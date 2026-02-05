Aunque Nueva York ha registrado en días anteriores temperaturas por debajo del punto de congelación a causa de diversos fenómenos meteorológicos, los expertos en climatología advierten que, para este fin de semana, el estado recibirá uno de los ambientes más gélidos en lo que va de la temporada. Este pronóstico pone en alerta a los habitantes, ya que deberán abrigarse por capas y evitar salir de sus hogares. En caso residas en algún condado del ‘Estado Imperial’, te invito a leer los siguientes párrafos con la finalidad de que descubras el pronóstico climático que espera la región para cerrar la presente semana.

Durante el presente día, el clima frío no fue la excepción en el estado de Nueva York, aunque sus habitantes presenciaron cielos soleados. Los valores térmicos rondaron los 30 °F, con una sensación térmica cercana a los 20 °F; sin embargo, estas temperaturas descenderán drásticamente en horas de la noche.

Para este jueves 5 de febrero, el estado de Nueva York presentó un clima frío, aunque con cielos soleados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo será el panorama climático para este fin de semana en Nueva York

De acuerdo al informe de CBS News New York , ya existe una alerta meteorológica para la región debido a la inminente llegada de registros gélidos durante el sábado 7 y domingo 8 de febrero, especialmente en los condados de Sullivan, Ulster y Dutchess.

Los habitantes de las zonas anteriormente mencionadas están bajo riesgo severo de hipotermia o congelación, pues se prevé que la sensación térmica llegaría a los -35 grados.

El cierre de esta semana estará marcado por la persistencia de temperaturas bajas. Se espera la presencia de ráfagas de viento intensas que agravará el frío, provocando la sensación térmica se sitúe entre los 0 y 10 grados en diversas zonas del estado.

Se prevé que la ciudad de Nueva York será una de las áreas que registrará acumulaciones de nieve este fin de semana. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Previo al fin de semana, el medio citado avisó de posibles nevadas en horas de la noche del viernes 6 de febrero. Si bien en dicho horario las acumulaciones serán ligeras, para el sábado 7 será completamente diferente; se prevén hasta 3 pulgadas de nieve. La ciudad de Nueva York se perfila como una de las zonas posiblemente afectadas.

Cómo protegerme el frío intenso en Nueva York

A continuación, te lanzaré una serie de recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para que estés preparado ante las temperaturas gélidas en el Estado Imperial; presta atención:

Revisa los pronósticos de tiempo cada vez que sea necesario.

Tienes que impermeabilizar tu hogar: aislar tuberías, instalar masilla alrededor de puertas y ventanas, reparar goteras, entre otros.

Instala un detector de humo y de monóxido de carbono.

Revisa que tu vehículo esté listo para usarlo en invierno.

Prepara un kit de emergencia y colócalo dentro de tu coche.

