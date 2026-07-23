Miles de familias en Nueva York tendrán una nueva oportunidad para que sus hijos aprendan a nadar sin costo. La gobernadora Kathy Hochul anunció la ampliación del programa NY SWIMS, una iniciativa que ofrecerá clases gratuitas de natación para niños de entre 0 y 12 años gracias a una alianza con el Departamento de Salud del estado, la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y la Fundación YMCA del Estado de Nueva York.

La expansión del programa se suma a la iniciativa NY SWIMS, lanzada en 2024 con el objetivo de hacer que las clases de natación sean más accesibles y fortalecer la seguridad en el agua en todo el estado, especialmente entre los menores.

¿Quiénes podrán acceder a las clases gratuitas?

La gobernadora destacó que aprender a nadar es una habilidad esencial para todos los niños y aseguró que el nuevo acuerdo permitirá que más familias puedan acceder a estas lecciones sin que el costo sea una barrera.

“Todos los niños merecen la oportunidad de aprender a nadar. Al ampliar NY SWIMS mediante una alianza con el Departamento de Salud del estado, SUNY y la YMCA, estamos ofreciendo formas más asequibles para que todas las familias disfruten del verano de manera segura, una clase de natación a la vez”, dijo Hochul en un comunicado.

La iniciativa se desarrollará en nueve campus de SUNY y en más de 25 sedes de la YMCA en todo Nueva York. (Foto referencial: Freepik)

El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. James McDonald, también destacó la importancia de esta iniciativa.

“Aprender a nadar es una habilidad que salva vidas y que todos los niños deberían tener la oportunidad de adquirir. A través de NY SWIMS, nos asociamos con SUNY y la Fundación YMCA para ofrecer a más niños de Nueva York acceso a clases gratuitas de natación y a las habilidades necesarias para mantenerse seguros”, señaló.

Las universidades SUNY también participarán

Como parte de la ampliación del programa, nueve campus de SUNY ofrecerán clases gratuitas durante este año. Entre ellos se encuentran Binghamton University, SUNY Cortland, SUNY Delhi, SUNY Maritime, Mohawk Valley Community College, North Country Community College, SUNY Old Westbury, Orange County Community College y Tompkins Cortland Community College.

El canciller del sistema SUNY, John B. King Jr., destacó el impacto del proyecto: “Gracias a NY SWIMS, SUNY puede ampliar la oferta de piscinas, la educación sobre seguridad acuática y la capacitación de salvavidas en comunidades de todo el estado de Nueva York. Agradecemos a la gobernadora Hochul y al Consejo de Administración de SUNY por impulsar programas que enriquecen la vida de los neoyorquinos. SUNY se enorgullece de colaborar con el Departamento de Salud del estado y la YMCA para ayudar a que más personas disfruten del verano de forma segura.”

La YMCA ampliará el acceso en todo el estado

Además de los campus universitarios, el programa también estará disponible en más de 25 sedes de la YMCA distribuidas por Nueva York, incluidas organizaciones de Buffalo Niagara, Greater New York, Greater Rochester, Long Island, Capital District, Ithaca, Kingston, Broome County, Jamestown y otras comunidades.

Las autoridades recomendaron a los residentes comunicarse con la YMCA de su localidad para conocer los requisitos de inscripción y las fechas de inicio de las clases.

Cabe agregar que el programa NY SWIMS ya ha destinado casi 260 millones de dólares a 79 proyectos en todas las regiones del estado, convirtiéndose en la mayor inversión en infraestructura pública para natación desde la época del New Deal.

Según el gobierno estatal, alrededor de 2,5 millones de neoyorquinos se beneficiarán con un mejor acceso a espacios seguros para nadar y realizar actividades recreativas.

El objetivo es mejorar la seguridad acuática y reducir el riesgo de ahogamientos infantiles. (Foto referencial: Freepik)

Las autoridades recordaron que el ahogamiento es actualmente la principal causa de muerte entre niños de 1 a 4 años en Estados Unidos, además de figurar entre las principales causas de fallecimiento en menores de 5 a 14 años.

Por ello, consideran que ampliar el acceso a clases gratuitas de natación permitirá que más niños desarrollen habilidades que podrían salvarles la vida tanto en piscinas como en ríos, lagos y otras áreas acuáticas.

Si deseas obtener más información, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Prensa del Gobernador llamando a las oficinas de Albany al (518) 474-8418 o de la ciudad de Nueva York al (212) 681-4640. Asimismo, puedes hacer consultas por correo electrónico a través de Press.Office@exec.ny.gov.