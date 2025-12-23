Aunque este 25 de diciembre no habrá una “blanca Navidad” en Nueva York, el invierno sí se hará sentir antes y después de la fecha festiva en buena parte de la región triestatal. El pronóstico anticipa nevadas para este martes 23 y nuevamente el viernes 26, con impactos puntuales en varios condados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
Desde la noche del lunes y hasta la tarde del martes, se emitieron avisos de clima invernal para zonas específicas de los tres estados. Entre los condados más afectados figuran Sullivan, Ulster, Orange, Putnam, Westchester y Rockland en Nueva York; Fairfield en Connecticut; y Sussex, Passaic y Bergen en Nueva Jersey.
El aire frío que aún domina la región favorecerá la acumulación de nieve antes de un posible cambio a lluvia, especialmente en áreas alejadas de la costa.
¿Cuánta nieve se espera?
En la ciudad de Nueva York, el pronóstico apunta a una acumulación cercana a una pulgada (2.5 centímetros), según CBS News. Sin embargo, las zonas del Valle superior del Hudson y el extremo noroeste de Nueva Jersey podrían registrar entre 2 y 4 pulgadas (5 a 10 centímetros) de nieve. En contraste, las áreas costeras probablemente no vean acumulación significativa.
Esta primera nevada coincide con uno de los períodos de viajes más intensos del año, por lo que no se descartan retrasos en carreteras y aeropuertos. Tras el paso del sistema, el clima dará una tregua: se esperan condiciones despejadas y tranquilas tanto en Nochebuena como en el Día de Navidad, con temperaturas máximas alrededor de los 40°F (entre 4 y 9°C).
Una nevada más intensa para el viernes
La calma será breve. Los modelos meteorológicos anticipan una nevada más fuerte entre la noche del viernes y la mañana del sábado, que podría afectar a toda la región triestatal. La nieve comenzaría a caer desde primeras horas de la tarde del viernes y se mantendría hasta la mañana del sábado, disipándose alrededor de las 2 p.m.
Las acumulaciones variarán según la zona, pero existe la posibilidad de que caigan hasta 4 pulgadas (10 centímetros) en la ciudad de Nueva York, con mayores cantidades al norte y al oeste.
Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas representan un riesgo, especialmente para adultos mayores y niños. La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende peligrosamente por debajo de los 95°F (35°C), al perder calor más rápido de lo que el cuerpo puede producirlo.
Un antecedente reciente
En 2024, Nueva York vivió su primera “blanca Navidad” en 15 años, gracias a una pulgada de nieve acumulada el 24 de diciembre. Este año, la historia será distinta, pero el invierno vuelve a demostrar que la naturaleza es impredecible.
Para mantenerse al día, se recomienda consultar las actualizaciones del clima en los portales oficiales del National Weather Service (NWS-NY), así como registrarse en Notify NYC, visitar nyc.gov/snow o comunicarse al 311 para información local sobre clima severo y condiciones invernales.
