Revisar si el estado de Nueva York guarda dinero a tu nombre puede tomar pocos minutos y no tiene costo, así que ni lo dudes en hacerlo. Si alguna vez viviste, trabajaste, abriste una cuenta bancaria, pagaste servicios de luz, teléfono o gas, tuviste un seguro, recibiste un cheque o realizaste un trámite judicial, podrías contar con fondos pendientes sin saberlo. La consulta resulta útil para quienes cambiaron de apartamento entre Queens, el Bronx, Brooklyn, Manhattan o Staten Island; para familias que se mudaron a otro estado o país; y para personas que mantienen una dirección anterior vinculada con una cuenta, empleo o servicio. En una ciudad donde es común cambiar de trabajo, compartir vivienda o trasladarse de un borough a otro, un depósito, crédito o pago sin cobrar puede quedar fuera de vista.

La Oficina de Fondos No Reclamados del Contralor del Estado de Nueva York, dirigida por Thomas P. DiNapoli, administra bienes reportados como abandonados después de un período de inactividad. La búsqueda y el proceso de solicitud son gratuitos, mientras que no existe un plazo general que elimine el derecho del propietario a recuperarlos. La entidad señala que la mayoría de las peticiones en línea se resuelven dentro de 30 días, aunque ciertos expedientes requieren una revisión adicional.

Algunos ciudadanos de Nueva York podrían beneficiarse con dinero no reclamado (Foto: Magnific / AFP)

¿QUÉ RECURSOS PODRÍAN ESTAR A TU NOMBRE?

Los fondos no reclamados incluyen mucho más que cheques olvidados. Bancos, aseguradoras, corporaciones, tribunales y otras instituciones deben reportar al Estado determinadas cuentas o pagos que permanecen sin movimiento durante el tiempo previsto por la ley.

Tipo de fondo o propiedad Qué puede incluir Cuentas bancarias Cuentas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito Fondos judiciales Dinero bajo custodia de tribunales Dividendos Pagos de acciones o inversiones que no fueron cobrados Herencias Recursos o pagos vinculados con una sucesión Seguros Beneficios, pólizas o montos pendientes de compañías aseguradoras Acciones y bonos Valores, acciones y determinados fondos de inversión Depósitos Depósitos de teléfono, servicios públicos, alquiler o seguridad Otros pagos Cheques sin cobrar, reembolsos, créditos y saldos pendientes

Entre las situaciones frecuentes aparecen una cuenta bancaria que dejó de usarse tras una mudanza, un depósito de Con Edison u otra compañía de servicios, un cheque de nómina de un antiguo empleo, un reembolso médico, un dividendo o recursos ligados a una sucesión familiar.

Para muchos neoyorquinos hispanos, conviene probar diferentes versiones del nombre: ambos apellidos, segundo nombre, iniciales, nombres compuestos o una identificación anterior al matrimonio o divorcio. También puede ayudar incluir domicilios previos, como el apartamento ocupado antes de pasar de Washington Heights a Nueva Jersey, de Sunset Park a Long Island o de Nueva York a Florida.

¿CÓMO COMPROBAR SI TIENES DINERO PENDIENTE?

La consulta se realiza directamente en el portal de la Oficina de Fondos No Reclamados. No es necesario contratar a una compañía para confirmar si existe una propiedad vinculada con tu información ni para comenzar el trámite.

Una forma práctica de hacer la búsqueda es esta:

Entra al buscador estatal de fondos no reclamados. Escribe tu nombre y apellido como pueden figurar en documentos, cuentas antiguas o cheques. Prueba otras variantes, incluyendo dos apellidos, iniciales o apellidos usados anteriormente. Examina las coincidencias disponibles. Utiliza filtros como ciudad, código postal u otros datos si aparecen demasiados resultados. Verifica la información del registro, la entidad que reportó el monto y la dirección asociada. Selecciona la opción Claim junto a cada propiedad que te corresponda. Presiona Continue to File a Claim y completa los campos requeridos. Señala tu vínculo con el titular en caso de solicitar bienes de un familiar fallecido, una empresa u otra persona autorizada. Sigue las instrucciones para verificar tu identidad y enviar la solicitud.

Para completar una petición digital, la oficina puede requerir nombre, fecha de nacimiento, datos de contacto, número de Seguro Social y dirección postal. El pago autorizado se remite mediante cheque.

DOCUMENTOS QUE PUEDEN SOLICITARTE

Encontrar una coincidencia no implica que el monto se entregue de forma automática. El Estado debe confirmar que quien inicia el proceso es el dueño legítimo de esos recursos.

Estos documentos pueden servir como respaldo:

Identificación oficial.

Licencia de conducir de Nueva York o identificación estatal de no conductor.

Pasaporte.

Estados de cuenta bancarios.

Cheques no cobrados.

Registros de acciones, inversiones o bonos.

Pólizas de seguro.

Facturas o estados de servicios públicos.

Formularios fiscales, incluidos W-2 o 1099.

Pruebas de cambio de nombre, como certificado de matrimonio, orden judicial o sentencia de divorcio.

Papeles que relacionen a la persona con un domicilio anterior.

El último punto puede ser clave para residentes de la ciudad. Si el registro muestra la dirección de un apartamento ocupado hace años, reúne evidencia de que viviste allí: recibos de servicios, contrato de alquiler, licencia anterior, extracto bancario o correspondencia oficial pueden servir para demostrar la conexión con esa ubicación.

¿CUÁNTO TARDA EL PROCESO?

Después de enviar la solicitud por internet, la Oficina de Fondos No Reclamados indica que deberías recibir un correo electrónico de confirmación dentro de 48 horas. El mensaje detallará si debes adjuntar documentos adicionales.

Etapa Qué puede ocurrir Búsqueda. Compruebas si existe una propiedad asociada con tu nombre Solicitud Presentas el formulario por internet o mediante el canal indicado. Confirmación El Estado informa por correo si requiere evidencia adicional. Verificación Nueva York puede pedir pruebas de identidad, domicilio o relación con el titular. Procesamiento Si no se necesita más información, el caso suele resolverse dentro de 30 días. Revisión adicional Después de recibir documentos, algunos expedientes pueden tardar hasta 90 días. Aprobación Recibes por email los detalles sobre el desembolso. Pago El cheque llega por correo a la dirección indicada.

Si no se requiere información complementaria, el trámite suele procesarse dentro de 30 días. Cuando la oficina solicita evidencia adicional, puede necesitar hasta 90 días para estudiar el expediente después de recibir los documentos. Una vez que aprueba la reclamación, envía el cheque a la dirección incluida en el formulario.

Quienes ya iniciaron el procedimiento pueden consultar el avance mediante el Claim ID que aparece en el correo de confirmación.

NUEVA YORK PUEDE ENVIARTE UN CHEQUE SIN SOLICITUD

Desde 2025, la oficina de DiNapoli cuenta con un programa de pagos acelerados que permite devolver determinados recursos a propietarios verificados sin exigir una reclamación formal. El 30 de abril de 2026, el contralor anunció que el límite de ese mecanismo pasó de US$250 a hasta US$5,000. Hasta esa fecha, la iniciativa había enviado más de 210,000 cheques, por un valor total de US$48 millones.

Por ese motivo, una carta o cheque sobre bienes no reclamados puede ser legítimo, pero es recomendable confirmar su procedencia antes de entregar datos personales. Si llega una comunicación atribuida a la Oficina del Contralor, revisa que use canales oficiales del Estado de Nueva York y consulta el portal gubernamental antes de responder, firmar o pagar a un tercero.

Tampoco conviene guardar el cheque por tiempo indefinido. La entidad señala que debes cobrarlo antes del 31 de diciembre del año calendario siguiente a la fecha de emisión. Si vence, será necesario presentar otra solicitud.

Nueva York habilitó una web para comprobar si hay dinero por cobrar para algunos habitantes (Foto: AFP)

¿DEBES PAGAR PARA RECUPERAR EL DINERO?

No. La búsqueda y el reclamo ante el Estado de Nueva York no tienen costo. La Oficina del Contralor aconseja a los propietarios realizar primero la consulta oficial antes de acudir a un servicio externo.

Existen compañías privadas que ofrecen localizar bienes no reclamados en nombre de los dueños. Sin embargo, la ley establece un máximo de 15% sobre el efectivo o valor de los títulos recuperados como tarifa por ese servicio. El Estado no descuenta ese cargo: la persona que contrata a la firma debe asumirlo directamente.

Antes de ceder una parte de un posible reembolso, depósito o saldo pendiente, busca tu nombre en la plataforma oficial. Para alguien que vive en Nueva York, trabajó allí o se mudó después de haber residido en el estado, esta verificación gratuita puede revelar dinero que aún espera ser cobrado.