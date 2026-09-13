La temporada de playas y piscinas de Nueva York llegó a su cierre habitual este domingo, pero los residentes podrían tener más tiempo para disfrutar de estos espacios en los próximos años. Un nuevo proyecto de ley presentado en el Concejo Municipal busca ampliar considerablemente el periodo de funcionamiento de las playas y piscinas públicas de la ciudad.

La iniciativa fue presentada en enero por el concejal Shekar Krishnan y propone que la temporada se extienda hasta el segundo domingo de octubre. Actualmente, el periodo suele comenzar durante el fin de semana del Memorial Day, en mayo, y terminar con el Labor Day, en septiembre.

Estos serían los nuevos horarios

Según el New York Post, el proyecto también contempla cambios en los horarios diarios. De aprobarse, las playas pasarían a funcionar de 8 a.m. a 8 p.m., frente al horario habitual de 10 a.m. a 6 p.m. Esto significaría cuatro horas adicionales de atención cada día y más de un mes de temporada en comparación con el calendario tradicional.

La propuesta no se limita a las playas. La legislación también contempla las piscinas municipales y establece que las piscinas interiores tendrían un horario de funcionamiento de 7 a.m. a 9 p.m.

La iniciativa plantea que las playas funcionen desde el segundo sábado de mayo hasta el segundo domingo de octubre. (Foto referencial: AFP)

En el caso de las playas, estas permanecen abiertas durante todo el año para caminar, pero el baño únicamente está permitido durante la temporada cuando hay salvavidas en servicio.

Krishnan defendió la iniciativa al señalar que las condiciones climáticas hacen necesario revisar la duración de la temporada.

“Presenté una legislación para ampliar la temporada de playas y piscinas. A medida que el cambio climático alarga nuestros veranos, debemos garantizar que las personas puedan disfrutar de la playa de manera segura”, dijo el concejal en un comunicado difundido antes del cierre de la temporada.

El proyecto todavía no ha sido votado

La medida, identificada como Introduction 262, se encuentra actualmente en el Comité de Parques y Recreación del Concejo Municipal. Por ahora, no tiene una votación programada, aunque cuenta con nueve copatrocinadores. Si consigue ser aprobada, podría comenzar a aplicarse desde la próxima temporada.

El concejal aseguró que su propuesta busca convertir en permanente la extensión de la temporada.

No es la primera vez que se plantea

Krishnan ya había impulsado una iniciativa similar en 2024, pero aquella propuesta no avanzó después de que funcionarios del Departamento de Parques advirtieran que los costos de personal y operación podrían representar una carga demasiado elevada para el presupuesto municipal.

Uno de los principales interrogantes de la nueva propuesta vuelve a ser cuánto le costaría a la ciudad mantener abiertos estos espacios durante más tiempo. Durante un intento similar realizado en 2015, funcionarios habían estimado que extender la operación de playas y piscinas podía representar unos US$1 millón por cada semana adicional.

El proyecto tiene nueve copatrocinadores, aunque todavía no cuenta con una fecha para ser votado. (Foto: AFP) / BRYAN R. SMITH

Este año, de hecho, la temporada de playas ya fue ampliada una semana, algo que la ciudad realiza ocasionalmente; sin embargo, la diferencia del proyecto actual es que busca convertir esas extensiones temporales en una temporada más larga y permanente, con fechas y horarios definidos por ley.

Por ahora, los residentes de Nueva York deberán esperar a que el proyecto avance en el Concejo Municipal para saber si podrán disfrutar de las playas y piscinas públicas durante más tiempo. La propuesta promete una temporada que llegaría hasta octubre, pero todavía debe superar el proceso legislativo antes de convertirse en una nueva regla para la ciudad.