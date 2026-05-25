El esperado fin de semana largo de Memorial Day 2026 no permitió a los habitantes de Nueva York en disfrutar de distintas actividades recreativas, ya que se registraron condiciones meteorológicas adversas. Para el Día de los Caídos el panorama climático fue distinto; sin embargo, las proyecciones señalan que habrá una mejoría en lo que resta de la semana. Para conocer más detalles, te invito a leer la siguiente nota.

TE PUEDE INTERESAR Ni Disney ni Central Park: esta es la mejor atracción turística de todo Estados Unidos en 2026

Para el último fin de semana, la Gran Manzana registró intensas lluvias, hasta el punto de obligar a sus residentes en mantenerse en sus hogares; además hubo charcos en las autopistas, una situación que representaba un peligro para los conductores.

Según el medio CBS News, es posible que se hayan registrado lluvias que dejaron un promedio de 2 pulgadas de agua en el área triestatal, con máximas locales de hasta 4 pulgadas.

Este fin de semana, NYC registró intensas lluvias capaces de generar charcos en las autopistas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo fue el clima en Nueva York durante el Memorial Day

Un reciente reporte meteorológico de CBS News reveló una ligera mejoría climática para esta fecha a comparación de lo que se registró el último fin de semana. En horas de la tarde, los ciudadanos de NYC experimentaron temperaturas con máximas de 70 °F.

Dicho registro no aseguró la presencia del sol; no obstante, el clima se mantuvo fresco, sin alguna alerta meteorológica.

Durante la noche de este lunes 25 de mayo, el cielo de Nueva York estará cubierto por nubosidad, aunque bajo condiciones notablemente secas. Además, los termómetros registrarán temperaturas mínimas de entre 50 y 60 °F.

Durante el Memorial Day 2026, los habitantes de la Gran Manzana experimentaron un clima agradable. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo será el clima en Nueva York en lo que resta de la semana

Las proyecciones revelan que las temperaturas en la ciudad de Nueva York se mantendrán por encima de los 70 °F, tomando en cuenta que los días martes 26 y miércoles 27 de mayo serán sumamente agradables, ya que los valores térmicos oscilarían entre los 80 y 83 °F.

En las fechas señaladas, el medio citado especifica que existirán condiciones de cielo parcialmente nublado, un panorama que tenderá a volverse más cubierto en las localidades situadas hacia el sur.

En resumen, el pronóstico para Nueva York en estos días anticipa un ambiente mayormente cálido y con escasa humedad; no obstante, no se descarta la posibilidad de posibles chubascos en las zonas sur para este miércoles 27.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí