Una propuesta que parecía imposible de concretar podría hacerse realidad: autobuses gratuitos para todos los pasajeros de la ciudad de Nueva York. Se trata de un experimento de transporte público que el alcalde Zohran Mamdani quiere poner a prueba con el fin de facilitar la movilidad de millones de residentes y turistas. La iniciativa contempla un periodo de prueba con rutas sin costo durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuando se espera un fuerte aumento de visitantes y desplazamientos en la ciudad. A continuación, los detalles del planteamiento.

Vale precisar que en NYC no se jugará ningún partido del mundial, pero sí en el Área Metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City, que alberga el MetLife Stadium, ubicado específicamente en East Rutherford, Nueva Jersey. La FIFA denominó el recinto como “New York New Jersey Stadium”, en el que se disputarán varios partidos, incluyendo la final del torneo el 19 de julio de 2026.

Si bien ninguno de los cinco distritos acogerá partidos, la razón por la que Mamdani lanzó su propuesta es porque considera que Nueva York será el punto central del mundial con la llegada de millones de fanáticos, medios de comunicación y selecciones entre junio y julio próximos.

Nueva York se prepara para el Mundial de Fútbol 2026 con un plan que lanzó el alcalde Mamdani de buses gratis (Foto: Alcaldía de NYC / Flickr)

LA PROPUESTA DE BUSES GRATIS EN NUEVA YORK

Mamdani busca impulsar el programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York durante las cinco semanas que dure la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto no implica la eliminación inmediata del pago de forma permanente, sino una prueba que dure un breve periodo con el fin de evaluar si el sistema puede funcionar sin tarifas y analizar cuál sería el impacto en la movilidad urbana.

De acuerdo con su planteamiento, los autobuses urbanos que operan en los cinco distritos no cobrarán ninguna tarifa a los pasajeros entre junio y julio, exactamente cuando se realice el evento deportivo.

Precisó que con este experimento evaluará varios aspectos del sistema como: aumento en el número de pasajeros, si mejora la velocidad de los viajes y si disminuyen los conflictos entre conductores y usuarios.

En el caso de que obtengan buenos resultados, el alcalde ha planteado la posibilidad de discutir un modelo permanente de buses gratuitos. Por el momento, la propuesta todavía necesita aprobación política y financiera.

Aunque NYC no acogerá partidos, la razón por la que Mamdani lanzó su propuesta es porque considera que Nueva York será el punto central del mundial con la llegada de millones de fanáticos, medios de comunicación y selecciones (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CUÁNTO LE COSTARÍA A NYC LOS BUSES GRATIS?

Teniendo en cuenta que el sistema de transporte de NYC depende de las tarifas, la puesta en marcha de buses gratis implicaría reemplazar esos recursos con fondos públicos. Y no es para menos, ya que el costo anual de este sistema podría superar los US$700 millones, publica El Diario.

Entonces, para compensar el ingreso que se pierda, algunas alternativas son: aumentar impuestos a los ingresos más altos, destinar más subsidios públicos al transporte y/o redistribuir recursos del presupuesto municipal.

Pese a que Mamdani está entusiasmado con la propuesta, la decisión final no la tiene solo la alcaldía, también la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), por lo que cualquier cambio requiere coordinación.

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