Cambiar un pañal fuera de casa puede ser un desafío incluso para los padres más preparados, pero en Westchester, esa situación está por mejorar: una nueva ley exige que los baños públicos, tanto de hombres como de mujeres, incluyan cambiadores de pañales. En esta nota te explicamos qué establece la medida, por qué era necesaria y cómo beneficiará a las familias del condado.

Durante años, muchos padres y cuidadores enfrentaron un problema cotidiano y silencioso: la falta de lugares adecuados para cambiar a sus bebés en baños públicos masculinos. La Administración del condado de Westchester, liderada por Ken Jenkins, decidió poner fin a esta inequidad con la promulgación de la Ley de Pañales para Todos los Padres, Independientemente del Sexo (DIAPRS), una medida aprobada por consenso bipartidista. Esta legislación reconoce que la crianza y el cuidado infantil son responsabilidades compartidas y no deben restringirse por género.

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY DIAPRS SOBRE LOS CAMBIADORES DE PAÑALES EN WESTCHESTER?

La Ley DIAPRS exige que todos los baños ubicados en parques y edificios públicos propiedad del condado cuenten con al menos un cambiador de pañales accesible. La norma busca garantizar igualdad de condiciones para madres, padres y tutores, de modo que cualquier persona encargada del cuidado infantil tenga acceso a un espacio seguro e higiénico.

El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, explicó: “Con la firma de la Ley DIAPRS, les estamos diciendo a todos los padres y tutores que su papel es valorado y apoyado. Las familias de Westchester nunca deberían tener dificultades para encontrar un espacio seguro y limpio para cuidar a sus hijos”.

Para el legislador Colin D. Smith, “la paternidad merece el mismo respeto y reconocimiento que la maternidad, y esta ley marca un avance importante para garantizar esa igualdad.”

La legisladora Erika L. Pierce destacó que se trata de una “victoria para los padres de todo Westchester. Poder cambiar un pañal rápidamente no es una necesidad menor, es una cuestión de respeto y seguridad para nuestras familias.”

¿POR QUÉ ERA NECESARIO GARANTIZAR CAMBIADORES EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES?

Históricamente, los cambiadores de pañales se instalaron casi de forma exclusiva en baños femeninos. Esto limitó la participación de los padres y cuidadores varones en tareas básicas de crianza. Como resultado, muchos recurrían a soluciones improvisadas, o incluso poco higiénicas, cuando salían con sus bebés.

El subdirector del condado, Richard Wishnie, señaló que la medida “elimina una barrera práctica que tenía más que ver con estereotipos de género que con la logística. Garantizar equidad en el cuidado también es garantizar dignidad”.

No solo es función de las madres. El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, promulgó la Ley DIAPRS en favor de la equidad familiar. (Foto: Diseñado por Freepik) / Anna Bizon

¿CUÁNDO SE INSTALARÁN LOS NUEVOS CAMBIADORES Y EN QUÉ LUGARES ESTARÁN DISPONIBLES?

El Departamento de Obras Públicas y Transporte del Condado de Westchester evaluará ahora los sitios prioritarios donde se instalarán los nuevos equipos y establecerá los plazos y presupuestos. Los primeros cambiadores se ubicarán en parques recreativos y edificios gubernamentales, con el objetivo de ampliar progresivamente su instalación en todos los espacios públicos del condado.

Westchester sigue así el ejemplo de la Ciudad de Nueva York, donde en 2024 el Departamento de Parques y Recreación instaló más de 600 cambiadores en casi 1,300 baños públicos, promoviendo el acceso universal a instalaciones para padres y cuidadores.

