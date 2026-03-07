Los habitantes de Nueva York deberán tomar sus precauciones ante la llegada de un frente inestable que cambiaría el panorama meteorológico para este fin de semana. Los servicios de meteorología advirtieron la presencia de tormentas eléctricas; esto conllevaría a que varios sectores de la ciudad y sus alrededores experimenten cambios bruscos en las condiciones climáticas. En esta nota, conocerás el pronóstico climático detallado de lo que se espera en la Gran Manzana con el propósito de que estés preparado.

De acuerdo al reporte meteorológico de CBS News , la ciudad de Nueva York no registrará acumulaciones de nieve para este fin de semana; sin embargo, se prevé que las tormentas eléctricas se hagan presentes en esta área durante la noche de este sábado 7 de marzo, específicamente desde las 9:00 p.m. (hora local).

Aunque esta condición climática no será severa, el pronóstico emitido por el medio citado revela la posible presencia de truenos desde la noche de hoy hasta la mañana del domingo 8 de marzo, periodo en el que los chubascos y tormentas podrían generar una acumulación de lluvia de entre 0,63 y 1,27 mm.

La Gran Manzana también registraría lluvias entre la noche de hoy hasta la mañana del domingo 8 de marzo. (Crédito: AFP)

Respecto a las temperaturas, éstas alcanzaron entre los 39 y 41 °F en horas de la tarde; sin embargo, se prevé que sigan incrementándose durante la noche de hoy.

Cómo será la jornada climática del domingo 8 de marzo en Nueva York

Después de las lluvias que se registrarán durante la mañana de este domingo, se espera que el cielo comience a despejarse. Este cambio en las condiciones climáticas permitirá que las temperaturas en esta área asciendan con rapidez debido a la presencia del sol.

Se espera que, este cierre de semana, la ciudad de Nueva York registre temperaturas agradables. (Crédito: Reuters)

Se espera que en la mayor parte de las zonas, los valores térmicos oscilen entre los 59 y 64 °F. Por el contrario, en áreas ubicadas en la zona costera, el ambiente se mantendrá más fresco, con registros térmicos situados entre los 39 y 50 °F.

Esta buena tendencia se mantendrá para la semana entrante; según los pronósticos del medio CBS News, el área triestatal podría alcanzar hasta los 69 °F entre el lunes 9 y miércoles 11 de marzo.

