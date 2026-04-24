En tiempos actuales, acceder a una atención odontológica de calidad representa un desafío económico para muchas familias inmigrantes que residen en Nueva York ; sin embargo, no todo parece negativo. Con la finalidad de garantizar el buen cuidado de tu salud bucal, la ciudad implementó una nueva red de servicios dentales a precios accesibles. En caso quieres lucir una excelente sonrisa sin gastar de más, esta nota informativa es para ti. A continuación, te explicaré dónde localizar centros de atención cercanos.

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En la Gran Manzana, la mayoría de pacientes extranjeros no cuentan con cobertura médica o enfrentan un serio obstáculo financiero, ya que los procedimientos básicos como consultas dentales, extracciones o radiografías suelen tener un costo elevado en dólares.

A pesar de este punto negativo, distintos hospitales públicos, programas municipales, universidades y clínicas comunitarias te brindan la oportunidad de cuidar tu salud bucal a precios relativamente baratos o, en el mejor de los casos, sin pagar.

Entonces, si estás presentando un dolor de muela o deseas realizarte una limpieza, es una excelente oportunidad.

Especialistas en salud bucal recomiendan acudir de manera frecuente a un dentista para realizar una limpieza y descartar cualquier mal. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Dónde ubicar centros odontológicos baratos o gratuitos en Nueva York

NYC HEALTH + HOSPITALS

Como principal alternativa para que accedas a servicios odontológicos a bajo costo en esta ciudad, te recomiendo el sistema público NYC Health + Hospitals, ya que dispone de atención dental para niños y adultos en sus distintos hospitales y clínicas ambulatorias.

Puedes acceder a limpiezas, revisiones, radiografías, empastes, extracciones, atención de urgencias por dolor y cuidado pediátrico . Pese a estos beneficios, tiene una alta demanda y los tiempos de espera suelen ser largos; por ello, es necesario que programes una cita con anticipación.

Entonces, si resides en Manhattan, Bronx, Brooklyn o Queens, te lo recomiendo con total seguridad.

NYC CARE

Este programa es una iniciativa municipal que brinda atención médica y odontológica mediante la red NYC Health + Hospitals para residentes de la ciudad que no cumplen con los requisitos para obtener un seguro de salud o no tienen los ingresos suficientes para costearlo .

Algunos centros ofrecen tratamiento dentales a bajo costo o, en el mejor de los casos, totalmente gratis. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

UNIVERSIDADES CON CLÍNICA DENTAL

Los centros de estudio universitarios cuentan con sus propias escuelas de odontología. Éstos ofrecen tratamientos a precios razonables; eso sí, los que realizarán la labor dental son estudiantes avanzados que está supervisados por un profesional . Entre las universidades más destacadas son:

NYU College of Dentistry

Columbia University College of Dental Medicine

CLÍNICAS COMUNITARIAS

Los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés) y los centros comunitarios también se posicionan como excelentes alternativas, ya que aceptan Medicaid y Medicare; ofrecen una escala de precios que está ajustado a tu presupuesto económico.

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