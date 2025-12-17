Central Park, en el corazón de Nueva York, tendrá un nuevo límite de velocidad para quienes lo recorren a diario, desde ciclistas hasta vehículos esenciales de la ciudad. El NYC Department of Transportation (NYC DOT) confirmó que las calzadas internas del parque reducirán su máximo de 20 a 15 millas por hora (mph), en una medida que impactará de forma directa en miles de neoyorquinos que usan este circuito para entrenar, trasladarse o trabajar.

Más que un simple cambio de carteles, el ajuste forma parte de una estrategia de seguridad vial que el Ayuntamiento impulsa para que Central Park sea un espacio más seguro y ordenado, especialmente en los tramos donde se cruzan peatones, ciclistas recreativos, deportistas y vehículos de servicio. Para la comunidad hispana que vive, trabaja o visita Manhattan con frecuencia, este nuevo límite definirá cómo moverse por uno de los puntos más transitados y emblemáticos de la ciudad.

En ese contexto, la ciudad vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: la velocidad. El anuncio de un nuevo límite en las calzadas del parque no llega de manera aislada, sino como parte de una estrategia más amplia impulsada por el NYC DOT para reforzar la seguridad vial y redefinir cómo se comparte el espacio público.

Nueva York reducirá el límite de velocidad en Central Park a 15 millas por hora (mph). Así lo confirmaron funcionarios del NYC DOT citados por medios locales como Daily News. La medida alcanzará a todos los usuarios de Central Park Drive, incluidos ciclistas, bicicletas tradicionales, vehículos esenciales y automóviles oficiales de la ciudad.

Hasta ahora, el máximo permitido era de 20 mph, una velocidad común para ciclistas experimentados que utilizan el circuito como zona de entrenamiento. Sin embargo, las autoridades consideran que ese margen extra puede marcar la diferencia cuando se trata de evitar accidentes y roces innecesarios.

El Central Park en Manhattan suele cubrirse de blanco en estas épocas del año (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿A QUIÉNES APLICA EL NUEVO LÍMITE?

El nuevo tope de 15 mph será obligatorio para todos los usuarios de Central Park Drive, incluyendo:

Ciclistas, tanto recreativos como deportivos.

Bicicletas tradicionales y de uso diario.

Vehículos esenciales autorizados (servicios de la ciudad, mantenimiento, emergencias autorizadas).

Automóviles oficiales de la ciudad de Nueva York.

La idea, según explican desde el DOT, es establecer reglas claras y parejas dentro de un espacio donde conviven ritmos muy distintos.

SEGURIDAD VIAL Y RESPALDO POLÍTICO

El alcalde Eric Adams fue uno de los principales defensores de la medida. En un comunicado oficial, sostuvo que este cambio ayuda a transformar Central Park en un lugar más seguro y accesible, alineado con una visión de ciudad centrada en las personas y no en la velocidad.

Este ajuste se apoya en la Ley Sammy, una normativa estatal promulgada por la gobernadora Kathy Hochul. La ley, que lleva el nombre de Sammy Cohen Eckstein —un niño de 12 años que murió atropellado en Brooklyn—, autoriza a las ciudades a reducir límites de velocidad hasta 15 mph en calles específicas, según su diseño y nivel de riesgo.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA MEDIDA?

La Ley Sammy exige un período de notificación de 60 días antes de aplicar cualquier cambio. Por ese motivo, el nuevo límite de velocidad comenzará a regir recién a finales de febrero.

Una vez cumplido ese plazo, la ciudad reemplazará la señalización actual de 20 mph por nuevos carteles que indiquen el máximo de 15 mph en todo el circuito del parque.

REDISEÑO DE CALZADAS Y NUEVOS CARRILES

La reducción de velocidad se integra a un rediseño progresivo de las vías internas de Central Park, iniciado a principios de este año. Los trabajos comenzaron en marzo en el tramo que conecta West Drive, cerca de la calle 96, con East Drive a la altura de la calle 90, y continuarán el próximo año en la sección norte.

Entre las modificaciones previstas en las vías internas de Central Park, el NYC DOT destaca:

Reorganización de carriles para diferenciar mejor peatones y ciclistas.

Creación de un “carril flexible” para ciclistas más rápidos y vehículos esenciales.

Eliminación de puntos de fricción en zonas de alto tránsito.

El objetivo final es claro: reducir conflictos, mejorar la convivencia y hacer que Central Park siga siendo un espacio seguro y disfrutable para todos los que lo recorren cada día, incluidos los miles de hispanos que viven y se mueven a diario por Nueva York.

Central Park es un lugar muy concurrido por los neoyorquinos (Foto: shutterstock)

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS HISPANOS QUE VIVEN EN NUEVA YORK?

Si usas la bici para ir al trabajo o entrenar en Central Park, deberás respetar el nuevo máximo de 15 mph.

Espera nueva señalización de velocidad hacia finales de febrero en todo el circuito del parque.

Si conduces un vehículo de la ciudad o de servicios esenciales, la regla también te alcanza dentro del parque.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!