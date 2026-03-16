Los conductores que manejan todos los días por las calles de Nueva York —desde el Bronx hasta Queens, pasando por el Alto Manhattan, Brooklyn o Staten Island— saben que no es raro caer de golpe en un bache, sentir el golpe en la llanta, escuchar un ruido raro en la suspensión y, al final, terminar en el mecánico con una factura de varios cientos de dólares. Lo que muchos hispanos que viven y trabajan en la Gran Manzana no saben es que, si el daño en su vehículo se debe al mal estado de la calle y se puede demostrar que hubo negligencia de la ciudad, es posible presentar una reclamación formal ante el gobierno municipal para intentar recuperar parte o la totalidad del dinero gastado en reparaciones. El proceso se realiza ante la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, que revisa el caso, investiga si la Ciudad fue legalmente responsable y, de ser así, puede ofrecer una compensación económica por los daños razonables al vehículo.

Según datos de AAA, los baches provocan en promedio alrededor de US$600 en daños a los vehículos, una cifra que para muchas familias hispanas en Nueva York equivale a parte del alquiler, la compra del mes en el supermercado o el envío de remesas a sus países de origen.

Autos transitando por las calles de Nueva York (Foto: AP) / Seth Wenig

¿QUÉ HACER ANTES DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN?

Antes de iniciar el trámite con la Ciudad, las autoridades recomiendan documentar muy bien el incidente. Esto es clave para cualquier conductor que sufra el daño saliendo de trabajar, dejando a los niños en la escuela o manejando por zonas como Jackson Heights, Washington Heights o Sunset Park, donde pasa mucho tráfico y los baches pueden aparecer de un día para otro.

Pasos básicos para documentar el incidente:

Anotar la fecha y la hora exacta en que ocurrió el incidente.

Describir todos los daños al vehículo con el mayor detalle posible.

Tomar fotografías claras del daño y del bache, si es seguro hacerlo.

Registrar la ubicación precisa del bache: calle, intersección, carril o cuadra.

Obtener información de posibles testigos (nombre y teléfono de contacto).

Guardar facturas, recibos de reparación y estimados del taller mecánico.

En algunos casos, presentar un reporte policial puede ayudar a respaldar la reclamación. Cuanta más documentación tenga el conductor, mayores serán las posibilidades de que el reclamo sea tomado en serio durante la investigación.

RESUMEN RÁPIDO DEL PROCESO

Paso Dónde / cómo Plazo clave Notificación de reclamación Oficina del Contralor (en línea) Dentro de 90 días del incidente Investigación del caso Contralor revisa y pide pruebas Puede tomar varios meses Posible oferta de acuerdo Se envía al conductor 30 días para firmar la liberación Pago del acuerdo Cheque por correo Aproximadamente 90 días tras firma Demanda en tribunales Cortes de NY Hasta 1 año y 90 días desde el hecho

¿CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA CIUDAD DE NUEVA YORK?

Los propietarios de vehículos pueden presentar su notificación de reclamación a través del portal en línea del Contralor de la ciudad, usando el formulario específico para daños a la propiedad del vehículo.

Puntos importantes del trámite:

La reclamación se hace en línea, adjuntando fotos, facturas, informes de seguro y demás documentos que prueben el daño.

Una vez enviada la solicitud, se inicia una investigación para determinar si hubo negligencia de la Ciudad.

La Oficina del Contralor puede pedir más información, como informes de tu aseguradora o estimados adicionales del taller.

Es posible que te citen a una audiencia para testificar y dar más detalles de lo que pasó.

También podrían coordinar una inspección del vehículo dañado.

PLAZOS LEGALES QUE TODO CONDUCTOR DEBE CONOCER

La ley establece límites de tiempo estrictos. Si te pasas de esos plazos, tu reclamo puede ser rechazado, aunque tengas razón.

Acción Plazo máximo Presentar la notificación de reclamación Dentro de 90 días posteriores al incidente Esperar antes de demandar en tribunales Al menos 30 días después de presentar la notificación Presentar una demanda en tribunales Hasta 1 año y 90 días desde la fecha del incidente

La investigación de la Oficina del Contralor puede durar varios meses, por lo que muchos conductores siguen usando su carro mientras esperan la respuesta, especialmente quienes dependen del vehículo para trabajar en delivery, construcción, limpieza, cuidado de personas mayores u otros oficios comunes entre la comunidad hispana.

¿QUÉ PASA SI LA CIUDAD OFRECE UN ACUERDO?

Si la investigación concluye que la Ciudad fue responsable del daño, el Contralor puede ofrecer un acuerdo económico.

En esa etapa:

El conductor recibe una propuesta de acuerdo con la cantidad que la Ciudad está dispuesta a pagar.

Si está de acuerdo, debe firmar un documento de liberación (release) y devolverlo dentro de un plazo de 30 días.

Una vez aceptado el acuerdo, el pago suele enviarse por correo en un plazo aproximado de 90 días.

Es importante leer con cuidado el documento antes de firmar, porque al aceptarlo, normalmente el conductor renuncia a presentar otras reclamaciones por el mismo incidente.

¿QUÉ HACER SI NO SE LLEGA A UN ACUERDO?

Si el conductor no está de acuerdo con la oferta de la Ciudad o si el reclamo es rechazado, todavía queda la opción de acudir a los tribunales de Nueva York.

Para poder demandar, se deben cumplir estos requisitos:

Haber esperado al menos 30 días desde la presentación de la notificación de reclamación.

Presentar la demanda dentro de un plazo máximo de 1 año y 90 días desde la fecha del incidente.

Después de ese tiempo, la Ciudad ya no puede resolver el reclamo por la vía administrativa, y las opciones legales se reducen. En esta etapa, muchos conductores optan por consultar con un abogado que conozca bien cómo funcionan las reclamaciones contra la Ciudad de Nueva York.

Al sufrir averías en sus autos, los conductores suelen gastar varios cientos de dólares (Foto: AFP)

SI EL BACHE ESTÁ EN UNA CARRETERA ESTATAL, NO DE LA CIUDAD

En el área metropolitana de Nueva York hay calles municipales, avenidas principales y también carreteras estatales. A veces el bache no está en una calle local, sino en una vía estatal como ciertas secciones de autopistas que cruzan el Bronx, Queens o Long Island.

En esos casos:

Es posible que la reclamación no corresponda a la Ciudad, sino al Estado de Nueva York.

El reclamo podría tener que presentarse ante el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York.

La agencia estatal puede pagar reclamaciones de hasta US$5,000 por mantenimiento negligente de carreteras estatales.

Para muchos conductores hispanos que usan estas autopistas a diario para llegar a trabajos en construcción, limpieza, delivery o servicios, esta opción puede marcar la diferencia entre asumir solos la reparación o recuperar parte del dinero.

CONSEJOS FINALES PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN NUEVA YORK

No ignores un golpe fuerte en la llanta o la suspensión al pasar sobre un bache; revisa el carro lo antes posible.

Guarda todas las facturas y toma fotos en el momento, aunque estés apurado saliendo del trabajo o dejando a los niños en la escuela.

Verifica si la calle donde ocurrió el daño es responsabilidad de la Ciudad o del Estado.

Respeta siempre los plazos de 90 días para la notificación y de 1 año y 90 días para una posible demanda.

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