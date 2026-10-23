Durante más de 150 años, los paseos en carruajes tirados por caballos han sido una tradición emblemática de Central Park. Sin embargo, podrían tener los días contados: el Concejo de Nueva York votó el 22 de octubre de 2026 a favor de prohibir estos recorridos turísticos. La votación se produjo después de que un turista indio de 18 años muriera en junio al saltar de un carruaje cuyo caballo se había desbocado durante un paseo familiar. ¿Cuándo entraría en vigor la prohibición y qué debe hacer ahora el alcalde Zohran Mamdani? En esta nota respondemos a estas preguntas.

Los tradicionales paseos turísticos llegarán a su fin (Foto: EFE/ Ángel Colmenares) / Angel Colmenares

¿DESDE CUÁNDO SE PONDRÁ FIN A LOS CARRUAJES CON CABALLOS EN CENTRAL PARK?

La prohibición de los carruajes tirados por caballos en Central Park está prevista para el 1 de junio de 2028. A partir de esa fecha entra en vigor la llamada Ley Romanch, que pondrá fin a esta actividad en toda la ciudad, no solo en el parque. De acuerdo con la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, se garantizará un plan de transición para los conductores y los pequeños empresarios que dependen de este sector y el cuidado de los animales. Pero ¿de qué forma?

El proyecto de ley exige que la ciudad cree un programa para ayudar a los cocheros y a los demás trabajadores del sector a encontrar otro empleo. El apoyo incluirá orientación laboral, información sobre vacantes, ferias de empleo y opciones para estudiar o capacitarse. También se evaluará posibles compensaciones para los afectados, teniendo en cuenta el valor de sus negocios, licencias y equipos.

Para lograrlo, Menin creará un grupo de trabajo e invitó al gobierno municipal y a los sindicatos a participar con un representante cada uno, junto con otro de su oficina. Este equipo acompañará la transición y buscará mejorar las condiciones de los trabajadores.

La Ley Romanch también protegerá a los caballos retirados. La ciudad ayudará a los cocheros a encontrar lugares donde los animales reciban un trato adecuado. A más tardar el 1 de junio de 2027, los propietarios deberán certificar ante el Departamento de Salud e Higiene Mental que no venderán ni entregarán sus caballos para sacrificarlos, enviarlos al matadero, utilizarlos en negocios de taxis tirados por caballos o destinarlos a otros fines inhumanos. Los dueños también podrán quedarse con sus animales, publica el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York.

Gran cantidad de visitantes paseaban en carruajes tirados por caballos en Nueva York (Foto: EFE)

¿QUÉ DEBE HACER ZOHRAN MAMDANI?

Ahora, el alcalde tiene dos actuaciones principales pendientes:

Firmar el proyecto para convertirlo en ley. Tras la votación, una portavoz de Mamdani confirmó que pondrá su rúbrica, aunque no se había anunciado una fecha para hacerlo.

Tras la votación, una portavoz de Mamdani confirmó que pondrá su rúbrica, aunque no se había anunciado una fecha para hacerlo. Preparar, a través de su administración, un plan de transición laboral para abril de 2027. Este deberá ayudar a los más de 150 conductores que permanecen en la actividad y a otros trabajadores del sector a encontrar nuevas oportunidades, mediante orientación profesional, referencias de empleo y opciones educativas. La legislación también permite considerar compensaciones, pero no establece un pago garantizado.