El tiempo invernal vuelve a tomar protagonismo tras la Navidad. Una tormenta invernal avanza hacia el área triestatal, afectando a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, con nieve prevista principalmente para el viernes 26 de diciembre. La gran pregunta para residentes y viajeros es clara: cuánto nevará y en qué momento.

Según explicó Jesús López, meteorólogo de Univision 41 Nueva York, los modelos coinciden en un escenario de acumulaciones importantes.

“Los modelos están en acuerdo en la posible acumulación para el área metropolitana de Nueva York, que está oscilando entre las 6 pulgadas”, señaló.

El panorama se vuelve más intenso al desplazarse hacia el oeste del corredor I-95. Allí, los acumulados podrían ser mayores.

“Hacia el oeste de la I-95 los acumulados son un poco más excesivos, sobrepasando las 9 pulgadas hacia Warren y Sussex. Hacia Passaic County también oscilan casi las 9 pulgadas”, detalló el meteorólogo.

La tormenta invernal dejará acumulados significativos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Cuándo comenzará a nevar?

El inicio de la nevada está previsto para la segunda mitad del viernes. De acuerdo con López, “después de las 6:00 p.m. del viernes 26 empezamos a ver la nieve desde el oeste y de ahí se desplaza a gran parte de Nueva York, también hacia Long Island y Connecticut durante la noche del viernes”.

La tormenta no será breve. La nieve continuará durante la madrugada y parte de la mañana del sábado, afectando todavía a la zona metropolitana de Nueva York, antes de ir cesando progresivamente hacia Long Island.

Autoridades monitorean la tormenta invernal ante posibles impactos en tránsito y actividades nocturnas. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Acumulados clave durante la noche

Para la noche del viernes, el impacto ya será notable. “Para las 11:00 p.m. del viernes, los acumulados pueden ser un poco excesivos y superar las 6 pulgadas en la zona metropolitana de Nueva York”, advirtió López.

Con este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente quienes planean desplazarse durante la noche del viernes y la mañana del sábado en el área triestatal.

