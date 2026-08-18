Para muchas familias de Nueva York, el regreso a clases no solo implica comprar uniformes, mochilas y útiles escolares: también obliga a calcular cuánto costará moverse cada semana entre el hogar, la escuela, actividades después de clases y compromisos familiares. En una ciudad donde el subway y los buses forman parte de la rutina diaria —desde el Bronx hasta Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island—, la tarjeta Student OMNY puede aliviar ese presupuesto. Los elegibles de New York City Public Schools (NYCPS) pueden viajar sin pagar en los servicios de la MTA, incluso los fines de semana, feriados y durante el verano.

La medida no equivale a una tarjeta gratuita disponible para cualquier alumno. La elegibilidad la determina NYCPS según el grado escolar, la distancia entre la vivienda y el plantel, además de ciertas situaciones especiales. Las familias no deben solicitarla directamente a la Metropolitan Transportation Authority (MTA), ya que cada institución educativa entrega el beneficio a quienes cumplen las condiciones.

Las tarifas del Metro de Nueva York pueden ser un dolor de cabeza para los padres de familia (Foto: MTA)

¿CUÁNTOS VIAJES GRATIS OFRECE?

La Student OMNY permite realizar hasta cuatro traslados sin costo al día, durante las 24 horas y los siete días de la semana. Su validez se mantiene a lo largo del ciclo académico y durante el verano, hasta el siguiente periodo de clases.

El cambio es relevante para quienes recuerdan el antiguo Student MetroCard. La nueva modalidad no queda limitada a la entrada o salida del plantel: también puede servir para ir a la biblioteca un sábado, visitar familiares en otro borough, asistir a prácticas deportivas o volver de un programa de verano como Summer Rising.

Beneficio de la Student OMNY Condición Viajes gratuitos Hasta 4 por día Horario 24 horas Días de uso 7 días a la semana Vigencia Año escolar y verano Transferencias Gratis, bajo las reglas de OMNY Entrega La realiza la escuela Solicitud directa a la MTA No está disponible

También incluye conexiones sin costo entre el subway y los buses locales, Limited y Select Bus Service, además de enlaces entre rutas de autobús. La transferencia debe efectuarse dentro de las dos horas posteriores al primer tap en un lector OMNY.

Estas son las tarjetas que se reparten con los viajes diarios en el transporte público de Nueva York (Foto: NYC Public Schools)

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIRLA?

El acceso se define, en términos generales, por el grado que cursa el alumno y el trayecto a pie desde su residencia hasta el centro educativo. NYCPS clasifica las distancias en distintos rangos, aunque para la mayoría de los hogares resulta clave saber si el recorrido es menor a media milla, se ubica entre media y una milla, o supera esa medida.

Grado Menos de 0.5 milla De 0.5 a menos de 1 milla 1 milla o más Kindergarten a 2.º grado No elegible Autobús escolar u OMNY Autobús escolar u OMNY 3.º a 6.º grado No elegible Solo Student OMNY Autobús escolar u OMNY 7.º a 12.º grado No elegible Solo Student OMNY Student OMNY

En los cursos de K a 6, un menor que reúne los requisitos podría ser asignado a un yellow school bus en vez de obtener una tarjeta. Esa determinación depende de que haya una ruta existente, una parada adecuada y segura, así como de las condiciones operativas del sistema. Si no es posible brindar ese servicio, puede corresponder un pase de cuatro usos diarios.

Conviene no dar por hecho que todos los jóvenes de middle school o high school recibirán el beneficio automáticamente. La distancia oficial y el plan de movilidad deben confirmarse con la institución, especialmente tras una mudanza, un cambio de domicilio o una transferencia escolar.

Para conocer más sobre la elegibilidad, puedes ingresar a este enlace.

¿CÓMO OBTENER LA STUDENT OMNY?

No hay que acudir a una estación, completar un registro ante la MTA ni solicitar el plástico por internet. NYCPS distribuye las Student OMNY por medio de los colegios, normalmente al inicio de cada semestre y cuando sea necesario durante el año.

Si el estudiante parece calificar y aún no recibió el pase, la familia puede seguir estos pasos:

Revisar las condiciones según el grado y la distancia entre la residencia y el plantel. Consultar en la escuela cuál es el servicio de traslado asignado. Hablar con el Parent Coordinator ante preguntas sobre la distribución. Pedir apoyo del Transportation Coordinator si el caso requiere una revisión. Solicitar una actualización si hubo mudanza, nueva matrícula o una circunstancia que cambió el recorrido.

EXCEPCIONES PARA ALGUNAS FAMILIAS

Las condiciones de grado y distancia no son las únicas vías de acceso al transporte sin costo. NYCPS contempla medidas especiales para alumnos en vivienda temporal, bajo cuidado tutelar, con necesidades médicas o educativas, y en determinados casos vinculados con seguridad o custodia.

Quienes viven temporalmente con familiares o amistades por dificultades económicas —una condición conocida como doubled-up—, en shelters o refugios para sobrevivientes de violencia doméstica, pueden tener derecho a recibir asistencia de traslado. El apoyo se mantiene mientras persista esa situación, según las reglas aplicables y la evaluación del distrito escolar.

Los menores en foster care también tienen acceso a movilidad entre el hogar y el centro educativo, mediante autobús escolar o Student OMNY. La alternativa depende de la edad, las circunstancias particulares y la disponibilidad de servicio. En estos casos, la institución debe ser el primer punto de contacto para iniciar el procedimiento.

¿DÓNDE SE PUEDE USAR?

El pase no se limita al recorrido entre la vivienda y el plantel. Los alumnos que lo reciben pueden emplearlo en los siguientes servicios:

Metro de Nueva York.

Autobuses de la MTA, incluidos los servicios local, Limited y Select Bus Service.

Staten Island Railway.

Roosevelt Island Tram.

Hudson Rail Link.

Por ejemplo, un adolescente de Washington Heights puede tomar el tren para acudir a una actividad en Manhattan durante el fin de semana. Del mismo modo, una familia de Queens puede aprovechar el apoyo para facilitar traslados hacia programas comunitarios, bibliotecas públicas o iniciativas juveniles en otro borough, sin exceder el máximo de cuatro usos diarios.

El pase es personal y no puede prestarse. Si otra persona lo utiliza, las autoridades escolares pueden confiscarlo. Para acceder al servicio, el alumno debe hacer tap en el lector OMNY al entrar al subway o al subir a un autobús.

La OMNY Card Student se puede usar también en los buses de Nueva York (Foto: MTA)

SI LA TARJETA SE PIERDE O FALLA

En caso de extravío, robo o daño, la familia debe informar a la escuela lo antes posible. El personal puede desactivar el plástico anterior y tramitar un reemplazo gratuito.

Si el lector no reconoce el pase, se recomienda pedir ayuda primero a un agente en la estación o al conductor del bus. Cuando la dificultad persiste, debe devolverse a la institución para solicitar una nueva. Para actividades escolares previamente aprobadas, también es posible pedir una OMNY adicional con dos traslados.

La Student OMNY amplía una ayuda que va más allá del viaje de ida y vuelta a clases. Para quienes cumplen los requisitos, los cuatro trayectos diarios pueden facilitar la asistencia escolar, la participación en actividades extracurriculares, los programas de verano y otros desplazamientos esenciales en Nueva York.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!