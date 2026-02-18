Encontrar un apartamento asequible en Nueva York, y más aún en Brooklyn, es casi un tema de conversación fijo en cualquier reunión de familia latina, ya sea después de la misa del domingo, a la salida de la escuela de los niños o en la fila del deli mientras pides un café con pan dulce. Para muchas personas hispanas que viven en la ciudad pagar la renta se lleva una parte enorme del cheque semanas o mensual, incluso cuando hay dos personas trabajando en casa. En ese contexto, cada vez que se abre una lotería de vivienda asequible como esta, con apartamentos completamente nuevos y rentas muy por debajo del promedio del mercado, se convierte en una oportunidad real que vale la pena revisar con calma, compartir por WhatsApp y, si calificas, aplicar antes de la fecha límite.

En esta ocasión, se trata de unidades recién construidas en Bedford-Stuyvesant, con rentas que comienzan en US$814 al mes, una cifra muy por debajo de lo que suele pedirse por un estudio en Brooklyn. A continuación, te explico, paso a paso, dónde están ubicados estos apartamentos, cuánto cuesta el alquiler según tu nivel de ingresos, quiénes pueden aplicar y qué detalles debes tomar en cuenta antes de enviar tu solicitud.

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS APARTAMENTOS?

La lotería corresponde a un edificio de reciente construcción en 778 Myrtle Avenue, en el vecindario de Bedford-Stuyvesant, dentro del condado de Kings (Brooklyn), código postal 11206. El desarrollo, conocido como 778 Myrtle Avenue Residences, cuenta con 23 apartamentos nuevos y ofrece:

Edificio 100% libre de humo

Lavandería en el edificio

Salón comunitario

Oficinas de servicios sociales

Unidades adaptadas para personas con discapacidad auditiva, visual o de movilidad

Para el día a día, la ubicación tiene buena conexión con transporte público, algo clave si trabajas en Manhattan, Queens o en otro punto de Brooklyn:

Subway: líneas A, C, G y J

Buses: B38, B46, B52 y Q24

Es una zona donde conviven residentes de larga data del barrio con nuevos inquilinos, y donde no es raro escuchar español en la calle, en la bodega de la esquina o en el laundromat.

Una vista animada del edificio donde están los apartamentos en mención (Foto: HCR)

¿CUÁNTO CUESTA EL ALQUILER?

Los precios dependen del tamaño del apartamento y del nivel de ingresos del hogar, medido según el porcentaje del Área Media de Ingresos (AMI). En términos sencillos, el AMI es una referencia que usa la ciudad para definir quién califica como vivienda asequible según lo que gana cada hogar.

Te resumo las opciones principales desde las más económicas:

Estudios (0BR) – Desde US$814

Renta: US$814 mensuales

Ingreso anual del hogar: entre US$31,714 y US$51,840

Tamaño del hogar: 1 a 2 personas

Algunas unidades están adaptadas para movilidad reducida

Apartamentos de 1 habitación (1BR) – Desde US$1,026

Ingreso anual requerido: entre US$39,531 y US$58,320

Hogar: 1 a 3 personas

Apartamentos de 2 habitaciones (2BR) – Desde US$1,165

Ingreso anual: entre US$45,771 y US$70,000

Hogar: 2 a 5 personas

Un punto importante:

No hay tarifa de solicitud.

No hay comisión de corredor (broker).

El alquiler incluye gas para calefacción; el inquilino paga la electricidad.

Tabla de unidades disponibles – 778 Myrtle Avenue

Mantén esta tabla a mano si estás revisando si tu ingreso y tamaño de hogar encajan con alguna de las opciones:

Tipo de unidad Ingreso anual permitido del hogar Tamaño del hogar Renta mensual Número de unidades Accesibilidad Estudio (0BR) US$31,714 – US$51,840 1–2 personas US$814 1 Adaptado para movilidad Estudio (0BR) US$31,714 – US$51,840 1–2 personas US$814 2 — 1 habitación (1BR) US$39,531 – US$58,320 1–3 personas US$1,026 1 Adaptado para movilidad 1 habitación (1BR) US$39,531 – US$58,320 1–3 personas US$1,026 2 — 2 habitaciones (2BR) US$45,771 – US$70,000 2–5 personas US$1,165 2 — Estudio (0BR) US$48,377 – US$77,760 1–2 personas US$1,300 1 Adaptado para audición/visión Estudio (0BR) US$48,377 – US$77,760 1–2 personas US$1,300 2 — 1 habitación (1BR) US$60,377 – US$87,480 1–3 personas US$1,634 2 — 2 habitaciones (2BR) US$72,514 – US$105,000 2–5 personas US$1,945 2 — Estudio (0BR) US$65,040 – US$103,680 1–2 personas US$1,786 3 — 1 habitación (1BR) US$80,811 – US$103,680 1–2 personas US$2,230 3 — 2 habitaciones (2BR) US$96,857 – US$140,000 2–5 personas US$2,655 2 —

Importante:

La renta incluye gas para calefacción.

El inquilino paga la electricidad.

Los ingresos y rentas pueden estar sujetos a cambios.

Pueden aplicarse límites de activos.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Pueden aplicar personas o familias que cumplan con:

Los límites de ingresos establecidos para cada tipo de unidad.

El tamaño de hogar requerido (número de personas) para cada apartamento.

Los requisitos de documentación (identidad, ingresos y composición del hogar).

Hay detalles relevantes que conviene tener claros si eres parte de la comunidad hispana en la ciudad:

Los residentes de la ciudad de Nueva York reciben preferencia general.

Un 20% de las unidades está destinado a residentes de Manhattan Community Board 3.

Un 10% está reservado para empleados municipales y veteranos militares.

Existen unidades adaptadas para personas con discapacidad (5% movilidad, 2% visión/audición).

La normativa protege a solicitantes que hayan sido afectados por violencia doméstica u otras situaciones relacionadas.

Otro punto importante es que los solicitantes no son rechazados automáticamente por historial crediticio o por la mayoría de antecedentes penales; se realiza una evaluación caso por caso. Para muchas familias latinas que han tenido problemas de crédito en el pasado, este tipo de programas abre una puerta que en el mercado privado suele estar cerrada.

¿CÓMO APLICAR A LA LOTERÍA DE VIVIENDA?

La solicitud puede hacerse en línea o por correo. Es fundamental no enviar más de una aplicación por hogar, ya que eso puede descalificarte del proceso.

Fechas clave

Fecha límite para aplicar: 9 de marzo de 2026

Fecha del sorteo: 16 de marzo de 2026 a las 12:00 p.m.

Aplicación en línea

Las solicitudes se realizan a través del portal oficial de NYC Housing Connect, la plataforma del New York City Department of Housing Preservation and Development. Es el mismo sistema que utilizan muchas personas en la ciudad, incluidos miles de hispanohablantes, para aplicar a loterías de vivienda asequible.

El edificio fue desarrollado bajo el programa de Créditos Fiscales para Vivienda de Bajos Ingresos de la New York State Housing Finance Agency y programas municipales de vivienda inclusiva, herramientas que buscan mantener a las familias trabajadoras dentro de la ciudad y evitar que se vean obligadas a mudarse lejos por el costo de la renta.

Solicitud en papel

Si prefieres o necesitas hacerlo por correo, puedes pedir una aplicación:

Teléfono: 800-408-1162

Correo electrónico: 778myrtleave@gmail.com

Por correo, enviando un sobre con dirección propia a:

778 Myrtle Avenue Residences

c/o INFINITE HORIZONS LLC

P.O. Box 592, 521 West 146th Street

New York, NY 10031

Después del cierre de la convocatoria, las solicitudes se seleccionan al azar mediante un proceso de lotería. Si tu aplicación resulta elegida y cumples con los requisitos preliminares, te pedirán documentos adicionales. El contacto puede tardar entre 2 y 10 meses después de la fecha límite, así que es normal que la espera sea larga.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

Es importante decirlo sin rodeos: cumplir con el ingreso mínimo no garantiza que te vayan a dar el apartamento. Es un proceso competitivo y depende del sorteo, por lo que muchas personas aplican y no todas resultan seleccionadas.

Sin embargo, para quienes califican dentro del rango de ingresos, puede representar una oportunidad real de vivir en un edificio nuevo, en una zona con buena conectividad y a un precio significativamente más bajo que el promedio del mercado en Brooklyn, algo especialmente relevante para hogares latinos que muchas veces combinan trabajos a tiempo completo con horas extras o “side jobs” para poder cubrir la renta.

Si estás dentro de los rangos establecidos y cumples con el tamaño de hogar indicado, vale la pena revisar cuidadosamente los requisitos, reunir la documentación con tiempo y enviar tu solicitud antes del 9 de marzo de 2026. En una ciudad como Nueva York, donde la conversación sobre vivienda asequible es parte del día a día en muchas comunidades hispanas, oportunidades como esta no aparecen todos los días.

