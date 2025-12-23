Aunque este 25 de diciembre no habrá una “blanca Navidad” en Nueva York, el invierno sí se hará sentir antes y después de la fecha festiva en buena parte de la región triestatal. El pronóstico anticipa nevadas para este martes 23 y nuevamente el viernes 26, con impactos puntuales en varios condados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Desde la noche del lunes y hasta la tarde del martes, se emitieron avisos de clima invernal para zonas específicas de los tres estados. Entre los condados más afectados figuran Sullivan, Ulster, Orange, Putnam, Westchester y Rockland en Nueva York; Fairfield en Connecticut; y Sussex, Passaic y Bergen en Nueva Jersey.

El aire frío que aún domina la región favorecerá la acumulación de nieve antes de un posible cambio a lluvia, especialmente en áreas alejadas de la costa.

¿Cuánta nieve se espera?

En la ciudad de Nueva York, el pronóstico apunta a una acumulación cercana a una pulgada (2.5 centímetros), según CBS News. Sin embargo, las zonas del Valle superior del Hudson y el extremo noroeste de Nueva Jersey podrían registrar entre 2 y 4 pulgadas (5 a 10 centímetros) de nieve. En contraste, las áreas costeras probablemente no vean acumulación significativa.

El clima frío en EE.UU. podría provocar demoras en viajes por tierra y aire durante la semana festiva. | Crédito: X @NWSNewYorkNY

Esta primera nevada coincide con uno de los períodos de viajes más intensos del año, por lo que no se descartan retrasos en carreteras y aeropuertos. Tras el paso del sistema, el clima dará una tregua: se esperan condiciones despejadas y tranquilas tanto en Nochebuena como en el Día de Navidad, con temperaturas máximas alrededor de los 40°F (entre 4 y 9°C).

Una nevada más intensa para el viernes

La calma será breve. Los modelos meteorológicos anticipan una nevada más fuerte entre la noche del viernes y la mañana del sábado, que podría afectar a toda la región triestatal. La nieve comenzaría a caer desde primeras horas de la tarde del viernes y se mantendría hasta la mañana del sábado, disipándose alrededor de las 2 p.m.

Las acumulaciones variarán según la zona, pero existe la posibilidad de que caigan hasta 4 pulgadas (10 centímetros) en la ciudad de Nueva York, con mayores cantidades al norte y al oeste.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas representan un riesgo, especialmente para adultos mayores y niños. La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende peligrosamente por debajo de los 95°F (35°C), al perder calor más rápido de lo que el cuerpo puede producirlo.

El clima en EE.UU. seguirá siendo variable, con nieve, frío y breves mejoras entre sistemas. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Un antecedente reciente

En 2024, Nueva York vivió su primera “blanca Navidad” en 15 años, gracias a una pulgada de nieve acumulada el 24 de diciembre. Este año, la historia será distinta, pero el invierno vuelve a demostrar que la naturaleza es impredecible.

Para mantenerse al día, se recomienda consultar las actualizaciones del clima en los portales oficiales del National Weather Service (NWS-NY), así como registrarse en Notify NYC, visitar nyc.gov/snow o comunicarse al 311 para información local sobre clima severo y condiciones invernales.

