.

Estas cuatro comunidades fueron elegidas tomando en cuenta factores como la vulnerabilidad económica de sus residentes, la demanda estimada de cuidado infantil, las actuales desigualdades en el acceso al servicio y el nivel de capacidad y preparación de los proveedores.

“El lanzamiento del programa 2-K gratuito en estos cuatro vecindarios es solo el comienzo de nuestro trabajo para ahorrar dinero a los neoyorquinos y fortalecer nuestra economía. Criar a un niño requiere de una comunidad, y de un gobierno municipal dispuesto a tomar la iniciativa y abordar la crisis del cuidado infantil de frente. En el octavo día, nos acercamos a hacer realidad el cuidado infantil universal”, señaló el alcalde Mamdani.

¿A QUIÉNES BENEFICIARÁ?

Los primeros cupos están pensados para apoyar a familias que viven en vecindarios con alta necesidad, asegurando al mismo tiempo que los programas comiencen de forma ordenada y sostenible, con un acceso verdaderamente inclusivo para niños con discapacidades y para familias que residen en viviendas temporales, incluidos los albergues.

Se espera que el programa cubra a unos 2,000 niños este otoño. Ellos deben pertenecer a familias de bajos recursos que vivan en cualquiera de las cuatro comunidades asignadas. No interesará su estatus legal.

FECHAS CLAVE

Los servicios empezarán a funcionar en septiembre de 2026 y el proceso de inscripción se mantendrá abierto durante el otoño, de modo que puedan incorporarse niños que vayan cumpliendo dos años en distintos meses del año.

En los próximos días, el alcalde de NYC iniciará la coordinación de iniciativas con centros de cuidado infantil y cuidadores familiares en estas cuatro comunidades, y más adelante se difundirán detalles adicionales sobre los proveedores que formarán parte del programa.

MÁS SOBRE EL PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL EN NYC

A comienzos de este año, la gobernadora Hochul anunció un compromiso de más de US$1,200 millones para reforzar el cuidado y la educación de la primera infancia en la ciudad de Nueva York, de los cuales US$73 millones se destinarán a financiar el primer grupo de plazas gratuitas del programa 2‑K.

Se prevé que esa aportación aumente a US$425 millones el próximo año. Para el otoño de 2027, la meta es que el programa 2‑K esté atendiendo a unos 12,000 niños en los cinco condados de la ciudad.

