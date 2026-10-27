La ciudad de Nueva York puso en marcha un proyecto de US$35,7 millones en Central Park que busca reducir las inundaciones en los barrios de Harlem y East Harlem y, al mismo tiempo, conservar el suministro de agua potable. El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron el inicio de las obras, que mejorarán la gestión del agua de lluvia en la zona norte del parque.

La iniciativa pretende disminuir la presión sobre el sistema de alcantarillado durante las precipitaciones intensas. Para lograrlo, se construirá un sistema de recirculación que permitirá aprovechar mejor el agua y reducir la cantidad que llega a las tuberías de la ciudad cuando se producen tormentas.

Mamdani explicó que el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de las lluvias. “El cambio climático está trayendo lluvias más frecuentes y severas a nuestra ciudad. Hasta ahora, este año, hemos pasado uno de cada tres días bajo una alerta por inundaciones repentinas”, afirmó.

El alcalde añadió que la inversión busca proteger a los residentes frente a los fenómenos meteorológicos extremos y conservar recursos esenciales.

¿Cómo ayudará el proyecto a reducir las inundaciones?

El nuevo sistema permitirá recircular el agua en tres cuerpos de agua de Central Park: The Pool, The Loch y Harlem Meer. De esta manera, el parque dependerá menos del suministro municipal de agua potable para mantenerlos llenos. Además, la infraestructura permitirá gestionar las precipitaciones en una cuenca de 204 acres, con la meta de reducir en un 90% el flujo de agua de lluvia que llega al alcantarillado de Nueva York.

Según las estimaciones del proyecto, la iniciativa evitará que aproximadamente 132 millones de galones de agua lleguen cada año al sistema de alcantarillado local. Las obras están programadas para concluir en el otoño de 2028.

Mamdani también indicó que las autoridades analizarán si otros vecindarios de la ciudad podrían beneficiarse de sistemas similares de recirculación.

¿De dónde provienen los US$35,7 millones?

El financiamiento combina recursos municipales, estatales y privados. Más de US$19,6 millones provienen del presupuesto de capital de la ciudad, incluidos US$14,2 millones del Departamento de Protección Ambiental de Nueva York.

El proyecto también recibirá una subvención de US$10 millones del programa Green Resiliency Grant, administrado por la Corporación de Instalaciones Ambientales del estado y financiado mediante la Ley de Bonos Ambientales de Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Verdes de 2022.

A estos fondos se suman US$2 millones aportados por la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin; US$500.000 de la presidencia del distrito de Manhattan, encabezada por Brad Hoylman-Sigal; US$100.000 de la concejal Gale Brewer, y US$3,5 millones procedentes de donantes de Central Park Conservancy, la organización encargada de cuidar el parque.

Hochul defendió la inversión como parte de la preparación del estado frente a los efectos del clima extremo.

“Mientras los republicanos de Washington continúan negando el cambio climático y recortando fondos federales esenciales para desastres, en Nueva York reconocemos los efectos devastadores que el clima severo está teniendo en nuestras comunidades”, declaró.

La gobernadora añadió que el proyecto ayudará a proteger Central Park a largo plazo, resguardar las comunidades cercanas de Harlem y East Harlem y mejorar la calidad del agua. Por su parte, Betsy Smith, de Central Park Conservancy, afirmó que el impacto de la iniciativa se sentirá durante décadas y que forma parte de un compromiso más amplio con la sostenibilidad.