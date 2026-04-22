Si vives en Nueva York, sabes lo caro que se ha vuelto mantenerse en la ciudad, tanto para propietarios como para quienes pagan alquiler. En medio de esta carga inmobiliaria cada vez más pesada, el alcalde Zohran Mamdani lanzó un plan que busca cambiar las reglas del juego y beneficiar a más de 100,000 dueños de vivienda. Se trata de un nuevo esquema de seguros de hogar que viene generando expectativa por su alcance. ¿En qué consiste y cómo funciona? Te lo contamos en esta nota.

¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO ESQUEMA DE SEGUROS DE HOGAR EN NUEVA YORK?

El plan es un programa de seguro de vivienda respaldado por la ciudad de Nueva York que busca bajar de forma significativa el costo de las pólizas para propietarios de viviendas asequibles y con renta regulada. En una primera etapa, el programa se enfocará en unas 20,000 viviendas, con la meta de llegar a más de 100,000 unidades para 2030.

¿En qué consiste? El Ayuntamiento creará un seguro “público-privado”; es decir, la ciudad pondrá el respaldo financiero y un operador asegurador privado gestionará las pólizas bajo supervisión municipal. El objetivo es reducir entre 20% y 30% las primas que hoy pagan los dueños de edificios con alquiler regulado o asequible, uno de los costos que más presiona los precios de la vivienda.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

La ciudad usará fondos públicos como “colchón” para absorber parte del riesgo que normalmente asumen las aseguradoras, lo que permite ofrecer seguros más baratos sin recortar coberturas esenciales.

Para ello, un equipo de actuarios independientes diseñará el esquema de primas y coberturas, y luego se licitará entre aseguradoras privadas interesadas en operar el programa bajo las reglas fijadas por el Ayuntamiento.

Los propietarios elegibles (dueños de edificios con renta estabilizada o programas de vivienda asequible) podrán adherirse de forma voluntaria al nuevo seguro cuando salgan las primeras pólizas, previstas para los próximos años.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pronuncia un discurso durante su discurso de los 100 días de mandato en Maspeth, Nueva York, el 12 de abril de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿A QUIÉN BENEFICIA?

Propietarios que hoy ven cómo el seguro del edificio se eleva y amenaza la viabilidad de mantener alquileres bajos o regulados.

Inquilinos de esas propiedades, de forma indirecta, porque si el dueño paga menos por el seguro tiene menos presión para subir rentas o dejar de invertir en mantenimiento

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA QUE UN PROPIETARIO ACCEDA AL PROGRAMA?

Aunque no hay una lista definitiva de requisitos, se ha explicado a grandes rasgos qué tipo de propietarios podrán entrar al programa y bajo qué condiciones generales. Así tenemos:

Ser propietario de vivienda en la ciudad de Nueva York, no inquilino.

Que la propiedad esté dentro de las categorías que el plan quiere proteger: sobre todo edificios con alquiler regulado, renta estabilizada o incluidos en programas de vivienda asequible.

Estar al día con impuestos locales básicos (como el property tax) y con las obligaciones de seguridad y mantenimiento del edificio.

Contratar el seguro a través del esquema que la ciudad acuerde con las aseguradoras participantes; es decir, no vale cualquier póliza individual fuera del programa.

Cumplir criterios que la alcaldía defina en la reglamentación: tipo de inmueble, número de unidades, ubicación y quizá límites de ingresos o de nivel de renta que se cobra a los inquilinos.

EN RESUMEN: el programa no es para cualquier dueño de casa de lujo en Manhattan, sino para propietarios de vivienda regulada o asequible que demuestren que están dentro de esos programas y que usan el canal de seguro que la ciudad habilite.

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