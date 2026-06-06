Con la llegada del verano y las tardes más largas, los mosquitos vuelven a ser una preocupación para millones de habitantes de Nueva York, especialmente para familias que pasan tiempo al aire libre en parques, en las esquinas donde se reúnen las parrillas dominicales o en patios traseros de vecindarios con fuerte presencia hispana como Corona, Sunset Park o el área de Soundview. Las autoridades de salud de la ciudad anunciaron una campaña aérea para aplicar larvicidas en humedales y marismas no residenciales. La medida busca reducir la población de mosquito desde la etapa larval y evitar brotes del Virus del Nilo Occidental, que sigue en vigilancia. Este operativo también busca proteger eventos comunitarios y reducir la molestia en hogares con niños y mascotas.

¿CUÁNDO SERÁN LAS FUMIGACIONES AÉREAS?

Las autoridades municipales informaron que las operaciones se llevarán a cabo entre el 8 y el 10 de junio, en un horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Si el clima impide los vuelos, las fechas de reserva son el 11 y 12 de junio y, como respaldo, el 15 de junio, en el mismo horario.

Fechas programadas: 8 al 10 de junio

Horario: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Fechas de reprogramación: 11 y 12 de junio, 15 de junio (si hay mal clima)

Las autoridades de Nueva York están estimando varios esfuerzos para evitar una mayor propagación de mosquitos (Foto: Pixabay) / Pete/Pixabay

ZONAS Y CÓDIGOS POSTALES INCLUIDOS

Las aplicaciones aéreas se concentrarán en áreas de humedales y parques en los condados de Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island. Abajo presento las áreas organizadas por condado con los códigos postales incluidos.

Bronx

Zona Códigos postales Pelham Bay Park 10464, 10465, 10475

Brooklyn

Zona Códigos postales Fresh Creek Basin 11207, 11239 Marine Park 11229, 11234, 11236

Queens

Las siguientes áreas forman parte del plan de tratamiento: Alley Pond Park, Brookville, College Point, Edgemere, Kissena Park, Linden Hill, Rosedale, Somerville.

Códigos postales incluidos 11354 11355 11356 11361 11362 11363 11364 11365 11413 11422 11430 11691 11692

Staten Island

Las operaciones también alcanzarán varias zonas de Staten Island, incluidas Arlington, Bloomfield, Blue Heron Park, Charleston, Chelsea, Fresh Kills, Howland Hook, Old Place, Port Mobile, Richmond Town, South Beach, Travis y Wolfe’s Pond Park.

Códigos postales incluidos 10303 10305 10306 10308 10309 10311 10312 10314

Con el calor del verano llega también un mayor número de mosquitos a la sociedad, lo que se convierte en una enorme incomodidad para los ciudadanos debido a sus picaduras y posibles efectos adversos (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿POR QUÉ SE HARÁ DESDE HELICÓPTEROS?

La ciudad explicó que la aplicación aérea permite alcanzar humedales y áreas extensas donde se reproducen las larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos. Este método se usa cuando las condiciones del terreno dificultan el acceso terrestre y forma parte del programa anual de vigilancia y control de mosquitos del NYC Health Department.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y SALUD PÚBLICA

Según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, los larvicidas a utilizar cuentan con la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y están formulados para actuar sobre las larvas de mosquito. Las autoridades dicen que, aplicados conforme a protocolo, tienen impacto mínimo en las personas, mascotas y vida silvestre.

Producto aprobado por: EPA (Agencia de Protección Ambiental de EEUU).

Objetivo: larvas de mosquito, no mosquitos adultos principalmente.

Riesgo para personas y mascotas: considerado mínimo si se siguen las indicaciones oficiales.

RECOMENDACIONES PARA RESIDENTES DE NUEVA YORK

Aunque la fumigación ayuda, la participación comunitaria es clave. Estas son acciones prácticas y rápidas que recomiendan los expertos de salud pública y líderes comunitarios locales:

Eliminar recipientes con agua estancada (macetas, neumáticos, cubetas).

Limpiar canaletas y desagües de techos y balcones.

Cambiar regularmente el agua de bebederos para mascotas.

Usar repelente aprobado cuando esté al aire libre, especialmente al amanecer y al atardecer.

Revisar y reparar mosquiteros en puertas y ventanas.

Evitar colgar ropa al aire libre en zonas tratadas hasta que el producto se haya asentado (preguntar a autoridades locales por instrucciones específicas).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!