La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada este lunes, con prohibición de circulación en las vías y las escuelas cerradas, mientras sus habitantes se resguardan de la gigantesca tormenta invernal que golpea el noreste de Estados Unidos. “Sigue nevando copiosamente”, informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a las 10H28 GMT, cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.

El Vaquero Desnudo se presenta en Times Square durante una tormenta invernal en Manhattan, Nueva York, el 23 de febrero de 2026. Nueva York ordenó a los conductores salir de las carreteras y cerró las escuelas el lunes, mientras los residentes se preparaban para una gran tormenta de nieve que azotaba el noreste de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó en una publicación en X que "sigue nevando intensamente" a las 5:28 a. m. hora local (10:28 GMT) del lunes, añadiendo que la nevada total asciende a 38 cm. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A.CLARY

Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con los servicios de emergencia por lo que “hay prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en las calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York”.

Una persona camina por un parque nevado en el distrito de Brooklyn, Nueva York, el 23 de febrero de 2026. Nueva York ordenó a los conductores salir de las carreteras y cerró las escuelas el lunes, mientras los residentes se refugiaban para una gran tormenta de nieve que azotaba el noreste de Estados Unidos. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Decenas de millones de personas, desde la capital Washington hasta el estado de Maine, se verán afectadas por la tormenta que puede llegar a dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares.

Se ve gente caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Justo antes de las 06H00 locales del lunes, en Nueva York se registró una temperatura de -2ºC, con nieve y neblina helada, según el sitio web del Servicio de Meteorología, y los rascacielos de la zona sur de Manhattan no se veían desde Brooklyn, a un kilómetro de distancia.

Personas con cochecitos de bebé durante una tormenta invernal en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York el 23 de febrero de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A.CLARY

A esa hora al menos 119.347 clientes se encontraban sin electricidad en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

Los problemas también afectaron a los aeropuertos. Más de 5.000 vuelos han sido cancelados, según datos del sitio FlightAware.

Una persona pasea a su perro bajo la nieve durante una tormenta invernal en el distrito de Brooklyn, Nueva York, el 23 de febrero de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

La peor tormenta en una década

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que las vías de la ciudad, de más de ocho millones de habitantes, estarán cerradas al tránsito como mínimo hasta el mediodía del lunes.

Un hombre intenta entrar en su coche en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

“La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década. Pedimos a los neoyorquinos que eviten cualquier viaje que no sea esencial”, añadió.

New York Mayor Zohran Mamdani announced a travel ban and NYC's first school snow day since 2019 under blizzard warnings. Read more here: https://t.co/Xp3e9RNGB2 pic.twitter.com/jjXSgASDtb — The Associated Press (@AP) February 23, 2026

La prohibición de circular en vehículo no se aplicará a los trabajadores esenciales ni a los ciudadanos que necesiten desplazarse por emergencias.

Personas caminan por Times Square, Manhattan, durante una nevada en la ciudad de Nueva York, el 22 de febrero de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Brandon Smith, de 33 años y residente en Brooklyn, se quejó de que tenía que ir a su lugar de trabajo.

“Va a ser difícil para la mayoría de los neoyorquinos desplazarse porque seguimos teniendo que ir a trabajar. Por desgracia, aunque (las carreteras) estén cerradas no van a dejar de llamarnos de nuestros trabajos”, lamentó.

Un hombre cruza la Octava Avenida de Manhattan durante una nevada en la ciudad de Nueva York, el 22 de febrero de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Para Macarena González, una turista procedente de Chile, la nevada es un espectáculo: “Estoy feliz, es una gran experiencia”, dijo a la AFP mientras recorría Times Square.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia desde el mediodía del domingo.

Mujeres tomando café en una cafetería observan el paso de peatones durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig) / Seth Wenig

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Masschusetts, ordenó el lunes el cierre de las escuelas públicas y los edificios municipales.

“Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras”, dijo Wu.