Si eres de las personas a las que les agobia ver cómo algunos arrojan sus desechos en la calle, ya no reniegues más, ya que si vives en Nueva York podrás acusar a quienes lo hacen; es más, por hacerlo recibirás un incentivo económico que no te caería nada mal. En los siguientes párrafos, todo lo que debes saber sobre las recompensas por denunciar vertido ilegal.

Pero antes aclaremos que tirar basura no es lo mismo que vertido ilegal, ya que este último se refiere específicamente cuando alguien se deshace de cualquier tipo de material o escombros mediante vehículos y arrojarlos en cualquier calle, solar, parque o espacio público, ya sea público o privado.

¿CUÁNTO ES LA RECOMPENSA POR DENUNCIAR UN CASO DE VERTIDO ILEGAL?

Antes de detallarte cuánto es la recompensa por realizar la denuncia, te comentamos que si eres propietario o conductor de un vehículo utilizado para el vertido ilegal de residuos, puedes ser multado con hasta US$18,000 y el coche utilizado para tal fin podría ser confiscado.

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York precisa en su sitio web que si proporcionas información sobre vertidos ilegales y esto da lugar a una multa, puedes tener derecho a recibir hasta la mitad del pago.

Hay dos programas que otorgan premios a las personas que presencian y denuncian vertidos ilegales:

Programa de recompensas por vertido ilegal

Debes completar una declaración jurada o enviar un video después de presenciar un vertido ilegal. Este último puedes enviarlo por correo electrónico a IllegalDumpingTips@dsny.nyc.gov.

Si el infractor recibe una multa, como testigo recibirás el 50% de la multa recaudada por la ciudad.

Si el infractor impugna la multa en la audiencia de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH, por sus siglas en inglés), como testigo tendrás que asistir.

Programa de denuncias de vertidos ilegales

La persona que haga una denuncia para que el Departamento de Saneamiento sorprenda a un infractor en flagrancia, podrá recibir una recompensa de hasta el 50% de la multa recaudada.

La identidad del denunciante se mantendrá confidencial, por lo que no tendrá que comparecer ante un tribunal.

Con las recompensas en Nueva York, podrás ganar hasta la mitad de la multa por denunciar vertidos ilegales (Foto: Sakon Thuriwongsa / Freepik)

¿CÓMO DENUNCIAR VERTIDO ILEGAL?

Enviando un video

Si presencias un vertido ilegal y lo denuncias a través de un video, la imagen de la matrícula del vehículo debe ser clara para ayudar a localizar al responsable.

Mediante declaración jurada

Ingresa a este link para completar la declaración jurada que debe ser detallada y contener la siguiente información:

Descripción del vehículo (no de las personas), incluyendo el número de matrícula.

Hora, fecha y lugar del incidente.

Tipo y cantidad de material vertido.

No se acerque ni interactúe con los que arrojan los desechos.

Una vez que completes la declaración jurada, descárgala. Luego obtener la certificación notarial y envíela por correo a:

Director de Cumplimiento del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York

1824 Shore Parkway

Brooklyn, Nueva York 11214

¿QUÉ SIGUE TRAS DENUNCIAR VERTIDO ILEGAL?

El mismo departamento de la ciudad te enviará en unas semanas una actualización sobre el estado del caso. Si se encuentra a la persona responsable del vertido ilegal y se declara inocente, deberá testificar en una audiencia. Clic aquí para obtener más información sobre el Programa de Recompensas por Vertido Ilegal.

Recuerda que no podrás recibir tu recompensa hasta que el presunto infractor sea declarado culpable o incurra en mora y pague la multa, lo que puede tardar varios meses.

