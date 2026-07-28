La ciudad de Nueva York anunció el lanzamiento de Venture Forward, un programa que busca facilitar el trabajo de los vendedores ambulantes mediante una aplicación móvil y una campaña de educación en varios idiomas. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS), busca que estos comerciantes puedan conocer con mayor facilidad dónde pueden vender legalmente y acceder a información útil para hacer crecer sus negocios.

Por primera vez, el gobierno municipal desarrollará una aplicación dirigida exclusivamente a los vendedores ambulantes. La plataforma incluirá un mapa interactivo que mostrará los espacios públicos donde está permitido instalar un puesto de venta, respetando las restricciones de horarios y ubicación establecidas por la ciudad.

Además, la aplicación permitirá consultar la información en distintos idiomas, enviar comentarios al gobierno y reportar problemas directamente desde un teléfono móvil. El proyecto será desarrollado por Live XYZ, organización que recibió parte de una inversión total de 750.000 dólares, compartida con el Street Vendor Project, para poner en marcha estas herramientas.

El programa también ofrecerá capacitación y asesoría

Según el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Nueva York, el programa contempla una campaña educativa para explicar los cambios recientes en las leyes que regulan la venta ambulante en Nueva York.

El Street Vendor Project, perteneciente al Urban Justice Center, elaborará materiales informativos en varios idiomas y organizará talleres sobre alfabetización digital, marketing, cumplimiento de normas comerciales y acceso a financiamiento.

Los vendedores que aún no cuenten con una licencia también podrán participar en cinco talleres virtuales sobre oportunidades de trabajo, como servicios de catering y concesiones con agencias municipales y mercados privados. Asimismo, tendrán acceso a asesorías individuales gratuitas para resolver dudas sobre sus negocios.

El programa también brindará talleres, asesorías gratuitas y capacitación sobre normas, marketing y acceso a financiamiento. (Foto referencial: Magnific)

La ciudad busca facilitar el cumplimiento de las normas

“‘Venture Forward’ redefine el camino hacia el éxito para los emprendedores que administran las empresas más pequeñas de la ciudad de Nueva York”, afirmó el comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, Kenny Minaya.

La directora ejecutiva de la Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes del SBS, Carina Kaufman-Gutierrez, destacó que el objetivo es convertir esa oficina en un punto central de apoyo para los comerciantes.

“A través de ‘Venture Forward’, nos estamos asociando con Live XYZ para crear una herramienta que simplifique el cumplimiento de las regulaciones y con el Street Vendor Project para ofrecer educación específica, ayudando a los vendedores a dedicar menos tiempo a descifrar las normas y más tiempo a gestionar los negocios de los que dependen los neoyorquinos”, indicó.

Autoridades y organizaciones destacan el impacto del proyecto

Jason Greenwald, fundador y director ejecutivo de Live XYZ, aseguró que la plataforma ayudará a simplificar una normativa que suele resultar compleja para los comerciantes.

“Durante años, Live XYZ ha ayudado a la ciudad de Nueva York a comprender su economía comercial. Nos enorgullece ampliar esa experiencia al espacio público para ayudar a los vendedores ambulantes a navegar por regulaciones complejas mediante orientación clara basada en mapas. Los vendedores ambulantes son una parte vital de la identidad de Nueva York y nos honra colaborar con el SBS para crear una tecnología que apoye las oportunidades, el cumplimiento de las normas y calles más dinámicas”, indicó.

Por su parte, Mohamed Attia, director ejecutivo del Street Vendor Project, calificó la iniciativa como un cambio trascendental para los aproximadamente 23.000 vendedores ambulantes de la ciudad.

“El programa ‘Venture Forward’ cambia las reglas del juego para los 23.000 vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York. Gracias a esta alianza con el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, el Street Vendor Project creará recursos culturalmente adecuados que garantizarán que los vendedores puedan comprender y cumplir las leyes que regulan esta actividad. Como principal organización de apoyo a los vendedores ambulantes, estamos en una posición única para reducir la distancia entre el gobierno y las empresas más pequeñas de la ciudad”, señaló.