Durante años, encontrar un baño público en la ciudad de Nueva York ha sido una de las quejas más constantes entre residentes, trabajadores esenciales, repartidores y turistas. En barrios como Washington Heights, Sunset Park o Jackson Heights —donde la vida en la calle, los negocios y las plazas no paran—, la falta de sanitarios ha obligado a personas mayores, familias con niños y gente que trabaja al aire libre a improvisar soluciones que afectan la salud pública y la dignidad urbana. La nueva iniciativa de la administración del alcalde Zohran Mamdani busca responder a esa demanda con una solución tecnológica: 17 baños “inteligentes” autónomos, alimentados por energía solar y pensados para instalarse en puntos de alta circulación de los cinco distritos.

El objetivo es ofrecer unidades rápidas de montar, más higiénicas y accesibles para quienes usan el metro, esperan un autobús MTA, trabajan en la construcción, o pasean por parques como Central Park, Prospect Park o Highbridge.

ASÍ SERÁN LOS NUEVOS BAÑOS INTELIGENTES DE NUEVA YORK

De acuerdo con Gothamist, el proyecto nace de un contrato de 4 millones de dólares entre la ciudad y Throne Labs, empresa especializada en soluciones sanitarias inteligentes. A diferencia de los baños públicos tradicionales, estas unidades son autónomas —no requieren conexión al alcantarillado ni a servicios municipales—, lo que permite instalarlas más rápido en plazas, corredores peatonales y cerca de hubs de transporte.

Características principales:

Característica Descripción Energía solar Funcionan mediante paneles solares integrados. Lavamanos Incluyen estaciones para lavado de manos con dispensador. Cambiadores para bebés Disponibles para familias con niños pequeños. Productos menstruales gratuitos Suministro gratuito para quienes los necesiten. Acceso digital Apertura mediante QR, mensaje de texto, aplicación móvil o tarjetas físicas. Monitoreo remoto Sensores supervisan en tiempo real el estado de cada unidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA TECNOLOGÍA DE MONITOREO?

Las unidades tendrán sensores que envían datos en tiempo real al centro de control. Esto permitirá al personal de Throne Labs y a los equipos municipales:

Reponer agua y suministros cuando sea necesario.

Vaciar depósitos de residuos sin intervención del alcantarillado.

Detectar fallos técnicos y notificar reparaciones.

Evitar ocupaciones prolongadas mediante alertas.

Responder ante emergencias (personas atrapadas o incidentes médicos).

Según el contrato, Throne Labs realizará limpiezas manuales cada 11–15 usos y deberá atender emergencias, como extracciones de personas atrapadas, en un máximo de dos horas.

Throne Labs será la empresa encargada de administrar estos baños (Foto: Throne Labs)

¿DÓNDE ESTARÁN UBICADOS?

Por ahora no hay direcciones exactas. Lo confirmado:

Se instalarán 17 baños distribuidos entre los cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx y Staten Island.

La selección de sitios estará a cargo de los departamentos de Parques y de Transporte de la ciudad.

El despliegue se iniciará antes de que termine el verano.

UNA RESPUESTA A UN PROBLEMA HISTÓRICO

Nueva York tiene, en promedio, un baño público por cada 8.500 habitantes, un ratio que para muchos resulta insuficiente en una metrópoli de 8+ millones. El alcalde Mamdani destacó que una ciudad pensada para sus vecinos necesita baños públicos bien ubicados y seguros. La medida complementa otros programas municipales que buscan mejorar la accesibilidad urbana para personas mayores, trabajadores y familias.

ACCESO PARA PERSONAS SIN TELÉFONO MÓVIL

El programa contempla mecanismos inclusivos: además de abrir las cabinas con QR, SMS o app, la ciudad distribuirá tarjetas físicas para personas en situación de calle o para quienes no tengan teléfono. También habrá líneas de ayuda y personal social en puntos críticos para facilitar el acceso.

LO MÁS IMPORTANTE DEL PROYECTO

Dato clave Información Cantidad de baños 17 Inversión 4 millones de dólares Tecnología Monitoreo remoto con sensores Energía Solar Acceso QR, SMS, app móvil y tarjetas físicas Cobertura Los cinco distritos de NYC Inicio de instalación Antes de finalizar el verano Empresa encargada Throne Labs

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